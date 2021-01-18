"Гослекслужба пытается подменить суть закона о дистанционной торговле лекарственными средствами", - Розенко

Закон о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств, призванный обеспечить максимальную доступность медпрепаратов, конкурентные цены, минимизировать социальные контакты в аптечных очередях, подвергается смысловым изменениям.

На сайте Гослекслужбы Украины опубликован проект Постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Лицензионные условия на право производства, оптовой и розничной торговли медицинскими препаратами, который в корне меняет изначальные смыслы, заложенные в закон о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств. Об этом, в комментарии нашему изданию, сказал общественный деятель, экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По сути мы видим целенаправленную подмену понятий и основных идей, заложенных в закон относительно создания в Украине абсолютно нового вектора развития фармацевтического рынка. Проект постановления Кабинета Министров обнуляет процесс создания конкурентного рынка аптечной онлайн-розницы. Допустить этого, на мой взгляд, никак нельзя", - утверждает Розенко.

По его словам, предлагаемые Гослекслужбой правила носят откровенно дискриминационный характер, направленный на ущемление конкуренции в пользу крупных стационарных аптечных сетей, поделивших между собой фармацевтический рынок.

"Чего только стоят предложения разрешить онлайн-торговлю лекарствами исключительно в территориальных границах конкретных областей? Или - разрешить торговать онлайн лишь тем лицензиатам, которые не менее двух лет продавали препараты через стационарные аптеки, и на момент получения лицензии на онлайн-торговлю имеют не менее 10 аптечных пунктов? Я называю это неприкрытым лоббизмом со стороны государственного учреждения коммерческих интересов аптечных монополистов и полной дискриминацией свободного рынка", - отметил Розенко.

Кроме того, по его словам, проект правительственного постановления авторства Гослекслужбы имеет массу других мелких "шипов", о которые могут больно уколоться потенциальные операторы онлайн-торговли лекарственными средствами на момент лицензирования.

"Взять к примеру требование Гослекслужбы предоставлять претендентам на онлайн-торговлю лекарствами заключенный договор с почтовым оператором. Хочу спросить – а на каком основании почтовые операторы будут заключать договор с потенциальным субъектом хозяйствования, у которого еще нет лицензии на право осуществлять соответствующую деятельность? Почему телега поставлена впереди лошади? Весьма удивляет еще один более чем странный пункт, требующий от операторов почтовой связи влажной уборки транспортного средства, перевозимого лекарства, с использованием дезинфицирующих средств не реже одного раза в смену. Неужели в Гослекслужбе не понимают, что чистота автомобиля, находящегося в дороге при различных погодных условиях, не зависит от количества влажных уборок? Да и кто будет проверять это требование, какие стандарты чистоты? На мой взгляд, все это делается умышленно с целью похоронить идею цивилизованного рынка дистанционной торговли лекарствами в зародыше, сохранив полный контроль за производством, формированием цен и розничной торговлей за владельцами крупных аптечных сетей", - резюмировал Павел Розенко.