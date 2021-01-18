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Спасенные моряки чувствуют себя хорошо и сегодня могут быть выписаны из больницы, - спикер МИД Николенко

Спасенные моряки чувствуют себя хорошо и сегодня могут быть выписаны из больницы, - спикер МИД Николенко

Поиски 5 моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin продолжаются. Сложные погодные условия усложняют поисково-спастельные мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, к месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции.

"Спасенные украинцы чувствуют себя хорошо и сегодня могут быть выписаны из больницы. Посольство Украины в Турции предоставляет содействие для их возвращения в Украину", - отметил Николенко.

Ранее он также заявлял, что из-за сложных погодных условий и с целью проведения поисково-спасательных работ членов экипажа затонувшего судна "Arvin" Министерство национальной обороны Турции направило корабль ВМС Турции в район аварии.

Напомним, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, пятеро моряков разыскиваются. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер

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корабль (2047) МИД (7033) Турция (3509) Черное море (1489) мореплавание (28) крушение (501)


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находились десять украинцев и двое иностранцевИсточник: https://censor.net/ru/n3242357
Как, с#ка, политкорректно: двое иностранцев
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18.01.2021 10:23 Ответить
Я конешно очень рад за моряков. Вот только шо они делали в Ростовенадону и в портах Крыма?
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18.01.2021 10:33 Ответить
 
 