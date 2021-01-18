Правительство одобрит механизм прямых выплат для людей, у которых установлено электроотопление, - Шмыгаль

Кабинет Министров планирует вскоре принять механизм прямых выплат для людей, у которых установлено электроотопления.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не привязаны к доходам. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января", - сообщил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что стоит говорить о смене Кабмина или изменениях в его составе, - Шмыгаль