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Зеленский приветствует решение Кабмина об установлении предельной цены на газ: Тарифы на комуслуги должны быть социально справедливыми

Зеленский приветствует решение Кабмина об установлении предельной цены на газ: Тарифы на комуслуги должны быть социально справедливыми

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Кабмином постановления по уменьшению тарифов на газ для населения.

Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, а рынок газа должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простых украинцах", - отметил Владимир Зеленский.

"Это решение введено в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на экономическое положение, оно является временным, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине", - цитирует ОП президента. 

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м.

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Автор: 

Газ (10239) Зеленский Владимир (21096) Кабмин (14044) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+22
От мерзота брехлива...
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18.01.2021 10:57 Ответить
+22
Можно бить на спор, что большинство мудрого нарида даже не поймет, как зелёные напёрсточники его на_пали...
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18.01.2021 10:58 Ответить
+12
7 гривен + тариф на доставку......... Спасибо, Нелох, наконец-то ты признал очевидные вещи, что при Барыгах цена на газ была актуальной. Вот только люди с мозгами прекрасно знают, что при них цена на газ была в разы выше той, при каких Нафтогаз закачал газ в прошлом году в хранилища. И с какого перепуга закачанный дешевый газ должен сейчас продаваться по завышенным ценам. При этом абсолютно уверена, что по бумагам Нафтогаз и в этом году станет убыточным. Как это им удается, тогда как при Гройсмане он был прибыльным и платил налоги. Сбегай на стадион, попрыгай по полю и покричи про бырыг и вирок.
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18.01.2021 11:34 Ответить
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>Тарифы на коммуслуги должны быть социально справедливыми

все 2 месяца
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18.01.2021 10:56 Ответить
Так . На час карантину і досить ..
А далі повернемось до НЕсправедливих .. - В Зеленський .
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18.01.2021 11:01 Ответить
А что вообще понимать под социальной справедливостью? И почему тариф 6.99 социально справедливый? Я например не считаю его таковым. Мне никто не объяснил почему он социально справедливый. О какой социальной справедливости идет речь, если присутствуют субсидии у тех кто не в состоянии платить за счет тех кто еще платить сам в состоянии. Какая то ущербная социальная справедливость.
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18.01.2021 11:02 Ответить
Вовремя сказанное волшебное слово "справедливость" для большинства имеет запах колбасы и всяких вкусных марципанов... Пока народец жадно втягивает ноздрями воздух в надежде, что и ему обломится, власти можно сильно не переживать...
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18.01.2021 11:27 Ответить
Этот тариф "социально справедливый" для владельцев маетков с зимними садами и крытыми обогреваемыми бассейнами, чем больше поместье тем больше экономия!
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18.01.2021 11:39 Ответить
Не бойтесь, карантин еще продлится минимум на год. Еще паразиты шо то придумают.
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18.01.2021 11:35 Ответить
на время карантина, но не позднее...
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18.01.2021 11:37 Ответить
От мерзота брехлива...
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18.01.2021 10:57 Ответить
Помните как при бариге было ?
Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими - Цензор.НЕТ 7759
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18.01.2021 11:09 Ответить
Ну і? Так ніби вже й не барига, а чи як? До речі, а чиї то приватні компашки? А облгази чиї? Часом не тих, з ким бубочка так воювати збирався і які ж його на той трон посадили?
Зебілам сцуть в очі, сруть на голову, а їм і далі на барига у всьому винен.
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18.01.2021 11:15 Ответить
Та ж точно! Он бубочка їх всіх не тільки пересадив. але й перестріляв.
Господи, ну чого ж вас ідіотів стільки, де ви беретесь, де вас таких дебілів вирощують?
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18.01.2021 13:30 Ответить
Мдя.. то в тебе вже не лікується.
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18.01.2021 13:53 Ответить
Зелена мразота...
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18.01.2021 16:24 Ответить
Моя ж ты бубочка...
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18.01.2021 10:57 Ответить
Можно бить на спор, что большинство мудрого нарида даже не поймет, как зелёные напёрсточники его на_пали...
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18.01.2021 10:58 Ответить
населення вдячне президенту, бо тримає палець на пульсі...
блокування доріг далося взнаки...ще одна і не маленька перемога...
влада рахується з вимогами...
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18.01.2021 11:01 Ответить
Типичный представитель мудрого нарида... С такими можно делать, шо хош...
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18.01.2021 11:04 Ответить
Це ти так жартуєш, чи насправді ідіот?
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18.01.2021 11:05 Ответить
Да вы саркаст, любезный...😀
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18.01.2021 11:09 Ответить
не выражайся...пишемо, читаємо хто та як відгукується
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18.01.2021 11:26 Ответить
Большинство даже не поймет что их наи...али, не говоря уже что поймет как?
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18.01.2021 11:14 Ответить
Долбодятел, у тебя справедливость не с января а с февраля начинается? Справедливый ты наш.
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18.01.2021 10:58 Ответить
"Справедливость" не начавшись, закончится весной, когда цены ПРИДЕТСЯ вернуть в рыночное русло...
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18.01.2021 11:06 Ответить
Кажуть що ринок і тут же вручну встановлюють тарифи, що за...?
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18.01.2021 10:59 Ответить
Це таке ноу-хау ЗЕлених ,, називається - ручний ринок .. Світові економічні генії - в **** . !!
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18.01.2021 11:05 Ответить
Пропоную тарифам призначити персональну няню.))
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18.01.2021 11:12 Ответить
Про який ринок Ви кажете? Його в країні відносно газу не було та ніколи не буде мабуть.
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18.01.2021 11:26 Ответить
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. ©
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18.01.2021 10:59 Ответить
нехай бабця подається на субсидію, і не буде інфаркту.
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18.01.2021 12:27 Ответить
сдохни, падла зеленая.
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18.01.2021 10:59 Ответить
ручное регулирование заставит игроков играть честно ) тупо ограничить - нашли механизмы )) ну и клоуны
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18.01.2021 10:59 Ответить
согласовывал повышение) а теперь гидно его пэрэмиг и вместо 12грн/куб сделает нам каких то несчастных 9, но чуть позже....)
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18.01.2021 11:03 Ответить
Ну як де...катався на лижах...не ожидав такого ножа в спину от Нафтогаза..
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18.01.2021 11:04 Ответить
на лыжах в буковеле ( 5 тый отпуск за год за гос. счет ) катался ....
готовился к карантину а то вдруг до его дня рождения локдаун обьявят а ОНО не отдохнувшее !!!
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18.01.2021 11:06 Ответить
Зебалаболы из штанов выпрыгивали снизить комуналку на 50%.
Выполняйте!
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18.01.2021 11:02 Ответить
Квартал в своем репертуаре :
- типа бубочка не знал что цены на газ подымут и молчал пока народ не вышел ???
Зеленський схвалює рішення Кабміну про встановлення граничної ціни на газ: тарифи на компослуги повинні бути соціально справедливими - Цензор.НЕТ 6979
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18.01.2021 11:02 Ответить
Так я не понял, в этом зеленом дурдоме цены за отопление подымутся, или нет? На воду уже подняли...
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18.01.2021 11:03 Ответить
73% - РАДЫ !!!
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18.01.2021 11:03 Ответить
Зедебилы просто еще не отошли от цены на газ,1 февраля придет платежка за свет и воду!! Про отопление пока тихо мочат+40%
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18.01.2021 12:04 Ответить
цинік і вся його банда
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18.01.2021 11:06 Ответить
Замість того, щоб на всю потужність використовувати потужність атомних електростанцій, Зеленський і його слуги закуповують російське вугілля, через це в нас зростає ціна на виконання електрики, газу, продукції... В результаті олігархи такі як Ахметов і Коломойський багатіють, а рядовий українець бідніє. Всі хто привів клоуна до влади, винні в тому, що Україна робиться все біднішою. Люди змушені перекривати траси, щоб Зеленський і його клептомани, хоча на якусь копійку зменшили ціну на енергоносії...
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18.01.2021 11:10 Ответить
Дайте йому сельодкі!!
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18.01.2021 11:10 Ответить
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.."(с)
https://www.youtube.com/watch?v=PnhOr3nlJV0
- а давай, Зеля, мы тебя продадим.. ещё раз..
зекомандА по-идиотски создала проблему и геройски её порешала:
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість (с)
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18.01.2021 11:11 Ответить
Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми

