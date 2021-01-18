Цель заявлений Запада о задержании Навального - отвлечь внимание, а ФРГ вообще ведет себя по-хамски, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.
Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России.
"Ответ Берлина на запрос РФ опирался исключительно на опрос Навального и его жены. ФРГ ведёт себя по-хамски с Россией. Говорить с Москвой в таком тоне нельзя", - цитирует слова российского министра "Говорит Москва".
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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яка чудОва Игрушка...гы -гы , гы - гы , гы - гы !
( фольклор )
От що творить "кокс", натхнення даруючий!
Я думал что оно лаврошадь, а оно лаврбаран: "Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России." (Источник: https://censor.net/ru/n3242398), сколько доказательств приходило? А ответ один и тот же: " А фы дакажите, енто хвотоматаж!"! Кто такой, этот маацва? Не этому мацве доказательства нужны, она и без Европы знает, нужны суду!!! ***** и без нас знает, что оно *****!!! И ты лаврбаран, знаешь что баран, только под лошадь красился...