В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн, - Минфин
На зарплаты педагогов в 2021 году предусмотрено почти 100 млрд гривен. Это на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В Государственном бюджете Украины на 2021 на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году. За эти средства будет осуществляться оплата труда более 400 тыс. учителей", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра финансов Роман Ермоличева, "предусмотрены в государственном бюджете на 2021 средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%".
Он добавил, что в целом в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 млрдд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 млрд грн чем в 2020 году.
"Направление финансирования образования остается приоритетом для государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", - отметил Ермоличев.
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сколько в Украине примерно учителей и сколько судей и прокуроров (включая их помощников)
Кабінет Міністрів досі не ухвалив постанову щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2021 року, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду - 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року - 2893 грн.
Про це йдеться у https://pon.org.ua/novyny/8450-profsplka-vimagaye-priskorennya-priynyattya-rozreklamovanogo-rshennya-pro-pdvischennya-zarplati-osvtyanam-na-20.html зверненні Профспілки працівників освіти і науки, що спрямоване до Кабінету Міністрів.
У Профспілці наголошують на необхідності прискорення прийняття урядом зазначеної постанови, оскільки зволікання з прийняттям постанови спричиняє невдоволення та невизначеність на місцях із виплатою заробітної плати освітянам за січень, зокрема й авансу.
«Зволікання з прийняттям постанови Кабінетом Міністрів України призведе до невизначеності з виплатою заробітної плати освітянам, як і працівникам інших галузей бюджетної сфери, за першу половину січня та в цілому за січень», - наголосили у Профспілці працівників освіти і науки.
Вова, кто сп...дил нолик?
Дебілам легше керувати дебілами,ніж людьми з освітою та інтелектом!
Тому добре,що хоч школи не закривають - як не потрібні в епоху розквіту та багатства...