Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины ожидает ограничение регулятором НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы две последних недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена граничная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше, чем 1,79 грн за куб. м. Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и больше", - сказал он.

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