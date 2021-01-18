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Новости Коронавирус и карантин
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Все взрослое население Великобритании получит COVID-прививки до сентября: с весны начнут отменять карантинные ограничения, - глава МИД Рааб

Все взрослое население Великобритании получит COVID-прививки до сентября: с весны начнут отменять карантинные ограничения, - глава МИД Рааб

Все взрослые жители Соединенного королевства до сентября смогут получить хотя бы одну прививку от COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ставим себе целью до сентября предложить всем взрослым жителям первую дозу. Если это удастся сделать раньше - прекрасно, но таков наш план", - сказал Рааб.

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При этом он не стал обещать, что каждый сможет получить вторую дозу в течение 12 недель после первой прививки, отметив лишь, что правительство "вероятно, сможет обеспечить это".

Рааб добавил, что определенные введённые в связи с пандемией ограничения смогут быть отменены в начале весны, чтобы страна начала постепенно "возвращаться к норме".

"Мы бы хотели выйти из этих национальных локдаунов как можно скорее. Описанный мной план предусматривает, что до начала весны, желательно до марта, мы сможем принять эти решения", - отметил министр.

По его словам ослабление карантина будет проходить постепенно.

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"Думаю, правильно сказать, что мы не будем делать все сразу. Ослабляя национальный локдаун, мы будем применять поэтапный подход", - подытожил он.

Напомним: уже более 3,8 млн британцев получили первую прививку от COVID-19. Только в течение последних 24 часов было сделано почти 300 тысяч прививок.

Автор: 

вакцина (3815) Великобритания (5046) карантин (16729) Рааб Доминик (31) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А 73% нашего населения получат видеоролик от Квартала 95 об успешном ходе вакцинации в Украине.
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18.01.2021 11:14 Ответить
+3
а у нас люди будут умирать и дальше, так как степашка захотел откатов и его все послали
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18.01.2021 11:09 Ответить
+3
с языка снял...
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18.01.2021 11:15 Ответить
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а нам весной - 5 локдаун объявят..
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18.01.2021 11:08 Ответить
Ми дуже раді за англійців. Зростає вірогідність, що із жовтнярозпочнеться часткова комерційна вакцинація українців.
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18.01.2021 11:26 Ответить
Не почнуть скасовувати.
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18.01.2021 11:40 Ответить
Комерційна вакцинація буде - але виключно спутніком та китайським лайном. Потерпілий доручив СБУ контролювати, щоб інші вакцині не зайшли.
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18.01.2021 12:13 Ответить
а у нас люди будут умирать и дальше, так как степашка захотел откатов и его все послали
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18.01.2021 11:09 Ответить
А 73% нашего населения получат видеоролик от Квартала 95 об успешном ходе вакцинации в Украине.
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18.01.2021 11:14 Ответить
с языка снял...
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18.01.2021 11:15 Ответить
то бишь, профанация будет всемирной? про две прививки в течение трех недель для гарантии иммунитета уже никто не вспоминает?...
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18.01.2021 11:15 Ответить
Логика в заявления оКовиде отсутствует напрочь но это уже никого не смущает.... Завтра этот же дядя скажет ровно противоположное или перпендикулярное и 99 процентов поверят и этому...
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18.01.2021 11:18 Ответить
Статтю читата не пробували? "При этом он не стал обещать, что каждый сможет получить вторую дозу в течение 12 недель после первой прививки, отметив лишь, что правительство "вероятно, сможет обеспечить это".Источник: https://censor.net/ru/n3242377"
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18.01.2021 11:47 Ответить
вероятно... в течение 12 недель... при том что Пфайзер гарантирует некий иммунитет при двух с разницей не более трех недель - это все равно, что ничего не делать, надеясь, что итак организмы справятся...
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18.01.2021 12:05 Ответить
"это все равно, что ничего не делать, надеясь, что итак организмы справятся..." - этот вывод Вами на основании чего сделан? От кори вторую прививку одни страны через 4 года делают, другие через 6... и ничего и та и другая схема работают.
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18.01.2021 12:51 Ответить
Возможно, в тех случаях работают иные схемы. Но вот здесь https://www.fda.gov/media/144624/download ведь написано не просто так: "Для полного курса вакцинации, после введения первой дозы вакцины PfizerBioNTech COVID-19, через 3 недели необходимо получить вторую дозу этой же вакцины... В ходе текущих клинических испытаний было показано, что вакцина PfizerBioNTech COVID-19 защищает от заболевания COVID-19 после введения 2 доз с интервалом в 3 недели."
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18.01.2021 13:25 Ответить
Это схема как максимально быстро и максимально эффективно защитить ОДНОГО человека при наличии многих доз вакцины.
А когда надо максимально быстро защитить все ОБЩЕСТВО, а число вакцин ограниченно, то возможны и другие схемы.
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18.01.2021 13:33 Ответить
ну я уже записался на прививку, когда очередь подойдет, за неделю позвонят.
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18.01.2021 15:44 Ответить
 
 