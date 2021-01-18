В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн, - Минфин

На зарплаты педагогов в 2021 году предусмотрено почти 100 млрд гривен. Это на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Государственном бюджете Украины на 2021 на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году. За эти средства будет осуществляться оплата труда более 400 тыс. учителей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов Роман Ермоличева, "предусмотрены в государственном бюджете на 2021 средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%".

Он добавил, что в целом в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 млрдд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 млрд грн чем в 2020 году.

"Направление финансирования образования остается приоритетом для государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", - отметил Ермоличев.

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