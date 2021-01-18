РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7599 посетителей онлайн
Новости
1 476 16

В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн, - Минфин

В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн, - Минфин

На зарплаты педагогов в 2021 году предусмотрено почти 100 млрд гривен. Это на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Государственном бюджете Украины на 2021 на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году. За эти средства будет осуществляться оплата труда более 400 тыс. учителей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов Роман Ермоличева, "предусмотрены в государственном бюджете на 2021 средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%".

Он добавил, что в целом в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 млрдд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 млрд грн чем в 2020 году.

"Направление финансирования образования остается приоритетом для государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", - отметил Ермоличев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моя зарплата - 625 тыс. грн. Такую же я получал 25 лет назад. Она ниже рыночного уровня и значительно меньше, чем была у Кравцова, - глава "Укрзализныци" Жмак

Автор: 

Кабмин (14045) Минфин (1556) школа (3024) учитель (498) заработная плата (2400)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
По 4 буде?😅
показать весь комментарий
18.01.2021 12:52 Ответить
+2
Ага - на лицо, "как порноактрисе" (с)...
показать весь комментарий
18.01.2021 12:53 Ответить
+2
Під кришкою рояля.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де аванс за січень вчителям ?
показать весь комментарий
18.01.2021 12:50 Ответить
Під кришкою рояля.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:57 Ответить
интересно просто стало
сколько в Украине примерно учителей и сколько судей и прокуроров (включая их помощников)
показать весь комментарий
18.01.2021 12:51 Ответить
По 4 буде?😅
показать весь комментарий
18.01.2021 12:52 Ответить
Ага - на лицо, "как порноактрисе" (с)...
показать весь комментарий
18.01.2021 12:53 Ответить
С павышенієм будєт па 5!!!
показать весь комментарий
18.01.2021 13:06 Ответить
Уряд досі не ухвалив постанову про підвищення зарплат
Кабінет Міністрів досі не ухвалив постанову щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2021 року, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду - 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року - 2893 грн.
Про це йдеться у https://pon.org.ua/novyny/8450-profsplka-vimagaye-priskorennya-priynyattya-rozreklamovanogo-rshennya-pro-pdvischennya-zarplati-osvtyanam-na-20.html зверненні Профспілки працівників освіти і науки, що спрямоване до Кабінету Міністрів.
У Профспілці наголошують на необхідності прискорення прийняття урядом зазначеної постанови, оскільки зволікання з прийняттям постанови спричиняє невдоволення та невизначеність на місцях із виплатою заробітної плати освітянам за січень, зокрема й авансу.
«Зволікання з прийняттям постанови Кабінетом Міністрів України призведе до невизначеності з виплатою заробітної плати освітянам, як і працівникам інших галузей бюджетної сфери, за першу половину січня та в цілому за січень», - наголосили у Профспілці працівників освіти і науки.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:53 Ответить
А шо, 4к педагогам мало?
показать весь комментарий
18.01.2021 13:05 Ответить
зарплата чистыми на руки выходит в районе 400 долларов.
Вова, кто сп...дил нолик?
показать весь комментарий
18.01.2021 13:07 Ответить
З вищою категорією оклад 6461. Звідки 400 у.є. чистими?
показать весь комментарий
18.01.2021 14:13 Ответить
Освіта і вигляд навіть найбіднішого вчителя спонукає обивателя до думки, що вчитель загрібає гроші лопатою і ніхєра не робить. А те, що це раб держави і обставин, змушений крім уроків займатися чим попало, аби не оговтався, за $250, нікого не хвилює.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:23 Ответить
їм їх у біткойнах нараховують при виході на пенсію, а це "живі" гроші, щоб по світу їздити, поки дурантин Зе!білів у дії та є час.
показать весь комментарий
18.01.2021 13:09 Ответить
Неплохо. Если в Украине, вдруг, 0,5млн учителей, что вряд ли, то это 17000грн в месяц. Хотя, думаю, кто-то брешет, как зелёная ко-ко-ко.
показать весь комментарий
18.01.2021 13:12 Ответить
Это уже $4 000 или еще нет?
показать весь комментарий
18.01.2021 14:00 Ответить
Дебілам вчителі не потрібні!
Дебілам легше керувати дебілами,ніж людьми з освітою та інтелектом!
Тому добре,що хоч школи не закривають - як не потрібні в епоху розквіту та багатства...
показать весь комментарий
19.01.2021 09:56 Ответить
16400 средняя, как-то подозрительно
показать весь комментарий
26.03.2021 19:49 Ответить
 
 