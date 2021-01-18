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Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития, - замглавы ОП Жовква

Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития, - замглавы ОП Жовква

Американскому бизнесмену, основателю космической компании SpaceX Илону Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил замглавы Офис Президента Игорь Жовква.

Заместитель главы ОП считает это совершенно реальным событием.

"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи с чего производятся?", - объяснил Жовква.

"Это лишь один из примеров. Думаю, его многое интересует. Это человек, который интересуется многими вещами", - добавил замглавы ОП.

Напомним, ранее президент Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"

Автор: 

Маск Илон (254) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+11
Всєм інтєрєсна Украіна із за залєжей... Цікаво, а залєжи зебілів коли небуть хоч хтось почне розроблять?
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18.01.2021 13:20 Ответить
+10
Маску не интересна Украина из-за огромнейших залежей чинуш и силовичья. Стоит ему только сюда зайти, вложить деньги, увязнуть, как его тут-же начнут грабить.
Именно по этой причине в Украине почти нет высокотехнологичного бизнеса, кроме IT. А бизнес в IT неплохо себя чувствует только потому, что не завязан на сырье, готовую продукцию и сложное оборудование. Следовательно почти не взаимодействует с государством и чинушам с силовиками его довольно трудно грабить.
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18.01.2021 13:39 Ответить
+8
Зебилы, Маск быстрее за литием на астероиды полетит, чем с вами свяжется. Насчёт астероидов я не шучу.
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18.01.2021 13:24 Ответить
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Маск купит Украину?))
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18.01.2021 13:19 Ответить
многим интересна украина...мики рурк хочет купить место и быть похороненым в украине...
мы поможем стивену спилбергу найти тот каменец, откуда его бабушка
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18.01.2021 13:36 Ответить
Жирика забыл еще
он со Львова вроде
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18.01.2021 13:38 Ответить
Были бы мозги у власти могли бы поменять на его ракеты, которые можно и с нашей территории запускать и возвращать.
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18.01.2021 13:20 Ответить
А литий просто так отдавать все равно нельзя ,только в виде батарей ! Пусть строит здесь фабрику !
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18.01.2021 13:22 Ответить
Who am I to disagree?
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18.01.2021 13:23 Ответить
согласен
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18.01.2021 13:39 Ответить
да, построят заводы, а потом по решению какого то Печерского суда, передадут эти заводы очередному пархатому квартальщику ...

цивилизованный мир, потому и живёт сыто и достойно, что закон один для всех и никакая пархатая бандитская гнида, не через суды, не через ментов\прокуроров не отберёт собственность

А ЗЕБОБИКАМ нужно мыслить шире, пора уже межгалактический шамтный турнир проводить, лохоторат уже достаточно прогрет.
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18.01.2021 13:41 Ответить
зєщобло замутить схематоз і Маску літій з кацапії буде завозити, а з нас податок рвати за транспортування.
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18.01.2021 13:59 Ответить
не з цим олігархічним режимом.
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18.01.2021 17:36 Ответить
Йому може бути цікавий тільки літій. Але ж він до цього його вже купляє.
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18.01.2021 20:11 Ответить
С нашей территории лучше запускать такие ракеты, которые не нужно возвращать, а пусть они летят в один конец точно по указанному адресу.
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18.01.2021 13:23 Ответить
на Москву
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18.01.2021 13:24 Ответить
На Южмаше умеют делать замечательные ракеты (Типа Р-36М), тока их лучше не возвращать...
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18.01.2021 13:26 Ответить
Откуда у ЗЕбилов возьмутся мозги, они же родились без него
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18.01.2021 13:30 Ответить
правильно, а у випадку аварії все те добро плюхнеться на россосію
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18.01.2021 13:33 Ответить
Всєм інтєрєсна Украіна із за залєжей... Цікаво, а залєжи зебілів коли небуть хоч хтось почне розроблять?
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18.01.2021 13:20 Ответить
Киздуны во всей красе. "У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять." То производите и продавайте. Опять Порошенко мешает? Обязательно надо чтоб кто-то пришёл кому свою жопу продать? Твари зелёные.
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18.01.2021 13:24 Ответить
У них все просто - дайте нам бабла и делайте, что хотите. И потом ещё периодически давайте бабла, иначе не дадим работать.
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18.01.2021 15:53 Ответить
Упс, то я в общем, а не в ответ на Ваш пост. Промазал кнопкой
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18.01.2021 13:25 Ответить
А хіба Беня не зробив це стадо на останніх виборах президента?
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19.01.2021 05:59 Ответить
А разве спейс икс делает батарейки?
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18.01.2021 13:23 Ответить
Тесла
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18.01.2021 13:25 Ответить
хорошо, Тесла. Они вроде панасоники юзают
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18.01.2021 13:28 Ответить
будет наоборот...панасоник выстроится в очередь за кропивницкими батарейками маска
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18.01.2021 13:41 Ответить
тесла на батарейках..
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18.01.2021 13:26 Ответить
на батарейках Panasonic, на аккумуляторах панасоник. http://triumph.engineering/info/articles/tyagovye-litiy-ionnye-batarei-tesla-chto-vnutri/
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18.01.2021 13:33 Ответить
Зебилы, Маск быстрее за литием на астероиды полетит, чем с вами свяжется. Насчёт астероидов я не шучу.
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18.01.2021 13:24 Ответить
Сам Маск +100500 не полетит, а вот ОПшечка уже явно вышла в космос.
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18.01.2021 13:38 Ответить
Сам Маск не полетит, а полетят роботы.
Но Рогозина туда тоже посадят- он давно мечтал на батуте прокатиться.
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18.01.2021 13:56 Ответить
Дальше не продолжать?(С) И.Жопка


