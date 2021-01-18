Шмыгаль о снижении цены на газ: без вмешательства в ситуацию в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн

В феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн, если правительство не установило бы предельную цену.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине. Сегодня без вмешательства в ситуацию уже бы в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн. В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка, установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий", - сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что рынок газа важный для будущего Украины, потому что возлагает конец монополизму и сверхприбылям отдельных олигархов.

"В дальнейшем мы сделаем так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев. Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах", - добавил премьер.

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