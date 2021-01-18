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Новости Революция в Беларуси
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Политические контакты между Украиной и Беларусью отсутствуют на любом уровне, - замглавы ОП Жовква

Политические контакты между Украиной и Беларусью отсутствуют на любом уровне, - замглавы ОП Жовква

Украина продолжает считать Беларусь дружественной страной, но и в дальнейшем внимательно будет следить за развитием событий в соседнем государстве и реагировать на заявления его руководства.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы такие термины не употреблял (что Беларусь превратилась из дружественной нам страны во враждебную. - Ред.). Заявления (Лукашенко. - Ред.) мы, безусловно, видим, фиксируем. Вы видели и реакцию МИД, например, на последнее заявление Лукашенко. Поэтому, нет, я бы так не сказал", - отметил Жовква.

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Он констатировал, что на данный момент политические контакты между нашими государствами отсутствуют на любом уровне, начиная от президентского и заканчивая министрами иностранных дел и т.п. "И это нормальная реакция на то, что происходило в Беларуси, и те заявления, которые звучат со стороны их руководства в адрес Украины и руководства Украины", - отметил заместитель руководителя ОП.

Жовква акцентировал, что Украина четко придерживается позиции ЕС, если речь идет об осуждении событий, которые произошли в Беларуси, и последовательно присоединяется к соответствующим заявлениям ЕС и пакетам санкций. В то же время он отметил, что в отношениях между двумя странами есть и другой аспект - экономический, потому что "это две традиционно переплетенные экономики, которые должны работать".

"Поэтому я бы не употреблял таких громких терминов. Но Украина, несомненно, внимательно будет следить за тем, что дальше будет происходить в Беларуси, не оставит без внимания никакого особенно оскорбительного заявления в адрес Украины и руководства Украины, и будет соответствующим образом корректировать свои действия", - заверил заместитель руководителя ОП.

Автор: 

