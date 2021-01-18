Загруженность коек в COVID-больницах составляет 30%: самые высокие показатели заболеваемости в Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 18 января самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Запорожской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Луганской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 386,8 на 100 тыс. населения, Николаевской области - 385,9, Черкасской области - 328,3, Киевской области - 308,4, Луганской - 300,7 и в Киеве -319,5.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 224,4 на 100 тыс. населения.
Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 86,5 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 106,0 и в Ивано-Франковской областях - 122,2.
Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 42,7%. По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, составляет 30%, в Киеве - 33,1%.
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