ну канечно) отправить вас паразитов на марс, к куям собачьим, вместе с верховной радой))
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18.01.2021 13:25 Ответить
Литий доставленный с Марса ему обойдется дешевле чем с Украины.
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18.01.2021 13:26 Ответить
как тебе такое, Илон Маск? А?
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18.01.2021 13:26 Ответить
менталитет у власти ущербный , кто то прийдёт к вам и за вас всё сделает , а вы откат подождёте ... суки возьмите и выйдите на мировой рынок с готовым аккумулятором , петухи кроме кукареку ни хера не можете
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18.01.2021 13:32 Ответить
Опять залежи кокса начали разрабатывать. Марс НАШ!(с)
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18.01.2021 13:33 Ответить
Батарейные модули Tesla Model S отличается высокой плотностью элементов (аккумуляторов) 18650 Panasonic, которые там размещены и точностью подгонки деталей. Весь процесс сборки на заводе Tesla проходит в полностью стерильном помещении, с использованием роботов, выдерживается даже определенная температура и влажность. Каждый батарейный модуль состоит из 444 элементов (аккумуляторов), которые по виду крайне схожих с простыми пальчиковыми батарейками - это литий-ионные цилиндрические аккумуляторы 18650, производства компании Panasonic. Энергоемкость каждого батарейного модуля из таких элементов составляет 5,3 кВт·ч.http://autotesla.ru/wp-content/uploads/2015/05/batariya-tesla-model-s-3.jpg В аккумуляторах 18650 Panasonic положительный электрод - графит, а отрицательный электрод - никель, кобальт и оксид алюминия.
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18.01.2021 13:36 Ответить
сборку 18650 пора менять на монолитную батарею...и вес меньше и объем
вот это мы здесь и предлагаем маску на нашем украинском литийке
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18.01.2021 13:45 Ответить
так все разведанные дилянки уже вроде скупили за копейки олигархи?
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18.01.2021 13:37 Ответить
Литиевые (Li-ion, Li-PO, LFP, etc..) аккумы уже давно достигли технологического предела по удельной ёмкости. На подходе графеновые, которые и по токоотдаче и по циклам и по ёмкости сразу со старта будут превосходить оные. Сразу будет революция по электрокарам дронам и тд, и прощай углеводородная эра. те кто в теме, в курсе. А литию в принципе есть и другие узкоспециализированные применения.
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18.01.2021 13:37 Ответить
Обычные литиевые отличаются от графеновых лишь тем, что вместо графитового слоя внедрен графеновый. А литий ни чем не заменяется
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18.01.2021 15:05 Ответить
Жовква ,объясню ,тебе не умному ,не интересна ,с таким уровнем коррупции ,он лучше на Марсе его будет добывать 🤦🤔😠
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18.01.2021 13:38 Ответить
І де тут в списку Україна?
Болівія, Аргентина, Чилі - ось де головні запаси літію.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium

Чи в ОП вже займаються геологічною розвідкою?
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18.01.2021 13:39 Ответить
Маску не интересна Украина из-за огромнейших залежей чинуш и силовичья. Стоит ему только сюда зайти, вложить деньги, увязнуть, как его тут-же начнут грабить.
Именно по этой причине в Украине почти нет высокотехнологичного бизнеса, кроме IT. А бизнес в IT неплохо себя чувствует только потому, что не завязан на сырье, готовую продукцию и сложное оборудование. Следовательно почти не взаимодействует с государством и чинушам с силовиками его довольно трудно грабить.
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18.01.2021 13:39 Ответить
Це чудо зелене, цей овоч, хоче всю Україну розпродати? А дзуськи, пане, не вийде, Україна належить українцям!
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18.01.2021 13:39 Ответить
Так Україна і належить українцям - Ахметову, Коломойскому, Фірташу.
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18.01.2021 13:41 Ответить
Українці це УКРАЇНЦІ і не треба плутати з цими особами...
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18.01.2021 15:01 Ответить
Чим тобі Бєня або Ринатко не українці? Паспорти у них є, а українометр, який би вімірював відсоток "справжньої українськості" поки що не придумали.
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18.01.2021 21:11 Ответить
Наявність паспорта громадянина України, це ще не значить, що власник його є українцем. І відсотками українство не міряється. Воно або є, або його немає. Боюсь, що ти цього не зрозумієш...
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18.01.2021 21:32 Ответить
Илон, у нас черная дыра, если не засосут, то кинут.
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18.01.2021 13:40 Ответить
Але вона йому зовсім не цікава через "поклади ЗЕленого лайна".
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18.01.2021 13:40 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3242423/chinovnik_gosekoinspektsii_zaderjan_na_vzyatke_v_kieve_za_podpisanie_akta_po_obsledovaniyu_zelenyh_nasajdeniyi

