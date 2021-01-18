Сухогруз Arvin затонул из-за сильного шторма. По данным на 10.00, найдены тела троих погибших моряков, - МИД
По состоянию на 10.00 18 января найдены тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
По данным внешнеполитического ведомства, в настоящее время продолжается процедура их идентификации. Кроме этого, как отмечается со ссылкой на сообщение турецких властей, 6 членов экипажа спасены (5 украинцев и 1 россиянин).
По предварительной информации, крушение произошло из-за плохих погодных условий (сильный шторм).
Дело находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Турции.
Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.
По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции
Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Ирония.
Не только х-йло сцыт вашей бурды, но и вы, кацапы, сцыте своей же шмурдяковой поделки
Теплоходы типа «Волго-Балт» - это сухогрузные суда класса «река-море», имеющие четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
Класс Речного Регистра и район плавания:
Класс "М-СП". Азовское море; Балтийское море - Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала, северного и западного побережья до порта Карлсхамн; Белое море - Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона южнее линии Поной - южная оконечность о. Моржовец - устье реки Мезень. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест - убежищ до 50 миль. Для остальных судов - плавание в районах, соответствующих разряду "М" Речного Регистра.
Самый трагический случай, когда зимой после шторма и крушения такого корыта, груженого металлоломом, не нашли никого . Только тело замерзшего третьего механика на плоту.
Жизни простых работяг для олигархов - это расходный материал.