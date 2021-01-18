Лищина о решении ЕСПЧ по "Крымскому делу": Россия вряд ли сменит риторику, но Запад будет менее склонен ее воспринимать
Россия вряд ли сменит риторику после решения Европейского суда по правам человека относительно дела об оккупации Крыма.
Об этом Лищина рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"У нас есть установленный международным судом факт по результатам рассмотрения доказательств, представленных двумя сторонами. Причем эффективный контроль подтвержден не с момента, который Россия сама официально признает, а с февраля 2014 года, когда и был захвачен Крым. Это определенно будет иметь большое значение для международного имиджа Украины, для диалога с Российской Федерацией. Да собственно и для самой России, поскольку сейчас им ссылаться на результаты референдума бессмысленно", - рассказал Лищина.
По словам заместителя министра, Россия вряд ли сменит риторику.
"Но Запад еще менее будет склонен это воспринимать, чем раньше. Их и до этого не воспринимали всерьез. Но очевидно, что российские власти не будут стрелять себе в ногу и отменять эти решения. Хотя вы совершенно правы, когда говорите, что они не имеют никакого юридического смысла вне современного состояния Крыма", - подчеркнул замглавы Минюста.
Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Иваном Лищиной читайте здесь.
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Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!