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Дискуссии на уровне Кабмина по прямому импорту российского газа или электроэнергии не ведутся, - Шмыгаль

Дискуссии на уровне Кабмина по прямому импорту российского газа или электроэнергии не ведутся, - Шмыгаль

Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт, так как какие-либо законодательные ограничения на этот счет отсутствуют.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белоруссией у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", – сказал он.

Премьер констатировал, что импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.

"У нас есть соответствующее сечение – 900 МВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока еще не поднимался", – отметил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского

Автор: 

Газ (10239) импорт (562) электроэнергия (773) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+4
Как в анекдоте:

На границе:
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
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18.01.2021 13:08 Ответить
+4
Дискуссии здесь неуместны, вопрос уже решен: убить свое, чтобы переплачивать путиным, коломойским, ахметовым.
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18.01.2021 13:09 Ответить
+4
Подобный пестёж неспроста, значит где-то планы зреют...
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18.01.2021 13:14 Ответить
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белорусский газ))
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18.01.2021 13:06 Ответить
или на уровне фирташа на его Азоты...и аммиачных удобрений наскладировать побольше, чем в бейруте
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18.01.2021 13:12 Ответить
Как в анекдоте:

На границе:
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
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18.01.2021 13:08 Ответить
Дискуссии здесь неуместны, вопрос уже решен: убить свое, чтобы переплачивать путиным, коломойским, ахметовым.
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18.01.2021 13:09 Ответить
у вас помилка у слові *****.
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18.01.2021 13:15 Ответить
У такому випадку краще свою електроенергію за кордон не продавати. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3114475-ukraina-zbilsila-eksport-**************-v-27-raza.html
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18.01.2021 13:12 Ответить
ето не твой зуб, даже не мой зуб- енто их зуб...
Стаття про "бурштинській острів" з якого вилізло Шмигаль... Вихлопи від ТЕС нам, електрика сусідам, вершки- рудому таргану.
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18.01.2021 13:22 Ответить
Подобный пестёж неспроста, значит где-то планы зреют...
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18.01.2021 13:14 Ответить
да созрело все уже давно)
медведчук хотел воду на плацебо обменять
но после того как был послан нахер нашими западными комрадами
решили через газ начать руки выкручивать
с помощью шмыгалей, фирташей и прочей прокремлёвской куеты)
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18.01.2021 13:18 Ответить
Уголь же импортируют из России.
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18.01.2021 13:22 Ответить
То есть всё класс! Зачем же дискуссии ? Ддядм захотелось предать Родину. Какие там среди народа могут быть дискуссии ? Выполняйте то, что вам приказывают !
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18.01.2021 13:20 Ответить
по прямому нє вєдутся, всьо будєт чєрєз бєню і гудка ахмєтовічя.
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18.01.2021 13:32 Ответить
Ох, хитрожопый! Государство не ведёт переговоры,но контролировать ОБЯЗАННО, чтобы не было в ущерб государственным предприятиям, народу,который своими доходами смог бы оплачивать те услуги, которые им предоставляют и за таможенными сборами и налогами. И как всегда,кабмин(Шмыгаль)никогда не говорит о ГЛАВНОМ,чем он должен заниматься и как это осуществляет..
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18.01.2021 14:03 Ответить
Дискуссия не ведется, потому как она уже давно провелась)))) Я бы сказал не дискуссия- а приказ хйла, который сразу был взят к выполнению!!!
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18.01.2021 14:38 Ответить
і що він сказав а нічого
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18.01.2021 14:57 Ответить
""На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа."Источник: https://censor.net/ru/n3242411 а как насчет по "кривому импорту" тобиш через фирмы- прокладки ?
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18.01.2021 15:27 Ответить
а как насчет по "кривому импорту" тобиш через фирмы- прокладки .... А это святая Корова схемы Порошенко не трожь! С 15 года работают, и благодаря им на востоке будет продолжаться бесконечно!
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18.01.2021 16:45 Ответить
 
 