Роль Путина в оккупации Крыма ЕСПЧ будет изучать только в плане доказательной базы, - замминистра юстиции Лищина

Европейский суд по правам человека будет рассматривать вопрос ответственности России как государства, а не конкретных лиц.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Иван Лищина.

По словам Лищины, был проведен серьезный анализ при расследовании обстоятельств оккупации Россией Крыма.

"На основании документов, которые получили от СБУ, пограничников, прокуратуры. Также использовали записи, которые делали журналисты. Журналисты фиксировали военных и технику, а мы потом пытались установить, где это было, когда именно, куда двигались и тому подобное. Благодаря этой хронологии, на мой взгляд, ЕСПЧ и решил, что у него достаточно доказательств, чтобы принять решение об эффективном контроле сейчас, а не переносить этот вопрос на стадию рассмотрения по существу, как это было сделано в деле "Грузия против России", - отметил замглавы Минюста.

На вопрос, будет ли ЕСПЧ изучать роль Путина в событиях, связанных с оккупацией Крыма, Лищина заявил: "Только в плане доказательной базы. Например, с точки зрения участия российских войск. Или, скажем, контроля России за "самообороной Крыма". Здесь рассматривается вопрос ответственности России как государства, а не конкретных лиц".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ЕСПЧ полностью подрывает позицию России, которую она транслирует внешнему миру, - замминистра юстиции Лищина