Вот открыл бы Илон свой офис в Киеве - платил бы этому типку за разрешение посадить десяток туй возле входа и посеять газончик.
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18.01.2021 13:47 Ответить
Ілон Маск подивиться на нашу непередбачувану ЗЄ-владу і їхню корупццію і скаже що йому вигідніше виготовляти батарейки на Марсі.
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18.01.2021 13:48 Ответить
Но Маска пугает огромная популяция зеленых дятлов наводнившая Украину!!!
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18.01.2021 13:58 Ответить
Нет уже не могла бы. И не будет пока у взасти ЗЕ.

По той же причине, по которой Маск отказался от российских ракет. Проще самому добывать и делать, чем договариваться с жадными долбо#бами.
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18.01.2021 14:08 Ответить
Помнится был у нас уже один "гиперлуп". Теперь вот появился другой "литийлуп". Не знаю чего он там внедрил, но думаю премию и матпомощь уже оформил.
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18.01.2021 14:08 Ответить
То есть, самой Украине свои залежи лития не интересны?
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18.01.2021 14:10 Ответить
жовква...
- Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума? - Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер. почитай литературу (если не знаешь)... где Маск покупает литий...

что сказать, если в охвысе пердызэнта сидят ыдыйоты - слов нет... а ведь принцип подбора кадров в Украине такой - подчиненный не должен быть умнее руководителя... если подчиненный полнейший идиот, то можно представить "умище" его руководителя....
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18.01.2021 14:20 Ответить
Хоспади, вот это уровень мышления...фейспалм и нет слов.
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18.01.2021 14:23 Ответить
Так все месторождения лития уже распределили между собой приближенные. Было недавно журналистское расследование.
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18.01.2021 14:39 Ответить
Маск ещё не знает за доставку лития на поверхность, потом Маску вручат ещё одну платёжку за доставку лития до предприятия по переработке))) но когда ему вручат платёжечку за доставку батарей до сборочного конвеера он пошлёт всех накуй и закроет предприятие, отаки рэээалии.
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18.01.2021 14:58 Ответить
А Жопа знає, шо виробництво таких батарей є самим брудним в екологічному сенсі на планеті?
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18.01.2021 14:59 Ответить
Но не интересна из-за коррупции (ПО Авквож)
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18.01.2021 15:05 Ответить
"почєму нєт?" потому. корупція, рейдерство, свавілля суддів, беззаконня. https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine#DB_ri DOING BUSINESS - 64
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18.01.2021 15:18 Ответить
Бубачка в "космический" музей звал, этот на залежи. Кому нахер ваша зеленая банда нужна? Где накрывшая вас волна оманских инвестиций? От скромности не умрете. Будет нормальная власть инвестиции сами придут.
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18.01.2021 15:19 Ответить
За небольшую помощь на счета в офшорах, отдадут в вечное пользование вместе с территорией. Закон Зелёный не препятствует сделке. Народное - значит нужно отдавать, тем кто откатит!
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18.01.2021 16:17 Ответить
"Батареи с чего производятся?", - объяснил Жовква"
С того!
Светочь интилекта.....
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18.01.2021 16:32 Ответить
Вот сидит вот такой упырь и думает - чего бы ещё продать. Ты **** его этот самый литий закапывал в землю? НЕТ так и не раскатывай губу.
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18.01.2021 18:06 Ответить
Могла бы быть, но не будет. Ведь здесь правят хапуги, которые будут требовать откаты
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18.01.2021 21:05 Ответить
Вот пример того, какой уровень нынешней власти. Чувачек из ОПы почему то считает, шо достаточно показать "залежи" и в Украину хлынут инвесииции. Это даже не уровень студента техникума. Это уровень кухарки, пришедшей руководить государством. Так делали африканские царьки-вот вам залежи, мне откат и "бруки с отливом"
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18.01.2021 23:55 Ответить
 
 