Сухогруз Arvin затонул из-за сильного шторма. По данным на 10.00, найдены тела троих погибших моряков, - МИД

По состоянию на 10.00 18 января найдены тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время продолжается процедура их идентификации. Кроме этого, как отмечается со ссылкой на сообщение турецких властей, 6 членов экипажа спасены (5 украинцев и 1 россиянин).

По предварительной информации, крушение произошло из-за плохих погодных условий (сильный шторм).

Дело находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Турции.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции

Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

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