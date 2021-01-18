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Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк

Дефицит угля на складах тепловых электростанций и риск веерных отключений возник из-за простоя угольных шахт, которые в марте прошлого года вынуждены были остановиться в связи с импортом тока из России.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина24".

"Укрэнерго" уже опубликовало письмо о том, что они готовят веерные отключения. А знаете, почему готовят веерные отключения? Потому что эту белорусскую или российскую электроэнергию запустили еще в прошлом году. Убили украинскую угольную отрасль, сейчас на складах нет угля. Убили украинскую энергетику", - отметил экс-премьер.

Яценюк добавил, решение властей вновь разрешить импорт тока и энергосистемы России и Беларуси приведет к потере Украиной энергонезависимости и переход энергорынка под контроль Кремля.

"Они снова запустили белорусскую электрическую энергию. Это не белорусская электрическая энергия - это общая белорусская и российская электрическая энергия. И сейчас хотят электроэнергетический сектор Украины положить под Россию. России это выгодно. Если в Украине не будет собственной мощной электроэнергетики, это означает, что Украина снова станет зависима от российской энергетики", - добавил он.

Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.

Украина осуществляла закупку тока из России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было закуплено более 1 млрд кВт часов. Это привело к уменьшению производства электроэнергии украинскими АЭС и ТЭС и спровоцировало крупнейшую за годы независимости кризис на энергорынке.

С марта по май 2020 году 95% всех угольных шахт находились в вынужденном простое. Вследствие этого добыча угля на государственных шахтах упала на 25%.

Автор: 

Яценюк Арсений (8013) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+19
Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.



Вилупки зелені, ви зробили це разом!
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18.01.2021 12:30 Ответить
+13
И это причина

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 2418
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18.01.2021 12:33 Ответить
+12
а может быть из за остановки ядерных реакторов в пользу генерации на угле
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18.01.2021 12:30 Ответить
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Когда Яценюк в оппозиции, то он прав.
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18.01.2021 12:30 Ответить
Из 14, 9 шахт коломойши, чего оно свои же ТЭС углем не обеспечило? ДИВЕРСИЯ?
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18.01.2021 12:36 Ответить
и получили за это из Бюджета субсидии.
теперь и ТЭС хотят свой кусок субсидий.
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18.01.2021 12:38 Ответить
байдена в президенти - яценюка в прем,єри
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18.01.2021 13:03 Ответить
Вы сначала выбираете его куклу президентом, а потом начинаете верещать. Думать нужно было весной 2019.
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18.01.2021 12:39 Ответить
Откуда тебе кацап знать кого я выбирал, тебе лишь бы поСФидеть.
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18.01.2021 12:49 Ответить
Сеня Кролик - не только ценный скальп, но и десятки миллионов наворованной зелени...
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18.01.2021 12:52 Ответить
вся зелень - в стене...москаль не проскочит...на очереди, такая же с беларусью
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18.01.2021 13:06 Ответить
Твоя риторика в других ветках очень красноречива.
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18.01.2021 13:13 Ответить
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18.01.2021 13:36 Ответить
Уже писал и повторю. Штырит, ущербный? Лечись.
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18.01.2021 14:40 Ответить
А ты кацап не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
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18.01.2021 15:50 Ответить
А навіщо тим ТЕС вугіль , коли їхня електрика нікому не потрібна ,, тому що на українському ринку вже є паРашівська .?? .
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18.01.2021 12:49 Ответить
А в Ахметова ни одной шахты нет? Почему на Цензоре пишут про Каломойшу, не замечают Рыжего?
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18.01.2021 12:56 Ответить
Як це нема, є в ахметки шахти поки що, але він знищує їх з швідкістю світла.
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18.01.2021 13:06 Ответить
СЭС на угле не работает.
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18.01.2021 13:37 Ответить
он и при власти неплохо поработал...достаточно вспомнить,из какого дерьма вытащил Украину в 2014-2015 годах.
при пустой казне-никаких задержек в выплате пенсий и зарплат.
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18.01.2021 12:58 Ответить
он в 2014-ом экономику из Ж*ПЫ вытащил, ценой своего рейтинга!
так, что сиди и помалкивай, троль.
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18.01.2021 12:37 Ответить
ты что ли хоть чем-то пожертвовал?
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18.01.2021 12:47 Ответить
Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.



