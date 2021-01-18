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Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус

Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, -

Кабинет Министров принял решил ограничить цену на газ в связи с риском еще большего роста тарифов. В феврале цена на газ может вырасти еще на 10-20%.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина"

"И тут проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена пошла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газсбыты до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - объяснил Андрей Герус.

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Автор: 

Газ (10239) Кабмин (14044) тарифы (1892) Герус Андрей (185) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+7
Так сделайте дороги x10 в цене от первоночальной стоимости, слейте весь бюдже в том числе и ковидный в оманские офшоры, посритесь со Штатами и ЕС и будете как на *********, СМСками на дрова собирать. Вы сделали это вместе.
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18.01.2021 10:13 Ответить
+6
Говноклюй, а шо ж зелень не уменьшает тарифы, а увеличиваит? Таки уже 2 года прошло
Тожыт пеця?
У дебилов лет через триста будет легенда, как пеця их всех поимел онально и они появились....
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18.01.2021 10:23 Ответить
+5
Цены на бирже сейчас ниже, чем в 2018 году. Да и закупался газ летом по совсем другим ценам. Надо просто перестать так нагло воровать.

Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9410
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18.01.2021 10:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так сделайте дороги x10 в цене от первоночальной стоимости, слейте весь бюдже в том числе и ковидный в оманские офшоры, посритесь со Штатами и ЕС и будете как на *********, СМСками на дрова собирать. Вы сделали это вместе.
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18.01.2021 10:13 Ответить
Слава Великому Шми і Найвеличнішому Зе! Хлопці, а коли хліб та сіль для кацапів приготуєте?
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18.01.2021 10:14 Ответить
Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 5730
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18.01.2021 10:14 Ответить
Кому этот убдюдок плачется?
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18.01.2021 10:15 Ответить
а что изменится за два месяца
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18.01.2021 10:15 Ответить
Зебилы проклятые! Ведь, чем выше тарифы, тем больше бессильно скрежещет зубами путен, бо не может никак напасть! Доказано за 5 лет Порошенком!
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18.01.2021 10:16 Ответить
чем ты не доволен? кушай не обляпайся
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18.01.2021 10:18 Ответить
Как чем недоволен? Петр Алексеич обещал ещё с мая 2019-го года 12 гривен за куб. Сколько времени потеряно из-за зебилья! Ну что они наделали!
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18.01.2021 10:27 Ответить
не волнуйся так, они наверстают
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18.01.2021 10:28 Ответить
Когда??! Хоть они и продолжают политику нашего мудрого гэтьмана, но даже сейчас гады почти вдвое меньше мародерят на газе! Это капитуляция адназначна
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18.01.2021 10:33 Ответить
если в 2018 было 8.5, то щас 4,25 ага
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18.01.2021 10:37 Ответить
Не надо путать архаичный 2018 с нашим скорбным 2019-м. Перед выборами Петр Алексеич ришуче заявил, что от повышения цены на газ до 12 гривен никуда не деться. А он как известно выполнял все свои многочисленные обицянки. Не? Сейчас к зебилье падлючее установило 6.99
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18.01.2021 10:49 Ответить
слушай что петро говорит, меньше удивишься. а 6.99 это со второй платежкой?
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18.01.2021 10:52 Ответить
Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 321
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18.01.2021 10:21 Ответить
Говноклюй, а шо ж зелень не уменьшает тарифы, а увеличиваит? Таки уже 2 года прошло
Тожыт пеця?
У дебилов лет через триста будет легенда, как пеця их всех поимел онально и они появились....
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18.01.2021 10:23 Ответить
Как для однофамильца(потомка) известного кацапского писателя, вы дремуче неграмотны. Подпись надо ставить в конце предложения, а не в начале
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18.01.2021 10:30 Ответить
а зачем ты подпись Как сам вначале поставил
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18.01.2021 10:41 Ответить
Ну вот есть же люди, которые внятно умеют изложить свои мысли
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18.01.2021 10:45 Ответить
Дебилоидное, поскольку ты подписыываишся ником - то ты считаеш это правильным.Почему тогда тупому организьму не доходит, что я тоже ником пользуюсь?
Ну ладно. Я вижу, ты против говноклюя не возвражаеш, поэтому продолжай поглощать любимое лакосмтво. Пеця тебе накидаит у штаны немеряно, Заморишся клевать.
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18.01.2021 10:47 Ответить
А зачем нам газохранилища? Они закупают газ по дшевле, хранят газ в государственных газохранилищах и продают нам наш же газ в три дорога!
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18.01.2021 10:16 Ответить
Летом купили по 50 а зимой продали по 300, вот это я понимаю бизнес.
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18.01.2021 10:21 Ответить
А че ты им не занимаешся? Ты хочешь в отдельной стране отменить действие законов Ньютона?
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18.01.2021 10:27 Ответить
что б они не делали, не идут дела...
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18.01.2021 10:16 Ответить
Только эта власть умудрилась ввести термин"отрицательный рост тарифов"
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18.01.2021 10:17 Ответить
Даже прожив по 15 лет в России Стивен Дженнингс и Билл Браудер так и не поняли, почему ***** - это плохо, а ******* - это хорошо, но еще труднее им было понять, почему ******* - это лучше чем *******, а ****** - это хуже чем *****.
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18.01.2021 10:18 Ответить
Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2847
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18.01.2021 10:19 Ответить
"И да сгорят уверовавшие в чудо по приколу в аду заслуженной ими ж@пы". Евангелие от Тарифов(Поярков). А вообще у этих зеленых шреков недурно аппетит разыгрался.
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18.01.2021 10:19 Ответить
мудра влада усьо прідусматрєла для глупава нарота...
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18.01.2021 10:19 Ответить
Тупое зеленое стадо...во главе с тупым ослом...
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18.01.2021 10:20 Ответить
Дебилы, нужно просто изменить формулу формирования тарифа. Спекулянты взвинтили цены на хабе до 300 баксов а украинцы должы от этого страдать, хотя они ********** в основном газ добытый в Украине.
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18.01.2021 10:20 Ответить
Цены на бирже сейчас ниже, чем в 2018 году. Да и закупался газ летом по совсем другим ценам. Надо просто перестать так нагло воровать.

Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 9410
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18.01.2021 10:24 Ответить
За газ отечественный даже речь не ведется.
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18.01.2021 10:20 Ответить
Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - объяснил Андрей Герус. Прямо стисняюсь спросить, герус, ты щас болеешь или просто головой ударился?
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18.01.2021 10:21 Ответить
В моєму коментрі має бути вівця пєчального образа і "Зєє, тьі же обещал"....але вже лінь копіпастити.))
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18.01.2021 10:21 Ответить
Пиар-наше все. А че на электроенергию не ограничили? На тепло, на уголь, на бензин, в конце, концов? Вместо системных решений-одновременной либерализации экономики и защиты населения через рост субсидий, зеленые популисты-уменьшают в бюджете субсидии, а деньги швыряют на строительство дорог, цена километра на которые возросла ВТРОЕ, с 2018-м годом! Тупому нариду нравицца- зменьшують! А то, что в конечном итоге платит за это этот же нарид- дутумкать нет сил. Вот так и ходим по кругу. И сколько еще десятилетий ходить?
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18.01.2021 10:24 Ответить
Вирішили вони... Коли ж вас нарешті вдавить?
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18.01.2021 10:28 Ответить
Кабмін вирішив обмежити ціну на газ через ризик ще більшого зростання тарифів, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1313
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18.01.2021 10:45 Ответить
 
 