Шмыгаль о снижении цены на газ: без вмешательства в ситуацию в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн
В феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн, если правительство не установило бы предельную цену.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине. Сегодня без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн. В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка, установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий", - сообщил Шмыгаль.
Премьер отметил, что рынок газа важный для будущего Украины, потому что возлагает конец монополизму и сверхприбылям отдельных олигархов.
"В дальнейшем мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах", - добавил премьер.
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Про це заявив Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея"
«Укргазвидобування» сьогодні формально не є державною компанією. Доказ того - немає доступу Рахункової палати до неї, засекреченість стратегій, засекреченість собівартості видобутку українського газу», - сказав він.
Експерт додав, що неодноразово намагався отримати від «найперших» людей «Нафтогазу»розрахунки, які підтверджують собівартість видобутку українського газу, але точних цифр йому отримати не вдалося.
https://www.unian.ua/economics/energetics/naftogaz-prihovuye-vartist-vidobutku-ukrajinskogo-gazu-ekspert-novini-sogodni-11254967.html
Он Лєщенко Сірога не мітингує , бо йому вистачає коштів платити компослуги .!! .
Скажите это зелёному пианисту и его безмозглому «фунту» - премьеру!
Шмыгаль заявил, что сниженная цена на газ до 7 грн - это на 1,5 грн ниже, чем в прошлый отопительный сезон.
Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал полчаса назад в Фейсбуке политологДмитрий Корнейчук.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%BE-699-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2.html Кабмин таки снизил цены на газ до 6,99 гривен за кубометр
Скажите зелёному пианисту и его безмозглому «фунту» - премьеру:
1) Цена 7 грн будет только с февраля. А за ноябрь-январь украинцы заплатят по 9-10 грн за куб ( без учета доставки)
2) В январе 2020 года цена на газ была 6 грн за куб, в феврале - 5 грн за куб
3) С января Зеленский увеличил стоимость доставки газа для облгазов Фирташа почти в два раза. И средняя цена доставки - 1,80 грн за куб.
То есть - реально куб газа с доставкой после «снижения» от пианиста составит почти 9 грн.