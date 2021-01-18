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Сухогруз Arvin затонул из-за сильного шторма. По данным на 10.00, найдены тела троих погибших моряков, - МИД

Сухогруз Arvin затонул из-за сильного шторма. По данным на 10.00, найдены тела троих погибших моряков, - МИД

По состоянию на 10.00 18 января найдены тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время продолжается процедура их идентификации. Кроме этого, как отмечается со ссылкой на сообщение турецких властей, 6 членов экипажа спасены (5 украинцев и 1 россиянин).

По предварительной информации, крушение произошло из-за плохих погодных условий (сильный шторм).

Дело находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Турции.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции

Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер

Автор: 

корабль (2047) МИД (7033) Черное море (1489) крушение (501)


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Топ комментарии
+4
Не всегда. Вот, к примеру, суперсовременной военный разведывательный корабль ********* потонул, бо не разглядел в ясную погоду овцевоз "Ашот" и в#пался в него со всего ходу. "Ашот" с овцами, кстати, остался на плаву...
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18.01.2021 11:44 Ответить
+2
Ну да, ну да...
Теплоходы типа «Волго-Балт» - это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
Класс Речного Регистра и район плавания:
Класс "М-СП". Азовское море; Балтийское море - Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала, северного и западного побережья до порта Карлсхамн; Белое море - Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона южнее линии Поной - южная оконечность о. Моржовец - устье реки Мезень. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест - убежищ до 50 миль. Для остальных судов - плавание в районах, соответствующих разряду "М" Речного Регистра.
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18.01.2021 11:44 Ответить
+2
Овцы выжили, бараны потонули.
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18.01.2021 11:48 Ответить
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Та ясно що через шторм.
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18.01.2021 11:42 Ответить
Не всегда. Вот, к примеру, суперсовременной военный разведывательный корабль ********* потонул, бо не разглядел в ясную погоду овцевоз "Ашот" и в#пался в него со всего ходу. "Ашот" с овцами, кстати, остался на плаву...
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18.01.2021 11:44 Ответить
Барани гепнулись з баранами.
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18.01.2021 11:47 Ответить
Овцы выжили, бараны потонули.
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18.01.2021 11:48 Ответить
Было такое. гугли по ключевым словам "овцевоз ашот" и обрящешь.
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18.01.2021 12:06 Ответить
ну тогда просвещайтесь дальше
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Ирония.
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18.01.2021 12:11 Ответить
Для вас кацапов даже царские лохани - суперсовременные, а этот даже не царских годов.
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18.01.2021 12:06 Ответить
Ваши суднА ни с чем не перепутать - от них кацапским духом разит на весь мир.
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18.01.2021 12:08 Ответить
Из тебя, кацап, стрелочник, как из г@вна пуля
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18.01.2021 12:09 Ответить
Хе-хе. кацапы ******** своё суднО, а стрелки по привычке переводят на всех вокруг
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18.01.2021 12:12 Ответить
Вообще-то ты тут кинулся обсуждать победу овцевоза "Ашот" над вашим недовоенным недофлотом
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18.01.2021 12:14 Ответить
Тебе выше задали направление по этому вопросу. Следуй.
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18.01.2021 12:16 Ответить
Я признал, что тебе следует следовать по заданному тебе направлению
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18.01.2021 12:18 Ответить
Я признал, что вы, кацапы, бараны, которых утопили овцы
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18.01.2021 12:20 Ответить
Т.е. ты утверждаешь, что вы не ******** разведсуднО, влупив его в овцевоз "Ашот"
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18.01.2021 12:18 Ответить
Для этого тебе следует проследовать по вышезаданному тебе направлению
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18.01.2021 12:20 Ответить
Вам, кацапам, априори указывают все, даже на той территории, которую вы называете вашей "родиной"
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18.01.2021 12:22 Ответить
вас, кацапов, посадили на Крым, как на кукан, а теперь ипут
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18.01.2021 12:26 Ответить
вам, кацапам, в коленно-локтевой позиции только и думать, что про отмазки

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18.01.2021 12:29 Ответить
Ваше х-йло уже укололось вашим шмурдяком?
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18.01.2021 12:33 Ответить
Вас, кацапов в коленно-локтевой позиции, не просят, а #пут даже ваши соотечественники
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18.01.2021 12:32 Ответить
"ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19" РБК

Не только х-йло сцыт вашей бурды, но и вы, кацапы, сцыте своей же шмурдяковой поделки
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18.01.2021 12:36 Ответить
Вы, кацапы, пытаетесь навязать людям то, чего вы сами сцыте до уср@чки.
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18.01.2021 12:45 Ответить
Это глубоководная АПЛ "Лошарик" 2003 года постройки.
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18.01.2021 12:09 Ответить
Ну да, ну да...
Теплоходы типа «Волго-Балт» - это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
Класс Речного Регистра и район плавания:
Класс "М-СП". Азовское море; Балтийское море - Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала, северного и западного побережья до порта Карлсхамн; Белое море - Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона южнее линии Поной - южная оконечность о. Моржовец - устье реки Мезень. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест - убежищ до 50 миль. Для остальных судов - плавание в районах, соответствующих разряду "М" Речного Регистра.
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18.01.2021 11:44 Ответить
то есть для черного моря не пригодны?
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18.01.2021 12:01 Ответить
Ну, там им разве что короткими перебежками не дальше 50 миль от портов-убежищ, чтобы успеть укрыться при плохом прогнозе погоды. Но судовладельцы это требование херят, а моряки расплачиваются за это жизнями.
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18.01.2021 12:04 Ответить
Єти волго-балты еще в 90-е гг., когда были относительно новыми, уже тонули.
Самый трагический случай, когда зимой после шторма и крушения такого корыта, груженого металлоломом, не нашли никого . Только тело замерзшего третьего механика на плоту.
Жизни простых работяг для олигархов - это расходный материал.
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18.01.2021 12:01 Ответить
Затонул РОССИЙСКИЙ сухогруз под флагом тихоокеанского микро государства Палау ( 21 тыс населения и 130 видов акул в акватории острова) Хорошо что затонули не там а в Черном море. Теперь о моряках.. " украинских" а ЧЕ они там делали то на российском сухогрузе, это отдельный вопрос. поэтому при чем тут такой ажиотаж в украинских СМИ, ну утонул, значит утонул. А семьям соболезнования конечно.
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18.01.2021 12:19 Ответить
На российских сайтах пишут прямо - затонул РОССИЙСКИЙ сухогруз.
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18.01.2021 12:38 Ответить
Затонувший сухогруз зарегистрирован в Российском международном реестре судов. ( на данный момент управляется одесской фирмой.) Российские дипломаты выясняют у турецкой стороны судьбу моряков российского сухогруза ( все из российских новостных сайтов). Так ШО не нужно нам рашисткие суда приписывать,( хоть и вывешивая "над собой звездно полосатый флаг из Тамбова)
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18.01.2021 12:46 Ответить
Российские дипломаты и все российские новостные сайты признают это судно российским. Так что все вопросы к ним.
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18.01.2021 12:47 Ответить
Из нескольких российских источников. Что бы не перечислять все. Назову один РБК - крупнейший российский медиахолдинг. Ну и еще в трех тоже самое. Так что все перепроверено. Украина просто "беспокоится" о своих гражданах, части команды. А судно по факту российское и поэтому этим вопросом занимается и РФ.
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18.01.2021 12:58 Ответить
 
 