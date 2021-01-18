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Новости Борьба с коронавирусом
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Мир на грани катастрофического провала: глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от COVID-19

Мир на грани катастрофического провала: глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от COVID-19

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что даже в то время как вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире", - заявил Гебрейесус, выступая на открытии сессии Исполнительного совета ВОЗ.

"Правильно, что все государства хотят отдать приоритетность в вакцинации своих работников здравоохранения и пожилых жителей. Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину вперёд работников здравоохранения и пожилых людей в более бедных странах", - подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что по мере распределения первых вакцин обещание стран обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 находится под серьёзной угрозой. Гендиректор пояснил, что некоторые страны идут в обход COVAX - Глобального фонда доступа к вакцинам, повышая цены и предпринимая попытки "прыгнуть вперёд очереди".

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По его словам, к настоящему моменту "более 39 млн доз вакцины получили (жители) как минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода", в то время как только "одна страна с самым низким уровнем дохода получила 25 доз".

"Не 25 млн, не 25 тыс., а 25", - уточнил Гебрейесус.

"Я должен быть прямолинеен: мир находится на краю катастрофического морального провала, и ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира", - заявил Гебрейесус.

Он заверил, что "вакцин будет достаточно для всех", но при этом отметил, что "прямо сейчас необходимо работать вместе... и отдать приоритет тем, кто находится в группах риска во всех странах".

На прошлой неделе о проблеме равного распределения вакцин заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Некоторые страны осуществляют сторонние сделки, закупая (вакцины) даже сверх нужды... Вакцинационализм обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление", - заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "производители усилили свою приверженность работе" в рамках программы COVAX - Глобальным фондом доступа к вакцинам, а страны по всему миру обеспечили бы достаточные поставки и честное распространение вакцины. "Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус", - заявил Гутерриш.

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Всего в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 95,5 млн случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом превышает отметку в 2 млн.

