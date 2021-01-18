Цель заявлений Запада о задержании Навального - отвлечь внимание, а ФРГ вообще ведет себя по-хамски, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах.

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Российский министр отметил, что Москва ни разу не получила от Запада доказательств голословных обвинений, которые звучат в адрес России.

"Ответ Берлина на запрос РФ опирался исключительно на опрос Навального и его жены. ФРГ ведёт себя по-хамски с Россией. Говорить с Москвой в таком тоне нельзя", - цитирует слова российского министра "Говорит Москва".

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

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