Кабмин решил ограничить цену на газ из-за риска еще большего роста тарифов, - "слуга народа" Герус
Кабинет Министров принял решил ограничить цену на газ в связи с риском еще большего роста тарифов. В феврале цена на газ может вырасти еще на 10-20%.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина"
"И тут проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена пошла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газсбыты до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - объяснил Андрей Герус.
Топ комментарии
+7 Shu Shu
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+6 Алексей Достоевский
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+5 18c49ed2
показать весь комментарий18.01.2021 10:24 Ответить Ссылка
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Тожыт пеця?
У дебилов лет через триста будет легенда, как пеця их всех поимел онально и они появились....
Ну ладно. Я вижу, ты против говноклюя не возвражаеш, поэтому продолжай поглощать любимое лакосмтво. Пеця тебе накидаит у штаны немеряно, Заморишся клевать.