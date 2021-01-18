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Лищина о решении ЕСПЧ по "Крымскому делу": Россия вряд ли сменит риторику, но Запад будет менее склонен ее воспринимать

Лищина о решении ЕСПЧ по

Россия вряд ли сменит риторику после решения Европейского суда по правам человека относительно дела об оккупации Крыма.

Об этом Лищина рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас есть установленный международным судом факт по результатам рассмотрения доказательств, представленных двумя сторонами. Причем эффективный контроль подтвержден не с момента, который Россия сама официально признает, а с февраля 2014 года, когда и был захвачен Крым. Это определенно будет иметь большое значение для международного имиджа Украины, для диалога с Российской Федерацией. Да собственно и для самой России, поскольку сейчас им ссылаться на результаты референдума бессмысленно", - рассказал Лищина.

По словам заместителя министра, Россия вряд ли сменит риторику. 

"Но Запад еще менее будет склонен это воспринимать, чем раньше. Их и до этого не воспринимали всерьез. Но очевидно, что российские власти не будут стрелять себе в ногу и отменять эти решения. Хотя вы совершенно правы, когда говорите, что они не имеют никакого юридического смысла вне современного состояния Крыма", - подчеркнул замглавы Минюста.

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Иваном Лищиной читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роль Путина в оккупации Крыма ЕСПЧ будет изучать только в плане доказательной базы, - замминистра юстиции Лищина

Автор: 

Крым (26437) россия (96472) Европейский суд по правам человека (812) Лищина Иван (47)


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Когда суд интересовало мнение преступника?...
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18.01.2021 12:02 Ответить
Московия за время оккупации украинского Крыма незаконно добыла (украла) из Одесского газового месторождения более 3,5 миллиардов кубометров газа. Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» православные россияне из РПЦ мп Кирилла Гундяева захватили «без единого выстрела» весной 2014 года во время оккупации Крыма Россией. Компания «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским газовым месторождением и заявила, что будет судиться с Россией за крымские активы. В 2016 году на захваченные православными оккупантами буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест и поданы исковые заявления в Гаагу.
Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежноероссийским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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18.01.2021 12:50 Ответить
Цю тему можна мусолити скільки завгодно. Але доки переважна більшість жителів Криму не матиме бажання повертатись до складу України - результатів не буде.
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18.01.2021 12:08 Ответить
Ті, хто не мають такого бажання, можуть повернутися на батьківщину своїх дідів-вертухаїв, які депортували татар, а потім захопили і привласнили їх оселі.
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18.01.2021 12:23 Ответить
Вони і повернулися............ разом із територією на якій мешкають.
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18.01.2021 12:29 Ответить
Тыц и нет ублюдка😂🌷
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18.01.2021 12:31 Ответить
Будут мусолить ету тему еще лет 50 как с приднестровьем или абхазией. Как показал опыт Азербайджана, освободить свою землю можно только военным путем. Иначе сидите выражайте обеспокоенность и нойте поколениями на разных ток-шоу.
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18.01.2021 12:14 Ответить
"Только в плане доказательной базы. Например, с точки зрения участия российских войск. Или, скажем, контроля России за "самообороной Крыма". Здесь рассматривается вопрос ответственности России как государства, а не конкретных лиц".Так какое конкретное лицо рабсеи (главноеомандующий рабсеи )отдал приказ для оккупации украинского Крыма,и почему решение рашистской госдуры об использовании рашистских войск на территории других государств (Украины).которое давало право (главнокомандующему рашисту ) дать приказ на оккупацию украинского Крыма не можебт быть обвинением в том числе и конкретному лицу?
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18.01.2021 13:24 Ответить
 
 