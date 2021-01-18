Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство. ФОТО

Украинских моряков, спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, выписали из больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

"Состояние их здоровья удовлетворительное. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для моряков. Консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - сказано в сообщении.









Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции

Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

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