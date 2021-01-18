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Новости Тарифы ЖКХ
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Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль

Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины ожидает ограничение регулятором НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы две последних недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена граничная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше, чем 1,79 грн за куб. м. Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и больше", - сказал он.

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Автор: 

Кабмин (14044) тарифы (1892) НКРЭКУ (479) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+5
6.99 кубик газа...1.79 распределение одного кубика...
Итого распределение единицы товара стоит 25 процентов стоимости самого товара...
По моему зеленое стадо уже оскотинось в конец...
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18.01.2021 10:54 Ответить
+5
6.99+1.79= 8.78 грн/м³ Це вже не грабіжницькі тарифи? Це вже кінець епохи бідності?
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18.01.2021 10:56 Ответить
+4
Из чего высосаны эти 1,79 грн./куб? Вы в своем уме с таким тарифом? Т.е. транспортировка кубометра газа исключительно уже внутренними сетями составляет 25% от текущей высокой цены кубометра? А если летом кубометр будет 3 грн., то транспортировка будет 60%?
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18.01.2021 11:00 Ответить
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йулья, спаси....ты же обещала снизить цену на газ в три раза!!!!
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18.01.2021 10:45 Ответить
До чого цей вопль?
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18.01.2021 10:52 Ответить
А она что,находится у рычагов власти???Вот лишь бы написать всякую тупость,а идиоты лайкают.
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18.01.2021 14:02 Ответить
Она у власти с 1997 года, депутат это и есть власть, тем более у неё есть целая фракция.
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18.01.2021 16:24 Ответить
депутат это и есть власть, тем более у неё есть целая фракция.

И чо?Что она может сделать своей маленькой фракцией против монобольшинства?Вы такое городите.
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18.01.2021 16:33 Ответить
ручное регулирование кривыми руками приведет к соотв. результатам
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18.01.2021 10:45 Ответить
Мені цікаво як це розподіляти газ вручну, просто цікаво глянути.))
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18.01.2021 10:49 Ответить
Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3391
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18.01.2021 10:46 Ответить
Тебя посодют или подвесят....
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18.01.2021 10:49 Ответить
я это им сказал по правительственной горячей линии
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18.01.2021 10:56 Ответить
6.99 кубик газа...1.79 распределение одного кубика...
Итого распределение единицы товара стоит 25 процентов стоимости самого товара...
По моему зеленое стадо уже оскотинось в конец...
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18.01.2021 10:54 Ответить
30 копеек киевгаз
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18.01.2021 12:07 Ответить
6.99+1.79= 8.78 грн/м³ Це вже не грабіжницькі тарифи? Це вже кінець епохи бідності?
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18.01.2021 10:56 Ответить
казлы нашли когда издеваться над людьми в 20 градусные морозы
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18.01.2021 10:58 Ответить
Из чего высосаны эти 1,79 грн./куб? Вы в своем уме с таким тарифом? Т.е. транспортировка кубометра газа исключительно уже внутренними сетями составляет 25% от текущей высокой цены кубометра? А если летом кубометр будет 3 грн., то транспортировка будет 60%?
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18.01.2021 11:00 Ответить
"Мудрый" народ избрал "мудрых" правителей - теперь визжит от удовольствия...Придумали снимать деньги за распределения газа - схавали - завтра введут распределение электричества,воды...Голосовали 73% а страдают все - такова демократия,право выбирать - тоже демократия,но и плата за последствия своего выбора тоже является демократией.Так что "наслаждаемся" по полной!
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18.01.2021 11:00 Ответить
После введения так называемой "транспортировки газа" , у нас в частном секторе был тариф 1,31 грн, а в сумме надо было платить только за эту доставку 161 грн. Посмотрели, что народ проковтнул наживку, они в сентябре прошлого года увеличили до 1,74 грн. Тоже молчок. Ну и теперь покращення с 1 января - 2,44 грн. Теперь вообще красивая цифра - 300 грн. каждый месяц за доставку, если даже сейчас не пользоваться газом. Как вам реформаторы ?
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18.01.2021 12:15 Ответить
 
 