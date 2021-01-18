Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития, - замглавы ОП Жовква

Американскому бизнесмену, основателю космической компании SpaceX Илону Маску могла бы быть интересна Украина из-за залежей лития.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил замглавы Офис Президента Игорь Жовква.

Заместитель главы ОП считает это совершенно реальным событием.

"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи с чего производятся?", - объяснил Жовква.

"Это лишь один из примеров. Думаю, его многое интересует. Это человек, который интересуется многими вещами", - добавил замглавы ОП.

Напомним, ранее президент Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире.

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