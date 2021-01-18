Политические контакты между Украиной и Беларусью отсутствуют на любом уровне, - замглавы ОП Жовква

Украина продолжает считать Беларусь дружественной страной, но и в дальнейшем внимательно будет следить за развитием событий в соседнем государстве и реагировать на заявления его руководства.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы такие термины не употреблял (что Беларусь превратилась из дружественной нам страны во враждебную. - Ред.). Заявления (Лукашенко. - Ред.) мы, безусловно, видим, фиксируем. Вы видели и реакцию МИД, например, на последнее заявление Лукашенко. Поэтому, нет, я бы так не сказал", - отметил Жовква.

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Он констатировал, что на данный момент политические контакты между нашими государствами отсутствуют на любом уровне, начиная от президентского и заканчивая министрами иностранных дел и т.п. "И это нормальная реакция на то, что происходило в Беларуси, и те заявления, которые звучат со стороны их руководства в адрес Украины и руководства Украины", - отметил заместитель руководителя ОП.

Жовква акцентировал, что Украина четко придерживается позиции ЕС, если речь идет об осуждении событий, которые произошли в Беларуси, и последовательно присоединяется к соответствующим заявлениям ЕС и пакетам санкций. В то же время он отметил, что в отношениях между двумя странами есть и другой аспект - экономический, потому что "это две традиционно переплетенные экономики, которые должны работать".

"Поэтому я бы не употреблял таких громких терминов. Но Украина, несомненно, внимательно будет следить за тем, что дальше будет происходить в Беларуси, не оставит без внимания никакого особенно оскорбительного заявления в адрес Украины и руководства Украины, и будет соответствующим образом корректировать свои действия", - заверил заместитель руководителя ОП.