И поэтому каждому украинцу будет предоставлен бесплатный номер в отеле Al Bustan Palace (Оман)
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18.01.2021 11:12 Ответить
Вова знову бреше.
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18.01.2021 11:13 Ответить
Прикольно, гундосый сам себя изнасиловал , а заодно и зебилов😁. И теперь этим хвастается😉😉😉
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18.01.2021 11:16 Ответить
Да Вова - уже НИКТО и зовут его даже не ВОВА - лох он...и его слово уже не имеет никакого веса.....За полтора года стать никем...умудриться нужнго....у него талант(((....
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18.01.2021 11:18 Ответить
членограем оно было и осталось
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18.01.2021 11:24 Ответить
Был идеальный вариант - рынок+субсидии.

Субсидии прибилы, цену задрали, влезли кривыми руками в регулирование, прибили рынок. Дремучий совок.
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18.01.2021 11:23 Ответить
7 гривен + тариф на доставку......... Спасибо, Нелох, наконец-то ты признал очевидные вещи, что при Барыгах цена на газ была актуальной. Вот только люди с мозгами прекрасно знают, что при них цена на газ была в разы выше той, при каких Нафтогаз закачал газ в прошлом году в хранилища. И с какого перепуга закачанный дешевый газ должен сейчас продаваться по завышенным ценам. При этом абсолютно уверена, что по бумагам Нафтогаз и в этом году станет убыточным. Как это им удается, тогда как при Гройсмане он был прибыльным и платил налоги. Сбегай на стадион, попрыгай по полю и покричи про бырыг и вирок.
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18.01.2021 11:34 Ответить
👍 Irada, сказано коротко і по суті.
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18.01.2021 12:33 Ответить
Более конкретно по этому поводу должны высказаться психиатры.
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18.01.2021 11:38 Ответить
Психиатры уже бессильны 🤣🤣🤣
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18.01.2021 12:08 Ответить
Шоу Зеленського стартує у Росії. Телеканал "СТС" запускає "Лігу сміху"
24-27 січня у Москві відбудеться кастинг-фестиваль Ліги сміху
Програма "Ліга сміху", створена студією "Квартал 95", відтепер буде виходити на російському телеканалі "СТС".
Зеля , як там бізнес на крові і бабло окупанта в с@аці не муляє ? 😡
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18.01.2021 11:57 Ответить
А Коментарии от МВФ уже были? Или они еще не отошли от шока ,как их наперсточники зеленые опять очередной раз взули ?
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18.01.2021 11:59 Ответить
Роблять одне, а заявляють інше. Це називається - хуцпа. Інакше не можуть. На сцені від цього багато кому було смішно. А сьогодні всі ці заяви звучать, як погрози: "Є ще дурні, які ведуться на цю брехню-хуцпу? То отримаєте таку хохму, що ще й не снилось!".
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18.01.2021 12:27 Ответить
Мерзота зеленая....шо оно лепит...? Где оно увидело справедливость?
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18.01.2021 12:42 Ответить
Зеленский, ты сначала установи социально справедливые зарплаты и пенсии.
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18.01.2021 13:31 Ответить
 
 