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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 211, выявили 301 новый случай, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 301 случай заболевания COVID-19, 5 человек умерли.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 2195 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания уже 122 997.

Так, заболели: 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет. Заболели также 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48 073 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 123, в Соломенском - 54 и в Днепровском районе - 40 случаев.

Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!" - добавил Кличко.

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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 211, выявили 301 новый случай, - Кличко 01
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 211, выявили 301 новый случай, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25795) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вот видите, всё как предсказано: с отбытием Трампа, "пандемия" быстро стухнет, как будто её и не было. Максимум через год все политики будут делать круглые глаза: "какой-такой барановирус ? Вам всё приснилось !"
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18.01.2021 10:28 Ответить
что-то кличковская статистика похожа на сортирную газету "Кривда" - тоже согласно линии партии выдавала наборы букв и цифр.
Бокс, а чего к тебе не едут с Праги и Венеции и Рима и Парижа - перенимать опыт бокса с вирусом? Может знают что-то? У них жители мрут с вполне приличной скоростью, а у тя больше давятся печеньками чем забирает свирепый вирус.
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18.01.2021 10:30 Ответить
Темпы заболевания снизились после начала каникул. Думать не пробовали?
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18.01.2021 10:38 Ответить
да ничего ни хрена не снизилось. Брехня непобедима.
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18.01.2021 10:47 Ответить
Остальным, кто еще не переболел, но попался с соплями-кашлями, тесты будут обязательной принудиловкой. А то - смотри - не хотят они деньги тратить и в очередях больными стоять.
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18.01.2021 10:55 Ответить
 
 