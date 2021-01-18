Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер Яценюк
Дефицит угля на складах тепловых электростанций и риск веерных отключений возник из-за простоя угольных шахт, которые в марте прошлого года вынуждены были остановиться в связи с импортом тока из России.
Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина24".
"Укрэнерго" уже опубликовало письмо о том, что они готовят веерные отключения. А знаете, почему готовят веерные отключения? Потому что эту белорусскую или российскую электроэнергию запустили еще в прошлом году. Убили украинскую угольную отрасль, сейчас на складах нет угля. Убили украинскую энергетику", - отметил экс-премьер.
Яценюк добавил, решение властей вновь разрешить импорт тока и энергосистемы России и Беларуси приведет к потере Украиной энергонезависимости и переход энергорынка под контроль Кремля.
"Они снова запустили белорусскую электрическую энергию. Это не белорусская электрическая энергия - это общая белорусская и российская электрическая энергия. И сейчас хотят электроэнергетический сектор Украины положить под Россию. России это выгодно. Если в Украине не будет собственной мощной электроэнергетики, это означает, что Украина снова станет зависима от российской энергетики", - добавил он.
Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.
Украина осуществляла закупку тока из России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было закуплено более 1 млрд кВт часов. Это привело к уменьшению производства электроэнергии украинскими АЭС и ТЭС и спровоцировало крупнейшую за годы независимости кризис на энергорынке.
С марта по май 2020 году 95% всех угольных шахт находились в вынужденном простое. Вследствие этого добыча угля на государственных шахтах упала на 25%.
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теперь и ТЭС хотят свой кусок субсидий.
при пустой казне-никаких задержек в выплате пенсий и зарплат.
так, что сиди и помалкивай, троль.
Вилупки зелені, ви зробили це разом!
«С 7 часов сегодня получаем 600 мегаватт техпомощи из России. Необходимость возникла из-за отключения блоков АЭС», - отметил собеседник агентства.
Обратите внимание на дату!!!
Дальше это дерьмо можно и не читать.
https://youtu.be/MxmGXoBn62M?t=13
https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/ https://lenta.ru/news/2016/06/24/electricity/
а твои кацапские "сми" раздули из этого "зраду" на пять лет.
на блошином рынку сутки на перед, аукцион на "Українська енергетична біржа" и РНД это не одно и тоже
Вы выбрали- и жрите зеленое дерьмо двумя руками. А то вы совсем уже охренели- творит дела ваше зеленое чмо, а виноват кто-то другой, то Порошенко, то Яценюк. Долбодятлы вы конченные.
Ви розносили висмоктану з пальця торгівлю на крові
Отримали реальну
Зраду війська
Отримали реальну
Високі ціни та тарифи
Отримали реальні
Зраду керівництва держави
Отримали реальну
Хєрове життя
Отримали реальне
Чи зробили висновки?
Ні хє ра.
от така куйня малята
хез, только по очкам и можно различить
а они точно не братья?
во охметове
Угу , і газ спочатку був попіісять .. А потім стала " брацька" ціна , в - чотиристапіісять .. В мишоловці сир завжди - дешевий . ПаРаша ніколи , просто так , нікому і нічого не дає . Тому , якщо вже немає іншого виходу , краще вже купляти дорожчу електрику в своїх олігархів ніж в паРашівських , , але ж і при цьому - годувати свого виробника ( українських робітників ), ніж запарєбрікового .
То хто з нас маніпулятор ?? .
причем почти всегда каждый свято уверен что прав он
а не потому, что шахтеры и иже с ними проголосовали в 2019?