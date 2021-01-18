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Новости Оккупация Крыма
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Роль Путина в оккупации Крыма ЕСПЧ будет изучать только в плане доказательной базы, - замминистра юстиции Лищина

Роль Путина в оккупации Крыма ЕСПЧ будет изучать только в плане доказательной базы, - замминистра юстиции Лищина

Европейский суд по правам человека будет рассматривать вопрос ответственности России как государства, а не конкретных лиц.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Иван Лищина.

По словам Лищины, был проведен серьезный анализ при расследовании обстоятельств оккупации Россией Крыма.

"На основании документов, которые получили от СБУ, пограничников, прокуратуры. Также использовали записи, которые делали журналисты. Журналисты фиксировали военных и технику, а мы потом пытались установить, где это было, когда именно, куда двигались и тому подобное. Благодаря этой хронологии, на мой взгляд, ЕСПЧ и решил, что у него достаточно доказательств, чтобы принять решение об эффективном контроле сейчас, а не переносить этот вопрос на стадию рассмотрения по существу, как это было сделано в деле "Грузия против России", - отметил замглавы Минюста.

На вопрос, будет ли ЕСПЧ изучать роль Путина в событиях, связанных с оккупацией Крыма, Лищина заявил: "Только в плане доказательной базы. Например, с точки зрения участия российских войск. Или, скажем, контроля России за "самообороной Крыма". Здесь рассматривается вопрос ответственности России как государства, а не конкретных лиц".

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ЕСПЧ полностью подрывает позицию России, которую она транслирует внешнему миру, - замминистра юстиции Лищина

Автор: 

Крым (26437) оккупация (10213) путин владимир (31658) Европейский суд по правам человека (812) Лищина Иван (47)


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Топ комментарии
+4
это совсем не важно. *****, учитывая оперативность работы ЕСПЧ, все равно не доживет до самого суда. раньше от старости сдохнет, или придушат подельники.
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18.01.2021 11:47 Ответить
+3
Упомянуть размер репараций Украине, накопившихся на сегодняшний день
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18.01.2021 11:36 Ответить
+2
Ну правильно. А по результатам и администрацию отвественного государства во главе с плидером на кукан...
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18.01.2021 11:38 Ответить
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Упомянуть размер репараций Украине, накопившихся на сегодняшний день
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18.01.2021 11:36 Ответить
Вначале надо признать, что ПиТаРассиия- террористическая держава.
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18.01.2021 12:15 Ответить
Крымчанам, весной 14 года, пропагандисты из Залесья, евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать всех русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
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18.01.2021 12:33 Ответить
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу, спецназовцев ЧВК «Вагнера» и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» и поклонники Путина будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела грешников будут служить топливом для ада. Россияне - готовьтесь!!!
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18.01.2021 12:35 Ответить
Репарацию всегда выплачивают государству-победителю. Т.е. осталось за малым объявить войну России и победить в этой войне, потом можете рассчитывать на репарацию )))
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18.01.2021 12:35 Ответить
Рюзьгє курва, пшел на путіна!
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18.01.2021 13:22 Ответить
А то шо ? )))
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18.01.2021 13:23 Ответить
Московия за время оккупации украинского Крыма незаконно добыла (украла) из Одесского газового месторождения более 3,5 миллиардов кубометров газа. Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» православные россияне из РПЦ мп Кирилла Гундяева захватили «без единого выстрела» весной 2014 года во время оккупации Крыма Россией. Компания «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским газовым месторождением и заявила, что будет судиться с Россией за крымские активы. В 2016 году на захваченные православными оккупантами буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест и поданы исковые заявления в Гаагу.
Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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18.01.2021 12:36 Ответить
Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовывает на таможне оппозиционера Навального и как менты отсекают от отравленного «Новичком» адвоката. Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды идущие из Кремля, а православный министр, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 13:09 Ответить
Ну правильно. А по результатам и администрацию отвественного государства во главе с плидером на кукан...
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18.01.2021 11:38 Ответить
А кто и когда будет собирать доказательную базу в отношении конкретного Володи?
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18.01.2021 11:39 Ответить
это совсем не важно. *****, учитывая оперативность работы ЕСПЧ, все равно не доживет до самого суда. раньше от старости сдохнет, или придушат подельники.
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18.01.2021 11:47 Ответить
Як би ж це було б так.
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18.01.2021 12:09 Ответить
что пуцин - куйло, знает каждый белый человек на свете.. но и каждый понимает - при жизни, наврядли он получит какой-то вменяемый вердикт
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18.01.2021 11:43 Ответить
Запам'ятайте, хлопчики й дівчатка, для того щоб покарання настигло злочинця, потрібен масштаб подій, співставний з подіями Другої Світової війни. По іншому ніяк.
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18.01.2021 11:50 Ответить
Ще як як. Чаушеску, Хуссуйн, Каддафі.
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18.01.2021 11:57 Ответить
А що їх об'єднувало?
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18.01.2021 12:02 Ответить
тупин.
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18.01.2021 12:16 Ответить
демократія дожилась до того, що злочинці світового масштабу цілком можуть жити безкарно та насолоджуватись.
в сраку таку демократію.
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18.01.2021 11:55 Ответить
наша пісня гарна й нова....
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18.01.2021 11:56 Ответить
Для сведения
Европейский Суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства - участника конвенции. Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом, не даёт указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические последствия.
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18.01.2021 12:03 Ответить
ну почти как 00Н , важно надувает щеки , много жрет , и еще просит деньжат ... зато на выходе холостой громкий пук !!
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18.01.2021 12:14 Ответить
фигурант-свидетель-подозреваемый-обвиняемый-приговоренный. Пока только на второй стадии, но аннушка масло разлила.
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18.01.2021 12:18 Ответить
Руфик невиноваут.....
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18.01.2021 12:24 Ответить
ТРАХАТЬ ТАК ВСЮ РОССИЮ ВСЕМ ВМЕСТЕ )))
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18.01.2021 12:35 Ответить
какая доказатєльная база, русня без відома хйла почала війну в Україні?
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18.01.2021 13:31 Ответить
Естественно! Путин ТамНиПриЧем, ихТамНет, реХВерендум, .... "прогрессивная" Европа еще та проститутка.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ........................ * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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18.01.2021 13:44 Ответить
То есть, Гитлер не виноват?
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18.01.2021 14:01 Ответить
 
 