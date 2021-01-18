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Шмыгаль о снижении цены на газ: без вмешательства в ситуацию в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн

Шмыгаль о снижении цены на газ: без вмешательства в ситуацию в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн

В феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн, если правительство не установило бы предельную цену.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине. Сегодня без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн. В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка, установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что рынок газа важный для будущего Украины, потому что возлагает конец монополизму и сверхприбылям отдельных олигархов.

"В дальнейшем мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах", - добавил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил предельную цену на газ для населения

Автор: 

Газ (10239) Кабмин (14044) тарифы (1893) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+39
Клоун, гле газ, купленный Нафтогазом летом? Где газ собственной добычи? Что ты несешь, дебил?
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18.01.2021 11:00 Ответить
+26
А как красиво вещали, прямо заслушаешься.

Шмыгаль о снижении цены на газ: без вмешательства в ситуацию в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн - Цензор.НЕТ 6223
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18.01.2021 11:08 Ответить
+22
Типа если бы не они...и не та вшивая кобыла..
Твари зеленые...
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18.01.2021 11:00 Ответить
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второй год уже как при власти и не трескается !!!!
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18.01.2021 11:23 Ответить
Мою родичку пенсіонерку вже ДВА місяці не відпускають з облгазу на Нафтогаз, бо там дешевше на ДВІ грн.за куб! Хто лохів ВЗИМКУ буде переводити на меньший тариф? Знаходять міліон причин, щоб не переводити на Нафтогаз. Ось так в нашій країні міліардери багатіють, а народ ста. жебраками.
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18.01.2021 11:22 Ответить
это пАпередники не дают работать , палки в колеса ставят !!!!
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18.01.2021 11:24 Ответить
Порошенко лично стоит во всех приёмных Нафтогаза и гоняет бабушек.
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19.01.2021 09:08 Ответить
Дебілам при владі на замітку.Гиляка б ціну на газ зменшила у чотири рази.
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18.01.2021 11:28 Ответить
что-то умоншают не в ту сторону, ало... "весна прийде - саджаты будемо" (с)
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18.01.2021 11:29 Ответить
НАК «Нафтогаз» приховує інформацію про собівартість видобутку природного газу дочірньою компанією АТ «Укргазвидобування», яка забезпечує видобуток понад 70% газу в країні.
Про це заявив Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея"

