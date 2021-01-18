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Новости Тарифы ЖКХ
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Цена на газ не изменится для потребителей, имеющих выгодные годовые контракты, - Шмыгаль

Цена на газ не изменится для потребителей, имеющих выгодные годовые контракты, - Шмыгаль

Те граждане, которые подписали годовые контракты на поставку газа, будут платить за газ по той цене, которая зафиксирована в их контракте.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время внеочередного заседания правительства в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу успокоить тех, кто имеет годовые контракты ниже 6,99 копеек: останутся с этими контрактами, поскольку они были подписаны на год", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что рынок газа дает возможность сменить поставщика и выбрать наиболее выгодное предложение на рынке. Вместе с тем, по словам Шмыгаля, "значительная часть людей не успели вовремя разобраться и воспользоваться преимуществами рынка".

"Поэтому правительству приходится вводить дополнительные механизмы, которые защищают рынок и защищают потребителя. Но я хочу, чтобы каждый услышал: рынок газа - это необратимый шаг. Сейчас мы вводим верхнюю границу цены, а дальше мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Люди подпишут годовой контракт и будут понимать, сколько они будут платить зимой и летом", - добавил Шмыгаль.

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Кабмин (14044) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2741)


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В конче заспе все вздохнули с облегчением...
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18.01.2021 10:58 Ответить
Річний контракт "за вигідною ціною" передбачає, що ціна, скажімо 5 гривень за куб діє всі місяці, в тому числі і влітку, коли ринкова ціна - 3 гривні. Це перше. І звичайно ж, це все одно вигідно, бо влітку викириствуємо мало газу. Це друге. Але найголовніше третє - не відомо як і за якими критеріями встановлена так звана плата за транспортування газу, яка вже становить третину його вартості і росте далі. Ст де головне на*балово. Таке враження, що той газ газвики у відрах носять.
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18.01.2021 11:04 Ответить
так це ще не все..Норма споживання не меньш як 1100 кубів на рік!!!...В мене наприклад тільки 750 на рік...бо все утеплене та економне!
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18.01.2021 12:59 Ответить
бабок разводят?? наверное ещё и гордятся этим..
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18.01.2021 11:07 Ответить
по словам Шмыгаля, "значительная часть людей не успели вовремя разобраться и воспользоваться преимуществами рынка".Источник:https://censor.net/ru/n3242375

Ибо они темные и экономически невежественны...не то что мы
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18.01.2021 11:09 Ответить
 
 