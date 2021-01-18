Зеленский приветствует решение Кабмина об установлении предельной цены на газ: Тарифы на комуслуги должны быть социально справедливыми

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Кабмином постановления по уменьшению тарифов на газ для населения.

Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простых украинцах", - отметил Владимир Зеленский.

"Это решение введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическое положение, оно является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине", - цитирует ОП президента.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м.

Читайте также: Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль. ВИДЕО