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Новости Новый Кабмин
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Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль

Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль

Полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится, убежден премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, изменение самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечении времени все завершают свой срок на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", - добавил он.

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Что касается взаимодействия с оппозицией, премьер подчеркнул, что у оппозиции всегда стоит задача бороться за власть. "Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны", - констатировал Шмыгаль.

Автор: 

Кабмин (14044) отставка (3164) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+4
самое главное в этом всём - "не думаю", дальше можно не читать..
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18.01.2021 11:21 Ответить
+4
Міняти не будуть- винесуть!
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18.01.2021 11:23 Ответить
+2
Ты скот никогда не думаешь...ты этого делать не умеешь...
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18.01.2021 11:21 Ответить
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Ты скот никогда не думаешь...ты этого делать не умеешь...
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18.01.2021 11:21 Ответить
Поки сидить нарколига, мінять одне лайно на інше, точно нема потреби. Там всим заправляю коломойша, ахметов і далі по списку.
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18.01.2021 11:30 Ответить
самое главное в этом всём - "не думаю", дальше можно не читать..
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18.01.2021 11:21 Ответить
и премьера пора менять
и кабмин
и раду
... зеленского оставить
нехай живе))
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18.01.2021 11:22 Ответить
Треба міняти причину, а не наслідки.
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18.01.2021 11:38 Ответить
Да. па-рашку надо менять...
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18.01.2021 11:39 Ответить
в смысле?)
Гройсмана взад?)
а лучше Сеню)
помню как он на майдане мамой клялся шо газ по 80 копеек будет))
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18.01.2021 11:50 Ответить
Міняти не будуть- винесуть!
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18.01.2021 11:23 Ответить
Не, ну о смене говорить не стоит, только о расстреле разве что.
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18.01.2021 11:24 Ответить
Если вы все ещё в состоянии оплатить комуналку, это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Уряд України
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18.01.2021 11:26 Ответить
Зеленский избрал путь, давно подсказываемый ему Коломойским - путь долговременного финансирования власти путем выпуска долговых обязательств (ОВГЗ) и введение Украины к концу 2021 года в состояние "внутреннего" дефолта с обрушением курса государственной валюты и обнулением долговых обязательств перед держателями ОВГЗ.
Уже на на конец 2020 года доходная часть бюджета на 48,3% состояла из заемных средств. Фактически идет скрытая эмиссия гривны для финансирования колоссального бюджетного дефицита инфляционно-дефолтными методами. Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.

На сегодняшний момент, вопрос власти для Зеленского - это уже не вопрос обогащения - это вопрос личного выживания. Только долговременное сохранение власти может обеспечить ему время для маневра и решения вопросов в нынешней политической ситуации. Потому Зеленский не уйдет. Ему просто некуда уходить. Отстранение от власти означает для него арест и тюрьму. https://timeze2019.blogspot.com/
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18.01.2021 11:26 Ответить
голобородьковские в своем стиле-полная ж*па...(((
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18.01.2021 11:27 Ответить
Менять пора не премьера и даже не президента , менять надо всю структуру власти.ВСЮ! Она превратилась в раковую опухоль , и даже маленький ее кусочек , оставленный в организме , разрастется и будет стремиться заразить организм полностью
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18.01.2021 11:34 Ответить
Понятно, что президент Зеленский устал от плохо управляемого большинства «слуг народа» в парламенте. Отсюда становится понятным его постоянный шантаж депутатов роспуском Верховной Рады или сокращение его состава. С другой стороны, в Офисе президента прекрасно понимают, что вне своего желания Зеленский со своим рейтингом быстро катится по пути Ющенко, который сумел остановиться только на 5% доверия и поддержки. Поэтому, пока у него 20% рейтинга доверия, ему надо решаться либо на роспуск Верховной Рады, либо на досрочный президентские выборы, чтобы восстановить свое рейтинг.

Путь союза с сильным премьер-министром Украины, который остановит кризис, кажется тандему Ермак-Зеленский слишком рисковым и опасным.
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18.01.2021 11:37 Ответить
Не думаю ( ібо - нечем ), что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль .
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18.01.2021 11:37 Ответить
Ясна-панятна. Хто ж захоче віддавати такий Клондайк.
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18.01.2021 11:40 Ответить
Тобто, коли уряди Яценюка та Гройсмана, витягували країну з дупи, то не підняти хайп було просто неможливо, а коли зелені запихають країну назад, то "міняти нічого не треба". Був вже в нас такий, все про стабільність плів, Янукович називався.
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18.01.2021 12:01 Ответить
Холуй олігархату !
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18.01.2021 12:01 Ответить
Ще як варто. Щоб таких як ти неуків там в загалі не було.
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18.01.2021 12:02 Ответить
міняти терміново на украінський уряд і гнати в шию уряд украіни
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18.01.2021 12:21 Ответить
Шо там думать, гнать нахрен вместе с зебильонишем.
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18.01.2021 16:09 Ответить
 
 