Дискуссии на уровне Кабмина по прямому импорту российского газа или электроэнергии не ведутся, - Шмыгаль

Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт, так как какие-либо законодательные ограничения на этот счет отсутствуют.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белоруссией у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", – сказал он.

Премьер констатировал, что импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.

"У нас есть соответствующее сечение – 900 МВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока еще не поднимался", – отметил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского