Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство. ФОТО
Украинских моряков, спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, выписали из больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.
"Состояние их здоровья удовлетворительное. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для моряков. Консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - сказано в сообщении.
Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.
По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции
Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.
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«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
Чому сухогруз класу волго-балт запустили у море.
Хто капітан ? Чому не заведено кримінальне провадження?,,,,,,,,,