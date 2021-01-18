Цена на газ не изменится для потребителей, имеющих выгодные годовые контракты, - Шмыгаль

Те граждане, которые подписали годовые контракты на поставку газа, будут платить за газ по той цене, которая зафиксирована в их контракте.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время внеочередного заседания правительства в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу успокоить тех, кто имеет годовые контракты ниже 6,99 копеек: останутся с этими контрактами, поскольку они были подписаны на год", - отметил Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что рынок газа дает возможность сменить поставщика и выбрать наиболее выгодное предложение на рынке. Вместе с тем, по словам Шмыгаля, "значительная часть людей не успели вовремя разобраться и воспользоваться преимуществами рынка".

"Поэтому правительству приходится вводить дополнительные механизмы, которые защищают рынок и защищают потребителя. Но я хочу, чтобы каждый услышал: рынок газа - это необратимый шаг. Сейчас мы вводим верхнюю границу цены, а дальше мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Люди подпишут годовой контракт и будут понимать, сколько они будут платить зимой и летом", - добавил Шмыгаль.