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Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство. ФОТО

Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство. ФОТО

Украинских моряков, спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, выписали из больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу посольства Украины в Турции.

"Состояние их здоровья удовлетворительное. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для моряков. Консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - сказано в сообщении.

Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство 01
Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство 02
Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство 03
Спасенных с затонувшего судна Arvin моряков выписали из больницы. Готовятся документы для их возвращения домой, - посольство 04

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции

Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение сухогруз ARVİN шел под флагом Палау, а не РФ. Экипаж судна - граждане Украины, - губернатор турецкой провинции Гюнер

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корабль (2047) Турция (3509) Черное море (1489) мореплавание (28)


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Моряки после вахты должны читать классиков, а не смотреть «Зомбоящик», каналы которого куплены Медведчуком, Фирташем и Бабломойским. На старых корытах «Река-море» нельзя зимой ходить в Черном море. Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 13:16 Ответить
Цікаво чому компанія зареєстрована у Одесі а флаг РФії, пізніше палау??
Чому сухогруз класу волго-балт запустили у море.
Хто капітан ? Чому не заведено кримінальне провадження?,,,,,,,,,
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18.01.2021 15:03 Ответить
 
 