вакцина (3815) ВОЗ (780) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
русский, ты снова на бутылке провалился?
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18.01.2021 13:48 Ответить
+8
Брехливі бюрократи! Трампа на вас немає! Яка нафіг катастрофа!? Єдина причина для мене вакціюнуватись -це необхідність в поїздках і тільки тому, що «завдяки» вам будуть вводити паспорта вакцинації. Люди просто подуріли: сказав на роботі, що не поспішаю вакціюнуватись -на мене дивились як на божевільного! От, для чого мені вакцина!? Я переходив по роботі все місто під час пандемії і не захворів . Також я не бачив «гори трупів, товпи хворих і.т.д.». Все на рівні розмов.
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18.01.2021 13:49 Ответить
+6
Мир на грани катастрофического провала очутился еще в 2019 году, когда наше стадо выбрало в Президенты наркомана
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18.01.2021 13:41 Ответить
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причем весь провал у нас благодаря зелохам
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18.01.2021 13:37 Ответить
Я так понимаю,25 доз это те вакцины,которыми прививали наших власть имущих тайно,а страна-Украина?
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18.01.2021 13:38 Ответить
Мир на грани катастрофического провала очутился еще в 2019 году, когда наше стадо выбрало в Президенты наркомана
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18.01.2021 13:41 Ответить
Получи Приз за самый тупой коммент в теме.Мир на грани катастрофического провала: глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3141
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18.01.2021 13:54 Ответить
Вижу ты как раз из того стада
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18.01.2021 13:56 Ответить
Второй приз в одной теме не вручается.
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18.01.2021 14:06 Ответить
русский, ты снова на бутылке провалился?
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18.01.2021 13:48 Ответить
кац, правильно писати "в Україні".
Хоча, якщо ти маєш на увазі провал із повішанням російських агентів, то згоден.
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18.01.2021 13:54 Ответить
русский - это диагноз. Для селекционных дегенератов - это норма.
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18.01.2021 13:58 Ответить
причем лично мне нах ненужно, что у них там происходит, а рюзьке быдло в четыре глаза смотрит через забор - "чЁ там у хАхлов?"
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18.01.2021 15:09 Ответить
Селекционным манкуртам куда сапог хозяина покажет, туда и смотрят. На то они и русские, чтобы всю свою историю быть прилагательным барского сапога.
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18.01.2021 15:47 Ответить
А что хуже, неравное распределение вакцины или ютубная обезьяна ЗеМародер?
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18.01.2021 13:47 Ответить
Брехливі бюрократи! Трампа на вас немає! Яка нафіг катастрофа!? Єдина причина для мене вакціюнуватись -це необхідність в поїздках і тільки тому, що «завдяки» вам будуть вводити паспорта вакцинації. Люди просто подуріли: сказав на роботі, що не поспішаю вакціюнуватись -на мене дивились як на божевільного! От, для чого мені вакцина!? Я переходив по роботі все місто під час пандемії і не захворів . Також я не бачив «гори трупів, товпи хворих і.т.д.». Все на рівні розмов.
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18.01.2021 13:49 Ответить
Здається, вони трохи не розрахували і не встигли з цією вакциною попасти на пік паніки. А зараз це все людям остогидло, бо ти правду сказав - гор трупів нема.
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18.01.2021 13:55 Ответить
и фамилия у тебя подходящая для агента фсб. Да что там для агента, для любова рускава чилавека єто фамилиё за щастье.
Смотрю, много вас в Штатах?!
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18.01.2021 14:00 Ответить
да, масштаб у вас тот еще!
"Америка наш" это масштабно.
Особенно с учетом того, что свой Дальний Восток вы уже про@бали китайцам.
Что дальше, "Марс наш"?!
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18.01.2021 14:14 Ответить
Ти хотів сказати, "Сталіна на вас нєт"?
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18.01.2021 13:58 Ответить
О том же подумал. Цинизм ВОЗ зашкаливает. В то время, как огромное число людей на планете лишены элементарного - доступа к чистой воде, чистому воздуху, еде, они тут про свою сраную бодягу, на радость фарммафии распинаются. У меня родня и знакомые в штатах, так все плюются на этот идиотизм. На днях знакомый снял на телефон в аэропорте Лос-Анджелеса упоротую даму пассажирку, полностью облачённую в костюм бактериологической защиты. Это сюрр какой-то.
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18.01.2021 14:04 Ответить
Мyrislav Hrabovsky у тебе мізкі є? А ти їх бачив? Усе на рівні розмов.... поїдь запишись волонтером санітаром у лікарню потім розповіси про "на рівні розмов".
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18.01.2021 14:22 Ответить
А Ви не розмовляйте на подібні теми.
Тут же про політику не прийнято.
А ковід - це політика.
Не знаєте, як потім проти Вас повернуть.
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19.01.2021 00:28 Ответить
Мораль и "бабки" речі не сумісні, до кого він говорить, до 1% що вкрали 90% всіх багатств планети?
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18.01.2021 14:04 Ответить
Плата за сопли и ничтодность - смерть, майдан не должен был прекращаться. Есть паразиты по поводу которых разногласий у народа нет, за кого бы кто не голосовал - иалейшая коррупция и под сраку должны были вылететь и Луценко, и Коломойша, и Насиров и Аваков. Не хотим быть хозяивами своей страны - вечно будем в говне и нищите. Бо розводити лохів дуже легко - тикни на ворога, а поки ***** гроші.
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18.01.2021 14:16 Ответить
Одна країна працювала, будувала економіку, боролося з корупцією й мафією. Іньша нікуя не робила, тільки крали, схеми, мафія. А потім кричать "миХатімНаравнє" ... з якого такого переляку.... ні так не буде, й правельно що не буде.
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18.01.2021 14:19 Ответить
Так, а нафига Украине вообще та вакцина и лохдауны? Наши деятели рисуют статистику в ручном режиме количеством тестирования и направлений на тесты.
В Киеве вот мы семьей с 11 января ждали очередь на бесплатный тест в поликлинике, в субботу только "окно появилось". И в итоге лечащая врач дала только направление одному из 4-х, остальным мол "зачем?"... Указания устные у них мол...
10-25 тыс. тестирований вместо 60-70 тыс. в сутки в Украине и не нужно нам будет никаких прививок, все и так списывается на грипп, простуду, хронические заболевания...
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18.01.2021 14:58 Ответить
Чую, у товарища Гебрейесуса есть планы на свою долю вакцины... Всем же понятно, если Иран или С.Корея получат вакцину, она тут же окажется на свободном рынке? И чо, глава ВОЗ пройдет мимо такого бабла, которое само в руки просится? И самая ржака. Чем меньше в стране демократии, тем она беднее. Я бы на месте Гебрейесуса выступил с лозунгом: "Даешь бесплатную вакцину самым людоедским режимам!" Так хоть честнее будет.
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18.01.2021 15:02 Ответить
Этот товарищ, одна из причин, почему теперь имеем глобальную пандемию. Он эфиопский комуняка, который занимался тем, что скрывал эпидемии. Был куплен Китаем и поставлен как глава ВОЗ. С началом распространения вируса в Китае, он брехал и распространял заявления китайских комуняк (что вирус по воздуху не передается, и т.д.), потому не обьявлял статус пандемии, его повесить надо, как минимум.
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18.01.2021 15:08 Ответить
Ты и есть катастрофический провал
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18.01.2021 15:26 Ответить
Кому не вколют - те останутся генетически здоровыми - ну как такое можно допустить ?
Гебрейша беспокоится о гойском здоровье - как же ....
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18.01.2021 17:36 Ответить
Мир на грани большого шухера. А в чём собственно шухер? Как оказалось вакцина фуфло и все привитые оказались прибитые и теперь они снова КОРОВОзависимые. И доить их будут пока и вымя не отпадёт.
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18.01.2021 18:01 Ответить
 
 