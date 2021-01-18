3 094 17
Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины ожидает ограничение регулятором НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы две последних недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена граничная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше, чем 1,79 грн за куб. м. Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и больше", - сказал он.
Топ комментарии
+5 Привет
показать весь комментарий18.01.2021 10:54 Ответить Ссылка
+5 vitaliymkua
показать весь комментарий18.01.2021 10:56 Ответить Ссылка
+4 Андрей Кайнаран
показать весь комментарий18.01.2021 11:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И чо?Что она может сделать своей маленькой фракцией против монобольшинства?Вы такое городите.
Итого распределение единицы товара стоит 25 процентов стоимости самого товара...
По моему зеленое стадо уже оскотинось в конец...