Вилупки зелені, ви зробили це разом!
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18.01.2021 12:30 Ответить
Россия поставит Киеву 600 мегаватт электроэнергии в рамках соглашения о технической помощи из-за дефицита в энергосистеме Украины. Об этом в пятницу, 24 июня 2016г, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
«С 7 часов сегодня получаем 600 мегаватт техпомощи из России. Необходимость возникла из-за отключения блоков АЭС», - отметил собеседник агентства.

Обратите внимание на дату!!!
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18.01.2021 12:38 Ответить
"..... пишет http://rian.com.ua/ РИА Новости Украина ."
Дальше это дерьмо можно и не читать.
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18.01.2021 12:42 Ответить
Хочешь сказать ето неправда? Ах, да, по Петиному 5 аналу етого же не говорили о том как Парашенко 5 лет сотрудничал и торговал с окупантами. Мы и о росийских окупантах узнали только из сми РФ. Ато у нас все время рассказывали что на нас напали зельоные челавечки
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18.01.2021 12:57 Ответить
Ви що сказати планували?
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18.01.2021 13:03 Ответить
Я хочу сказать, что дерьмом из рашенских помоек, в отличие от тебя, питаться не приучен. Брезгую. Смачного.
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18.01.2021 13:05 Ответить
Дивись, клоун. 28 серпня 2014. Що ж ви зедебіли такі брехливі...

https://youtu.be/MxmGXoBn62M?t=13
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18.01.2021 13:06 Ответить
Куди цікавіше звернути увагу на ваші джерела.
https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/ https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/
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18.01.2021 12:46 Ответить
Просто зробив скріншот. Для зедебілів проканало б. Зверни увагу на джерела новин. Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 6516

Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 2685
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18.01.2021 12:53 Ответить
Я смотрел. Пробежался. Там у всех один первоисточник "РИА Новости". Дальше можно не смотреть.
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18.01.2021 13:08 Ответить
Відключали свої блоки через їх ремонт , чи через імпорт рашистської електрики ( як зараз) . ? .
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18.01.2021 12:54 Ответить
600 мегаватт, это 40 минут работы ОДНОГО БЛОКА Запорожской АЭС.
а твои кацапские "сми" раздули из этого "зраду" на пять лет.
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18.01.2021 12:54 Ответить
а может быть из за остановки ядерных реакторов в пользу генерации на угле
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18.01.2021 12:30 Ответить
И из-за этого

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 1905
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18.01.2021 12:34 Ответить
а можно узнать где они купили?
на блошином рынку сутки на перед, аукцион на "Українська енергетична біржа" и РНД это не одно и тоже
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18.01.2021 13:17 Ответить
А можно узнать что ты принимаешь? Просто интересно с медицинской точки зрения.
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18.01.2021 14:26 Ответить
И это причина

Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 2418
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18.01.2021 12:33 Ответить
а шо ж ти не купив ту електроенергію, продавав по ночам з наваром 40%?
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18.01.2021 14:03 Ответить
Высрался? Полегчало? С облегчением.
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18.01.2021 14:24 Ответить
я шо у тебя запор так поковыряйся в своей шоколадной сраке может полегчает
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18.01.2021 15:49 Ответить
Сеня, а чому про АЕС мовчиш? весь такий в білому і граєш на стороны Ахметова. курво?
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18.01.2021 12:33 Ответить
Дивись вище.
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18.01.2021 12:35 Ответить
Это все вторично. Главное -- холуи Бени и Ахметки стали керувать в энергетике.
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18.01.2021 12:37 Ответить
саме так. і на сьогодні сеня -один з холуїв, насправді.коли беня чи ахметка не задоволені один одним-починаїть вилазити хєруси-сєні та один на одного пальцями тицяти!
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18.01.2021 12:39 Ответить
А чего это Яценюк должен тут гнид зеленожопых защищать? А? Ты, тварь, когда выбирала гринпоца, и поливала Яценюка грязью, чем думала? Почему теперь, вас, мразей , после всего этого Яценюк должен защищать? С какого рожна?
Вы выбрали- и жрите зеленое дерьмо двумя руками. А то вы совсем уже охренели- творит дела ваше зеленое чмо, а виноват кто-то другой, то Порошенко, то Яценюк. Долбодятлы вы конченные.

