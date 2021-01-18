Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития, - замглавы ОП Жовква
Американскому бизнесмену, основателю космической компании SpaceX Илону Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил замглавы Офис Президента Игорь Жовква.
Заместитель главы ОП считает это совершенно реальным событием.
"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи с чего производятся?", - объяснил Жовква.
"Это лишь один из примеров. Думаю, его многое интересует. Это человек, который интересуется многими вещами", - добавил замглавы ОП.
Напомним, ранее президент Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире.
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мы поможем стивену спилбергу найти тот каменец, откуда его бабушка
он со Львова вроде
цивилизованный мир, потому и живёт сыто и достойно, что закон один для всех и никакая пархатая бандитская гнида, не через суды, не через ментов\прокуроров не отберёт собственность
А ЗЕБОБИКАМ нужно мыслить шире, пора уже межгалактический шамтный турнир проводить, лохоторат уже достаточно прогрет.
Но Рогозина туда тоже посадят- он давно мечтал на батуте прокатиться.
ну канечно) отправить вас паразитов на марс, к куям собачьим, вместе с верховной радой))
вот это мы здесь и предлагаем маску на нашем украинском литийке
Болівія, Аргентина, Чилі - ось де головні запаси літію.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium
Чи в ОП вже займаються геологічною розвідкою?
Именно по этой причине в Украине почти нет высокотехнологичного бизнеса, кроме IT. А бизнес в IT неплохо себя чувствует только потому, что не завязан на сырье, готовую продукцию и сложное оборудование. Следовательно почти не взаимодействует с государством и чинушам с силовиками его довольно трудно грабить.
Вот открыл бы Илон свой офис в Киеве - платил бы этому типку за разрешение посадить десяток туй возле входа и посеять газончик.
По той же причине, по которой Маск отказался от российских ракет. Проще самому добывать и делать, чем договариваться с жадными долбо#бами.
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер. почитай литературу (если не знаешь)... где Маск покупает литий...
что сказать, если в охвысе пердызэнта сидят ыдыйоты - слов нет... а ведь принцип подбора кадров в Украине такой - подчиненный не должен быть умнее руководителя... если подчиненный полнейший идиот, то можно представить "умище" его руководителя....
С того!
Светочь интилекта.....