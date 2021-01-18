Все взрослое население Великобритании получит COVID-прививки до сентября: с весны начнут отменять карантинные ограничения, - глава МИД Рааб

Все взрослые жители Соединенного королевства до сентября смогут получить хотя бы одну прививку от COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ставим себе целью до сентября предложить всем взрослым жителям первую дозу. Если это удастся сделать раньше - прекрасно, но таков наш план", - сказал Рааб.

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При этом он не стал обещать, что каждый сможет получить вторую дозу в течение 12 недель после первой прививки, отметив лишь, что правительство "вероятно, сможет обеспечить это".

Рааб добавил, что определенные введённые в связи с пандемией ограничения смогут быть отменены в начале весны, чтобы страна начала постепенно "возвращаться к норме".

"Мы бы хотели выйти из этих национальных локдаунов как можно скорее. Описанный мной план предусматривает, что до начала весны, желательно до марта, мы сможем принять эти решения", - отметил министр.

По его словам ослабление карантина будет проходить постепенно.

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"Думаю, правильно сказать, что мы не будем делать все сразу. Ослабляя национальный локдаун, мы будем применять поэтапный подход", - подытожил он.

Напомним: уже более 3,8 млн британцев получили первую прививку от COVID-19. Только в течение последних 24 часов было сделано почти 300 тысяч прививок.