Ви розносили висмоктану з пальця торгівлю на крові
Отримали реальну
Зраду війська
Отримали реальну
Високі ціни та тарифи
Отримали реальні
Зраду керівництва держави
Отримали реальну
Хєрове життя
Отримали реальне
Чи зробили висновки?
Ні хє ра.
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18.01.2021 12:40 Ответить
Тварь ти.навчись читати.Сєня зараз ахметівська прокладка.я голосувала за Пороха.а ти мабуть за шлюшка, судячи з твоєї базарної лексики довбня.
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18.01.2021 12:48 Ответить
Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 1570
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18.01.2021 12:33 Ответить
Кулявлоба из норки показался. Денюжку почуял? Где же твой украинский газ по $50 как ты обещал? Народная примета, если Кулявлоба вылезает из норки ждите подорожания
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18.01.2021 12:33 Ответить
Кстати, Кулявлоба, не хочешь нам рассказать о импорте угля и електроенергии из страны-агрессора 2014-2015 годах?
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18.01.2021 12:35 Ответить
А ты для каких целей интересуешся ?У помидорника ниже подписавшегося кацапа спроси.
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18.01.2021 12:38 Ответить
Тобто якщо попередники робили щось погано,то тепер можна робити ще гірше?Ну і логіка у вас,зебілів.І ви ще обурюєтеся,що справи в Україні все гірше і гірше.
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18.01.2021 12:40 Ответить
ты его с юлькой спутал.А примета видно у твоего народа,нанайского.
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18.01.2021 12:37 Ответить
Это обещала твоя конченная тимошенница. Склероз у зеленожопых- всегда Очень избирательный.
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18.01.2021 12:43 Ответить
Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк - Цензор.НЕТ 7677
от така куйня малята
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18.01.2021 12:34 Ответить
Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 7682Дефіцит вугілля виник через простій шахт та імпорт струму з Росії навесні 2020 року, - експрем'єр Яценюк - Цензор.НЕТ 1994
хез, только по очкам и можно различить
а они точно не братья?
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18.01.2021 12:39 Ответить
смею предположить что таки возможно и братья - вон какие шнобели, так шо таки допускаю)
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18.01.2021 12:51 Ответить
Два эврогея.
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18.01.2021 13:08 Ответить
сестры