бедность (253) Беларусь (7937) Зеленский Владимир (21096) Лукашенко Александр (3625) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+11
Але це не заважає купувати електроенергію у Бєларусі (у Наросії). Нічєго лічного.
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18.01.2021 11:43 Ответить
+7
Дружня країна не запрошує лаптєй до себе на кордон з Україною.
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18.01.2021 11:44 Ответить
+6
Не надо путать понятия "страна" и "государство". Беларусь несомненно дружественная страна, а вот государство "Рэспубліка Беларусь", пригласив на свою границу главных врагов Украины, в данный момент однозначно враждебное.
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18.01.2021 12:08 Ответить
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Сльози мєшают мнє гаваріть... 😁
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18.01.2021 11:43 Ответить
Але це не заважає купувати електроенергію у Бєларусі (у Наросії). Нічєго лічного.
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18.01.2021 11:43 Ответить
и основной армейский грузовик у нас почему-то не КРАЗ ни разу
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18.01.2021 11:49 Ответить
А я тебе разве не говорил 5 лет назад что так будет когда вы с Петей и Ахметовым останавливали АЕС и расширяли *зельоную енергетику*? Ну теперь жри свою зеленую енергетику которую вы заварили. Ах, видители зимой и в пасмурную погоду а так же ночами ее нету. Ну сиди без света и ложись спать вместе с курями. Лично я етого нехочу ниприкаких обстоятельствах.Когда там заход солнца? В 16.30? Ну вот чтобы после 16.30 выключил свой компьютер и тебя здесь небыло. Иначе ты пользуешься електроенергией из Рашки-Беларашки.
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18.01.2021 11:53 Ответить
За кого голосував у другому турі?
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18.01.2021 12:06 Ответить
Оце ти лизнув Ігорю Валєрічю.
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18.01.2021 12:13 Ответить
В отличии от тебя я никому не лизал. Видимо ето многих и бесит. А у тебя еще осталось 4 рабочих часа. Испражняйся давай, а когда зайдет солнце я тебе напомню, где твоя *зельоная енергетика*
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18.01.2021 12:16 Ответить
А за кого голосував у другому турі?
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18.01.2021 12:19 Ответить
Шо ти несеш?
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18.01.2021 12:22 Ответить
Да не, таки лизнул
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18.01.2021 13:22 Ответить
Дружня країна не запрошує лаптєй до себе на кордон з Україною.
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18.01.2021 11:44 Ответить
при Лукашенко Білорусь важко назвати дружньою країною...здасть нас путіну і не кашляне...
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18.01.2021 11:53 Ответить
а когда Беларусь была в последнее время без этого усатого черта?
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18.01.2021 12:02 Ответить
Білорусь без лукашенка стане ще більше кацапською. Народ підтримує рашу. А лекашенко не патріот, просто перестане бути царем, якщо Білорусь стане рашею.
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18.01.2021 12:09 Ответить
Зато з лаптєстаном відносини лише збільшуюттся.
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18.01.2021 11:47 Ответить
В чем это выражается?
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18.01.2021 13:21 Ответить
Вас гугл забанив?
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18.01.2021 15:29 Ответить
Зато МАЗы тараканьи мы токо и покупаем
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18.01.2021 11:47 Ответить
В ноябре 2020 года КрАЗ стал банкротом.
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18.01.2021 13:55 Ответить
та нормас, ща на аукцион выставим - согласятся его купить токо какие-нибуть лапти.
тогда Минобороны може и КРАЗы начнёт брать.
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18.01.2021 14:41 Ответить
Какие контакты если у Беларашки официально власть нелегитимная?
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18.01.2021 11:47 Ответить
А эти контакты у Украины только с Белоруссией отсутствуют. По-моему они присутствуют только с Молдовой, поэтому наш гидрант дальше Буковеля и Запорожья не ездит... Хотя и на эти поездки из бюджета выделяются деньги как на международные... Как там МИД контрамарку на инаугурацию Байдена достал? Или янелох все таки лох?
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18.01.2021 11:50 Ответить
Он всем пох...
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18.01.2021 12:09 Ответить
ага, все верно, пусть прививаются новичком из рашки, а мы лучше потеряем их всех.
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18.01.2021 12:04 Ответить
Александр, "новичком" не прививаются, он предназначен для уничтожения людей, не одного человека, а десятков тысяч. Если попытаться набрать "новичок" в шприц, то вымрет вся больница. Не все такие биороботы, как Скрипали, и Навальный)))
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18.01.2021 14:07 Ответить
..та Вы сильно не переживайте. Все в курсе! Производная от Новичка...Спутник-V.... И в приказном порядке...))))
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18.01.2021 17:45 Ответить
Производная от Новичка...Спутник-V...

