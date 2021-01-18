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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в COVID-больницах составляет 30%: самые высокие показатели заболеваемости в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 18 января самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Запорожской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Луганской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 386,8 на 100 тыс. населения, Николаевской области - 385,9, Черкасской области - 328,3, Киевской области - 308,4, Луганской - 300,7 и в Киеве -319,5.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 224,4 на 100 тыс. населения.

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Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 86,5 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 106,0 и в Ивано-Франковской областях - 122,2.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 42,7%. По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, составляет 30%, в Киеве - 33,1%.

Загруженность коек в COVID-больницах составляет 30%: самые высокие показатели заболеваемости в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав 01
Загруженность коек в COVID-больницах составляет 30%: самые высокие показатели заболеваемости в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав 02

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карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А колись було так.

Загруженность коек в COVID-больницах составляет 30%: самые высокие показатели заболеваемости в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8936
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18.01.2021 12:00 Ответить
Завантаженість ліжок- це основний критерій Зе!білів... Введіть ще термін: критичне навантаження, допустиме навантаження, та пози навантаження для двох.
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18.01.2021 12:12 Ответить
Возможно..только вопрос кто туда попадает.те кто уже в конвульсиях бьется ?
Я вот после месяца работы..опять болею..трахеит и все прочее..врач прописала. Антибиотик широкого спектра ..только вот вторую неделю вычуаться не могу и припарки и запарки и массажи..атемпературы у меня нет...
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18.01.2021 13:24 Ответить
Где логика, где разум? Заболеваемость явно пошла вниз, - устроили карантин.
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18.01.2021 14:49 Ответить
 
 