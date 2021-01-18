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Новости
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Цель заявлений Запада о задержании Навального - отвлечь внимание, а ФРГ вообще ведет себя по-хамски, - Лавров

Цель заявлений Запада о задержании Навального - отвлечь внимание, а ФРГ вообще ведет себя по-хамски, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России.

"Ответ Берлина на запрос РФ опирался исключительно на опрос Навального и его жены. ФРГ ведёт себя по-хамски с Россией. Говорить с Москвой в таком тоне нельзя", - цитирует слова российского министра "Говорит Москва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по избранию меры пресечения Навальному состоится сейчас, - пресс-секретарь оппозиционера

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

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задержание (6692) Лавров Сергей (2330) россия (96472) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+73
Дайте ему овса !!!
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18.01.2021 12:12 Ответить
+54
Цель заявлений Запада о задержании Навального - отвлечь внимание, а ФРГ вообще ведет себя по-хамски, - Лавров - Цензор.НЕТ 5683
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18.01.2021 12:14 Ответить
+40
Кацапи вже зрозуміли шо "Північний Потік 2" вже "утонул" як підводний човен Курськ,тепер можно німців навіть матюкати))
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18.01.2021 12:13 Ответить
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купила мама кОника , а кОник без ноги...
яка чудОва Игрушка...гы -гы , гы - гы , гы - гы !
( фольклор )
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18.01.2021 14:55 Ответить
Говоряща Шкапа - ще той гуморист .
От що творить "кокс", натхнення даруючий!
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18.01.2021 15:54 Ответить
не то, чтобы нельзя так говорить с московией, а даже можно и нужно, и только так
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18.01.2021 16:23 Ответить
Этить кобылу за ногу...
Я думал что оно лаврошадь, а оно лаврбаран: "Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России." (Источник: https://censor.net/ru/n3242398), сколько доказательств приходило? А ответ один и тот же: " А фы дакажите, енто хвотоматаж!"! Кто такой, этот маацва? Не этому мацве доказательства нужны, она и без Европы знает, нужны суду!!! ***** и без нас знает, что оно *****!!! И ты лаврбаран, знаешь что баран, только под лошадь красился...
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18.01.2021 17:32 Ответить
"... Говорить с Москвой в таком тоне нельзя". - Кем нельзя??? Тобой, морда лошадиная, или недомерком пуТлером??? Сам-то как себя ведёшь!? Хамло самонадеянное.
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18.01.2021 17:42 Ответить
Нету у вас доказательств против Кости Сапрыкина...
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18.01.2021 17:58 Ответить
Говорить с эрефией вообще не рекомендуется - все это бесполезно потому, что невменяемые...
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18.01.2021 18:06 Ответить
Шо те, шо эти. Жуют языки, а делом никто не занимается. Мокшане подло гадят, а запад обеспокоенно кушает. Тут таки да, в плане деятельности у мокшан проблем нету, как что то создать, так это проблема, а вот натворить это запросто.
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18.01.2021 19:27 Ответить
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