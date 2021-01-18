Спасенные моряки чувствуют себя хорошо и сегодня могут быть выписаны из больницы, - спикер МИД Николенко

Поиски 5 моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin продолжаются. Сложные погодные условия усложняют поисково-спастельные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, к месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции.

"Спасенные украинцы чувствуют себя хорошо и сегодня могут быть выписаны из больницы. Посольство Украины в Турции предоставляет содействие для их возвращения в Украину", - отметил Николенко.

Ранее он также заявлял, что из-за сложных погодных условий и с целью проведения поисково-спасательных работ членов экипажа затонувшего судна "Arvin" Министерство национальной обороны Турции направило корабль ВМС Турции в район аварии.

Напомним, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, пятеро моряков разыскиваются. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

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