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Украина будет содействовать превращению военной миссии в гражданскую в Приднестровье, - замглавы ОП Жовква

Украина будет содействовать превращению военной миссии в гражданскую в Приднестровье, - замглавы ОП Жовква

Украина не будет противником превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую, полицейскую под эгидой международной организации для урегулирования приднестровского конфликта в Молдове и всячески будет содействовать этому.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина никогда не будет противником процессу превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую, полицейскую под эгидой той или иной международной организации", - сказал он.

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Жовква подчеркнул, что в Украине похожая ситуация с оккупированным Донбассом, и Украина работает здесь со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

"Можем говорить, что в Молдове может быть такая же миссия. Возможно, от других организаций. Украина всегда будет содействовать этому процессу. Напомню, что Украина в формате "5+2" является посредником и готова активно выполнять свою роль. К сожалению, формат "5+2" в последние два года затормозил", - заметил заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что если вывод этой миротворческой миссии и замена ее на полицейскую начнется, Украина никогда не будет мешать, а соответствующим образом только посодействует.

На уточняющие вопросы относительно готовности в случае необходимости предоставить для такой цели "зеленый коридор" и принятие соответствующего решения Верховной Рады, Жовква ответил: "Соответственно такое решение Верховной Рады будет принято".

"Мы не хотим еще одного очага на наших юго-западных границах. Поэтому мы всячески будем содействовать. Молдова должна выполнить свою часть работы, а Украина будет здесь надежным посредником и партнером", - добавил заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства.

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В то же время он напомнил, что вопрос приднестровского урегулирования обсуждался Президентами Украины и Молдовы во время официального визита Майи Санду в Киев 12 января, и тогда Владимир Зеленский в который раз подтвердил позицию Украины, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах.

Автор: 

миротворцы (1185) Молдова (1896) Приднестровье (661) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+4
"Украина не будет противником превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую". Перевожу на нормальный язык: при Зеле Украина не будет делать ничего, чтобы вышвырнуть парашу из оккупированной ею части Молдовы.
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18.01.2021 13:50 Ответить
+3
Гнать из Молдовы лаптеногих вояк, вместе с их толстожопыми свиноматками и сопливыми выродками! Украина предоставит железнодорожный коридор до ближайшей станции в Беларуси. Только вагоны пусть дают свои.
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18.01.2021 13:48 Ответить
+2
какая миссия с какой он планеты ? там и у нас вата отмороженая колбаса 2-20 дедываивали ...Ров с кракадилими у нас а у них в Днестре кракадилов завести и все
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18.01.2021 13:32 Ответить
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какая миссия с какой он планеты ? там и у нас вата отмороженая колбаса 2-20 дедываивали ...Ров с кракадилими у нас а у них в Днестре кракадилов завести и все
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18.01.2021 13:32 Ответить
всего делов то
перекрыть границы наглухо и через месяц приднестровья не будет
но молдова походу не сильно уверена в украинских партнерах
да никто не уверен на самом деле
будет как с крымом и донбасом
наше правительство будет выражать крайнюю озабоченность по поводу пролета над Киевом чартеров из пскова и ульяновска
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18.01.2021 13:37 Ответить
Жовква, ПНХ. У нас домбабве и крысм как бельма на обоих глазах, а ты про молдову. Очнись от наркоты, не неси пургу, просто заткнись, если нечего сказать.
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18.01.2021 13:39 Ответить
Этот кацапский гадючник под боком ничуть не лучше ОРДЛО.
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18.01.2021 13:49 Ответить
Гнать из Молдовы лаптеногих вояк, вместе с их толстожопыми свиноматками и сопливыми выродками! Украина предоставит железнодорожный коридор до ближайшей станции в Беларуси. Только вагоны пусть дают свои.
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18.01.2021 13:48 Ответить
"Украина не будет противником превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую". Перевожу на нормальный язык: при Зеле Украина не будет делать ничего, чтобы вышвырнуть парашу из оккупированной ею части Молдовы.
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18.01.2021 13:50 Ответить
ХТО МЕНІ СКАЖЕ ЧОМУ УКРАЇНА ПРОПУСКАЮ ЧЕРЕЗ СВОЮ ТЕРИТОРІЮ ВІЙСЬКОВИХ КАЦАПІВ У МОЛДОВУ (ПРИДНЕСТРОВ Є) І СКОРІШ ЗА ВСЕ З ОЗБРОЄННЯМ ?
КОЛИ ЦЕЙ ЦИРК ЗАКІНЧИТЬСЯ
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18.01.2021 13:52 Ответить
Это не Украина, а Румыния (за бабки) и Додоновская Молдова. Теперь уже не будет.
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18.01.2021 13:56 Ответить
Думаю по гражданкє теж іздять кацапські військові
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18.01.2021 14:07 Ответить
Украина не будет против продолжения оккупации под другим названием . Феерично . А может не стоит отдельным личностям за всю Украину расписываться ?
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18.01.2021 13:57 Ответить
И ведь,все что нужно было -это политическая воля!
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18.01.2021 14:40 Ответить
Це все дипломатичні "відмазки" і від Зеленського, і від Жовкви і, свого часу від Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка (вже дещо тихіше...) і іже з ними на Банковій... Придністрянська ситуація упирається в непереборні протиріччя, то споконвічна слов"янська українська земля, споконвіків заселена українцями, котрих свого часу насильно приєднали до чужої (історично, ментально, мовно, етнічно) країни. Ніяких " русскіх" там немає - то зрусифіковані українці, котрих по т.з. "перепису" записали кацапами. Тому, яка би "місія", група чи контингент туди не зайшов, чи звідти не вийшов - проблеба була, є і залишиться: українці Лівобережжя ніколи не приймуть румунізацію і не ляжуть під Румунію, до "аншлюсу" з котрою підступно тягне молдаванів Майя Санду. Вирішення проблеми лише одне - інтеграція і повернення Лівобережжя Дністра до складу України.
Усі заклики до "блокади, колючих дротів,наведення конституційного ладу", надія на "ударні безпілотники" чи "політичну волю(!)" - то пустопорожнє патякання, котре уже ведеться майже 30 років...
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18.01.2021 20:47 Ответить
 
 