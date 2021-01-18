Дискуссии на уровне Кабмина по прямому импорту российского газа или электроэнергии не ведутся, - Шмыгаль
Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт, так как какие-либо законодательные ограничения на этот счет отсутствуют.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белоруссией у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", – сказал он.
Премьер констатировал, что импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.
"У нас есть соответствующее сечение – 900 МВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока еще не поднимался", – отметил Шмыгаль.
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Стаття про "бурштинській острів" з якого вилізло Шмигаль... Вихлопи від ТЕС нам, електрика сусідам, вершки- рудому таргану.
медведчук хотел воду на плацебо обменять
но после того как был послан нахер нашими западными комрадами
решили через газ начать руки выкручивать
с помощью шмыгалей, фирташей и прочей прокремлёвской куеты)