=============================================================================
Это ошибочное суждение, читай пост выше)))
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18.01.2021 18:05 Ответить
.. мне не интересно.! Это Вам испытывать... ))) Успокаиваете себя....))) Не стоит. За Вас всё решили... Спутник...Новичёк..Циклон-Б... Что кацапсинкам ещё может быть ближе и лучше!!??)))
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18.01.2021 18:10 Ответить
... так вы ж..кацапсинки... уже доработали БОВ Новичок и дали ему новое название Спутник-V. В Севастополе говорят привили своих вояк в приказном порядке. Сколько издохли? Даже тех , кто сопротивлялся приговорили. А ты..убогое.. Навального вспоминаешь!!)))
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18.01.2021 18:58 Ответить
Україна повинна імплементувати в своє законодавство та запровадити санкції наших союзників проти кривавого режиму луки. Політичні заяви не мають сенсу. Business as usual - є ганебною помилкою влади України.
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18.01.2021 11:51 Ответить
Мало, треба ще війну ......
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18.01.2021 12:06 Ответить
Кому треба?
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18.01.2021 12:07 Ответить
Кличко-муділа купив білорусських чадящих дізєлєй у Київ. Всі переходять на еленктротягу, а цей вдарений в голову ДВЗ не нарадуїться
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18.01.2021 11:59 Ответить
Это очень круто! С рускими переговоры вести а с белорусами ни-ни! Белорусь наш ближайший сосед, ни разу не было никаких конфликтов.В угоду кому или чему такая политика "непризнания де-факто"?
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18.01.2021 12:05 Ответить
Андрюша, а о чём переговоры вести? ты хоть одну тему обрисуй? о ************* и его омоне? о вагнеровах успешно отбывших в рашку? о том какие цветы лучше носить на демонстрацию - ромашки или хризантемы? о том как белораша на своей территории грушников размещает чтобы следить за территорией Украины? ты ничего не попутал?
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18.01.2021 12:59 Ответить
Вижу в тебе настоящего загара! Но меня, как украинца, внутрение дела Белоруси вообще никак не беспокоят потому что это их внутренние дела. Я категорически против чтобы с братской Беларусью не поддерживать хороших и теплых отношений на самом высоком уровне.
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18.01.2021 15:55 Ответить
Во-первых кто такой загар? во-вторых , да я Андрюша совсем не против белорусов, только для начала пусть все хором проскандируют путин-х у й ло; прогонят ******* фюрера с трона сцаной тряпкой к мяух собачьим, ну и вышвырнут всех военных москалей которых наприглашали в свою страну для "защиты от звериного оскала НАТО"! и сразу задружим Андрюша, ой как крепко задружим, прямо в истории так ещё никто ни с кем не дружил!!!
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18.01.2021 16:41 Ответить
Андрюша а поддерживать отношения на самом высоком уровне это как? это кто с кем? зельц с **************? на какой почве? тыць пи здыць! ты опять начинаешь ту же песню сначала....
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18.01.2021 16:44 Ответить
Ваня, я тебе честно скажу - ты полный идиот. Белорусы живут так как хотя и ты права не имеешь чтото от них требовать, не твоё это, ты еще мал и не видал ничего кроме своего.....
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19.01.2021 09:48 Ответить
"Змагар", там опечатка просто....А белорускую мову надо знать и понимать!
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19.01.2021 09:49 Ответить
под сороковник это мал? и на войне был. а сколько же тогда не мал ? а Андрэ? с какого хрена я должен знать твою мову ? мне двух в моей стране более чем достаточно. меня с твоей исторической родиной вообще ничего не связывает! я тебе писал свое мнение - назовите путина х уий лом и сразу будем дружить и помогать друг другу. а так то что ты предлагаешь это анонизм какой то. с ************** лукой и особенно с его менторским стилем всех поучать никто общаться не будет и не надейся.
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19.01.2021 11:35 Ответить
Не надо путать понятия "страна" и "государство". Беларусь несомненно дружественная страна, а вот государство "Рэспубліка Беларусь", пригласив на свою границу главных врагов Украины, в данный момент однозначно враждебное.
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18.01.2021 12:08 Ответить
Чем же это дружественная страна? Там почти все население - конченые ватные совки
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18.01.2021 13:20 Ответить
Украина 16 января предоставила краткосрочную аварийную помощь Беларуси для обеспечения стабильной работы ее энергосистемы, сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет "Интерфакс".
"Такая ситуация была обусловлена аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы Республики Беларусь, которое состоялось вчера в 18.03. Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы", - заявил он.
Герус уточнил, что такая аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18.42-18.50 и 300 МВт в период 18.50-19.00.
Напомним, 16 января на БелАЭС произошла очередная авария. Первый энергоблок станции был отключен от сети.
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18.01.2021 12:46 Ответить
ну как отсутствуют ???? ну что вы такое говорите.! это мяягко говоря брехня!!! а кто картофельному ************* про вагнеровцев рассказал? или это не считается?
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18.01.2021 12:52 Ответить
Беларусь захвачена диктатором, какие могут быть разговоры?
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18.01.2021 13:19 Ответить
А могла быть захвачена кухаркой)))
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18.01.2021 14:14 Ответить
Я бы такие термины не употреблял (что Беларусь превратилась из дружественной нам страны во враждебную. - Ред.). Заявления (Лукашенко. - Ред.) мы, безусловно, видим, фиксируем. Вы видели и реакцию МИД, например, на последнее заявление Лукашенко. Поэтому, нет, я бы так не сказал", - отметил Жовква. особенно , после того ,когда сябры призываю рашиста обустраивать на границе с Украиной електронно- разведывательные посты Беларусь еще больше становится вражеской страной по отношению к Украины своими совместными действиями с мацковским окупантом Украины
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18.01.2021 13:59 Ответить
А о поставках электроэнергии из Беларуси зеленые как договорились?
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18.01.2021 14:11 Ответить
Лука Мудіщєв нелегітимний ,спілкування з ним зашквар.
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18.01.2021 16:55 Ответить
 
 