во охметове
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18.01.2021 14:15 Ответить
Анна Ахметова (с)))
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18.01.2021 14:18 Ответить
S raski v dani moment zakupajete poskolku Belorus AES opiat ostanovili izza avariji.4 raz uze tam avarija,jesli veter podujet v vasu storonu zapadnoju Ukrainu takze nostanet.
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18.01.2021 12:40 Ответить
Яценюк в своем стиле. Полупокер говорит полуправду. Забыл Яценюк сообщить о ГЛАВНОЙ причине импорта электороэнергии из рашки. А причина проста - там 1 кВт/ч в 2 раза дешевле нашей. Сколько себестоимость 1 кВт/ч украинской электороэнергии? (конечно, в зависимости от генерации). Этого не знает никто! Олигархат, владеющий генерацией, дает выгодные им цифры и пользуясь монополией, ставит потребителей в безвыходное положение. Есть, конечно, государственный "Энергоатом", который заявляет о себестоимости в 1 кВт/ч в 0,68 грн. (и эта себестоимость так же под большим вопросом). Олигархат, легким движением руки, просто отключает "Энергоатом" от энергорынка. Нет, Яценюк, это не "диверсия Кремля"! Это украинская коррупция! Которую ты "успешно поборол" в свое премьерство ...
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18.01.2021 12:41 Ответить
Только вот до конца лета 2019 года такой херни не было от слова совсем.
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18.01.2021 12:48 Ответить
"Такой" не было. Но херня была. С себестоимостью никто не разбирался, спекулянты "зеленой энергетики" бурно развивались, Энергоатом погряз в коррупции.
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18.01.2021 13:13 Ответить
А причина проста - там 1 кВт/ч в 2 раза дешевле нашей))
Угу , і газ спочатку був попіісять .. А потім стала " брацька" ціна , в - чотиристапіісять .. В мишоловці сир завжди - дешевий . ПаРаша ніколи , просто так , нікому і нічого не дає . Тому , якщо вже немає іншого виходу , краще вже купляти дорожчу електрику в своїх олігархів ніж в паРашівських , , але ж і при цьому - годувати свого виробника ( українських робітників ), ніж запарєбрікового .
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18.01.2021 13:25 Ответить
Не надо дешевых манипуляций: Никто не предлагает покупать электричесво у рашки.Что значит "нет другого выхода"? В смысле, нет политической воли с коррупцией бороться? Ты просто задумайся над тем, что "годувати" ты предлагаешь не "українських робітників", а прежде всего олигархат.
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18.01.2021 14:13 Ответить
На підприємствах усіх олігархів країни працюють декілька млн робітників ,, під приводом боротьби з корупцією , ти пропонуєш - зупинити заводи олігархів = залишити мільйони людей без засобів існування . ? Скажи ще ,що ти не розумієш наслідків , всього цього .
То хто з нас маніпулятор ?? .
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18.01.2021 14:34 Ответить
Ще одна **** ахметовська вилізла.
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18.01.2021 12:41 Ответить
Я вам больше скажу, очень скоро Украина станет импортировать из Рашки не только електроенергию, метал и уголь, а и мясо, молоко, пшеницу и картошку. Потому что в связи с повышением тарифов и налогов производство в Украине стало уже не рентабельным. Будете сосать у Ахметова его *зеленые тарифы*. Кстати о *зеленых тарифах*, молитесь чтобу курс Евро не подскочил. Потому как *зеленые тарифы* благодаря Пете и Януковощу привязаны к курсу Евро. Так что заготавливайте валежник и керосинки.
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18.01.2021 12:47 Ответить
А хто винен??Хто приймав рішення??При Сталіні вже когось розстріляли!Що за бардак в цій краіні твориться!!У владі слуги тільки не народу!!
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18.01.2021 12:49 Ответить
А хто винен??Хто приймав рішення??При Сталіні вже когось розстріляли!Що за бардак в цій краіні твориться!!У владі слуги тільки не народу!!
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18.01.2021 12:50 Ответить
самое "прикольное" это как лгут - могут диаметрально противоположное говорить - и х.з. кто прав
причем почти всегда каждый свято уверен что прав он
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18.01.2021 12:53 Ответить
дефицит электроэнергии возник из-за простоя шахт?
а не потому, что шахтеры и иже с ними проголосовали в 2019?
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18.01.2021 12:54 Ответить
ООО.. а вот и сеня с крашеной бородой выполз из норки))) ну давай сеня жги про газ по 100 долларив... про кули у лоба...упыри не потопляемые вечно плавающие , гидота на теле народа Украины...
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18.01.2021 13:00 Ответить
Сеня, сколько ж тебе ахметка заплатил, чтобы ты это пукнул, да ещё и на его канале?
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18.01.2021 13:04 Ответить
Кролик на чай не берет... Крупные суммы предпочитает.
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18.01.2021 13:10 Ответить
Наверное поиздержался в последнее время, вот и пошел к ахметке!
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18.01.2021 13:12 Ответить
