За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 211, выявили 301 новый случай, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 301 случай заболевания COVID-19, 5 человек умерли.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 2195 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания уже 122 997.

Так, заболели: 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет. Заболели также 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48 073 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 123, в Соломенском - 54 и в Днепровском районе - 40 случаев.

Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если вам требуется тестирование на COVID-19, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Это бесплатно, - Степанов. ВИДЕО



