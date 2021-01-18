Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль

Полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится, убежден премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, изменение самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечении времени все завершают свой срок на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", - добавил он.

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Что касается взаимодействия с оппозицией, премьер подчеркнул, что у оппозиции всегда стоит задача бороться за власть. "Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны", - констатировал Шмыгаль.