Массовым взрывом пуканов всех кремледрочеров удовлетворен!!!! Боятся ,суки, всех, кто поднимал страну в после 2014, до усирачки просто! Значит правильно все Сеня говорит, раз такой говновой поднялся от кремлевских подстилок. Вскрылись очередные мАсквацкие консервы на Цензоре в комментах , типа сурова и прочих. День и ночь тролли выполняя задачки из методичек в трусах, вскрываются, поливая грязью "папередников" из за полных зашкваров зеленожопой власти. Абсурд? НЕТ. Такова задача поставленная перед ними ******! Суки из уродливых слуг кремля уничтожают экономику страны, но виноват Яценюк)))) Вот так защищать фсбщную консерву гринпоца, просто смешно. Но вам ,тупорылым, это не дано понять, уже всем ясно. Вы за рупь двадцать и баланду тут в своей защите ************ во власти, показали свое дерьмовое нутро. Какой бы не был плохой или хороший Яценюк, это его правительство получило пустую казну и голожопую армию, и передала другому правительству полную казну, и возростающую экономику, сколько бы ошибок они не сделал. А вы, мрази конченные, защищаете зеленожопыо-кремлевских бл...й, которые разрушают и грабят день и ночь страну. Которые при этом получили полную казну и меньше чем за год все украли и просрали! Вы кто после этого? Такие же бл... как и они, поэтому шуруйте, гниды , в свои чебурнеты лизать *****! Ваше место в сраке у него.
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18.01.2021 13:08 Ответить
Україна напевно єдина держава в історії е під час війнизнизили податки для багатих. За Арсенія Петровича знизили прибутковий податок для багатих з 20% до 18%. А бідним підняли з 15% до 18%.
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18.01.2021 13:14 Ответить
В лобе!
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18.01.2021 13:10 Ответить
а косоглазому, который ночью дописал текст в поправку к законопроекту, хоть что нибудь будет? ну хоть аййяяяяя ему скажут?
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18.01.2021 13:17 Ответить
.. . в ГАЛИЦЬКІЙ говірці є таке -- кажуть : ..та воно з КУЛЕЮ в голові .. а Арсеній таки шось знав , коли таке ЛЯПНУВ на Майдані .. отакої Нарід - Сеня з Чернівців шось тай "виніс" в голові ..хех
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18.01.2021 13:22 Ответить
ох врет "куля в лоб", ох врет! Украинскую энергетику убивают законы по которым в угоду "зеленым" тарифам ДЛЯ АХМЕТОВА, выплачиваются БАСНОСЛОВНЫЕ НЕПОМЕРНЫЕ СУММЫ в карман ненасытного олигарха! Украинскую энергетику убивают законы, благодаря которым в Украине НЕ СУЩЕСТВУЕТ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ и именно ПОЭТОМУ ОТКЛЮЧАЮТ АТОМНЫЕ БЛОКИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕШОВУЮ ЭЛЕКТРИКУ В УГОДУ ДОРОГОЙ ЭЛЕКТРИКИ ОТ АХМЕТОВСКИХ ТЕПЛОЭНЕРГОСТАНЦИЙ! РОССИЙСКУЮ И БЕЛОРУССКУЮ ЭЛЕКТРИКУ ПОКУПАЮТ "НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ" - ПЫТАЮТСЯ ЗБИТЬ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В УКРАИНЕ ОТ МОНОПОЛИСТА АХМЕТОВА! p.s. СЕНЯ! А НАПОМНИ НАРОДУ, ЧЬЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКУПАЛО ЭЛЕКТРИКУ У РОССИИ В 2014 ГОДУ??? СЕНЯ! А НАПОМНИ НАРОДУ, ЧЬЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЛО "КОНТРАКТ" НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРИКИ С УКРАИНЫ В "КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"?????
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18.01.2021 13:46 Ответить
Набери снега в тазик, сядь посиди с пол часика ))))
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18.01.2021 14:10 Ответить
«Импорт э/э из России в 2020 году составил 53,4 млн кВт-ч (2,3%), а из Беларуси - 82,8 млн кВт-ч (6,7%). Як брехало так і бреше.
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18.01.2021 13:49 Ответить
Закупка электроэнергии у России,ничем не отличается от харьковских угод подписанных Януковичем, в последствии приведшей к оккупации Крыма. Это и есть предательство Украины.
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18.01.2021 14:15 Ответить
Ахметовская проститутка нарисовалася.
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18.01.2021 15:21 Ответить
Зелене лайно вбиває все, що тільки можна і навіть те, чого і теоритечно було б неможливо.. Вбивають по своїй малоросійкості і по своїй тупості та делітанстві. За шахтами впадуть АЕС, за АЕС економіка і повна залежність від московії. Здорожчають всі продукти, всі речі, всі послуги. А це деяким смерть, бо немає де заробляти, кордони із-за віруса закриті. Зелені дебіли, це ви знищили все вибудоване попередниками. Говне, щоб не Порошенко. Доїдайте своїх пів вареника. Добре були ситими і забеспеченними та кричати "Абшори", "мародер", "Вальцман", "Зубожіння", "Ротердам +". Вигрібайте.
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18.01.2021 15:25 Ответить
Тампон Ахметов Яценюк вирішів щось бекати. З рашки експорт був 0,3%. Натомість Яценюк щось незаїкаєтся за вугілля яке Ахметов возить з Новососії через рашку
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18.01.2021 16:25 Ответить
Ага, а шмыга лушче? Этот хоть с мозгами был.
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18.01.2021 19:23 Ответить
 
 