«Укргазвидобування» сьогодні формально не є державною компанією. Доказ того - немає доступу Рахункової палати до неї, засекреченість стратегій, засекреченість собівартості видобутку українського газу», - сказав він.
Експерт додав, що неодноразово намагався отримати від «найперших» людей «Нафтогазу»розрахунки, які підтверджують собівартість видобутку українського газу, але точних цифр йому отримати не вдалося.
https://www.unian.ua/economics/energetics/naftogaz-prihovuye-vartist-vidobutku-ukrajinskogo-gazu-ekspert-novini-sogodni-11254967.html
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18.01.2021 11:30 Ответить
З газом в країні все нормально ,, не нормально з зарплатами і пенсіями .. Дайте людям можливість отримувати нормальні доходи , тоді їм буде пох ціна газу і електрики . !! Поки доходи такі низькі , поки й буде вся ця колотнеча , мітинги , перекривання доріг і т.д . !!
Он Лєщенко Сірога не мітингує , бо йому вистачає коштів платити компослуги .!! .
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18.01.2021 11:31 Ответить
Спочатку треба просити щоб тим людЯм дали розуму зрозуміти, що оплата їхньої праці вже давним давно не ринкова, і що дороги потрібно перекривати не через високі тарифи, а через зневагу та обман у формуванні оплати їхньої праці.
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18.01.2021 11:42 Ответить
У нас людям за отопление пришли квитанции по 5700 гривен теперь будет 5200 гривен и шо с этого понижения ??? Народ не будет перекрывать дороги ?
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18.01.2021 11:44 Ответить
А зачем дороги перекрывать таким же людям? Ето напугает чиновников живущих в Конче заспе и на Печерске? Вот когда люди поумнеют и поймут что нужно не дороги а горло перекрывать крахаборам тогда и власть будет относиться к людям как к человекам а не тупым овцам, как говорила Жулька когда то.
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18.01.2021 12:02 Ответить
Перекривати дороги - це лишнє. Вчорашній день. Мобільні бригади месників будуть закидати облгази коктейлями Молотова і брати в заложніки газових контрольорів.
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18.01.2021 12:02 Ответить
Очень интересно. Еще 3 месяца назад газ стои 2 гривни а теперь он мог подорожать аж в 5 раз. С чего бы ето? У мамы Коболева климакс на месячные сменился? Или нам зарплату в 5 раз повысили? А почему хлеб зимой не подорожал до 100грн/буханку? Давайте все будем подымать в цене на зиму в 10 раз.
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18.01.2021 11:59 Ответить
Глаза такие добрые, добрые. А ведь мог бритвой по глазам.
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18.01.2021 12:01 Ответить
Спасібо тобі, ****!
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18.01.2021 12:02 Ответить
Геній шмига втянув ноздрі пару доріжек відбірного "снєжку! і знову почав спасати бідних українців від неминучого жебракування.....
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18.01.2021 12:07 Ответить
Ждем очередного перекрытия дороги и удивления Шмыгаля, что "протестующие наверное не знают что уже дешево стало"
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18.01.2021 12:12 Ответить
Згідно досліджень, проведених інститутом сплавів ім.Патона, навантаження маси олігарха на гілляку в середньому становить 120 кг (115 кг - без одягу). Автори роботи вказують, що приблизно 25% гілляк найбільш розповсюджених в Україні дерев повністю задовільняють критеріям, необхідним для успішного проведення Третього Майдану.
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18.01.2021 12:12 Ответить
вони насміхються з нас і іх треба гнати бо е межа терпіння
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18.01.2021 12:31 Ответить
Насколько реально вырастет цена на газ после «снижения» от зеленого пианиста - политолог 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0.html#comments Комментарии: 2

Скажите это зелёному пианисту и его безмозглому «фунту» - премьеру!
Шмыгаль заявил, что сниженная цена на газ до 7 грн - это на 1,5 грн ниже, чем в прошлый отопительный сезон.
Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал полчаса назад в Фейсбуке политологДмитрий Корнейчук.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%BE-699-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2.html Кабмин таки снизил цены на газ до 6,99 гривен за кубометр

Скажите зелёному пианисту и его безмозглому «фунту» - премьеру:
1) Цена 7 грн будет только с февраля. А за ноябрь-январь украинцы заплатят по 9-10 грн за куб ( без учета доставки)
2) В январе 2020 года цена на газ была 6 грн за куб, в феврале - 5 грн за куб
3) С января Зеленский увеличил стоимость доставки газа для облгазов Фирташа почти в два раза. И средняя цена доставки - 1,80 грн за куб.
То есть - реально куб газа с доставкой после «снижения» от пианиста составит почти 9 грн.
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18.01.2021 13:06 Ответить
без вмешательства"зе грабителей" в цену на газ ,который был куплен летом и закачан в украинские газовые хранилища,газ для населения должем был иметь закупочную цену плюс фактическую торговую надбавку в15% или 20%
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18.01.2021 13:39 Ответить
Тут какая то тупая логика, у них на все стоит запланированное повышение тарифом в каждом семестре, тут орут что высоко задрали, а снижать то некуда, так как по этой цене рассчитан бюджет, и к тому же, зачем опускать если и так плановое повышение впереди?
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18.01.2021 19:33 Ответить
очень хочется видеть шмугаля и руководство Украины на свежем воздухе, на продуваемой всеми ветрами круче Днепра, на которой стоят виселицы и на них висят эти рукойводители с табличками - "это последние воры и пассивные *********, которые не давали жить Украине"...
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19.01.2021 05:27 Ответить
вот вам и обещанный (властью и энергетическими экспертами) рынок газа со снижением цен на газ
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19.01.2021 10:54 Ответить
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