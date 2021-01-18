Украина будет содействовать превращению военной миссии в гражданскую в Приднестровье, - замглавы ОП Жовква

Украина не будет противником превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую, полицейскую под эгидой международной организации для урегулирования приднестровского конфликта в Молдове и всячески будет содействовать этому.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина никогда не будет противником процессу превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую, полицейскую под эгидой той или иной международной организации", - сказал он.

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Жовква подчеркнул, что в Украине похожая ситуация с оккупированным Донбассом, и Украина работает здесь со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

"Можем говорить, что в Молдове может быть такая же миссия. Возможно, от других организаций. Украина всегда будет содействовать этому процессу. Напомню, что Украина в формате "5+2" является посредником и готова активно выполнять свою роль. К сожалению, формат "5+2" в последние два года затормозил", - заметил заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что если вывод этой миротворческой миссии и замена ее на полицейскую начнется, Украина никогда не будет мешать, а соответствующим образом только посодействует.

На уточняющие вопросы относительно готовности в случае необходимости предоставить для такой цели "зеленый коридор" и принятие соответствующего решения Верховной Рады, Жовква ответил: "Соответственно такое решение Верховной Рады будет принято".

"Мы не хотим еще одного очага на наших юго-западных границах. Поэтому мы всячески будем содействовать. Молдова должна выполнить свою часть работы, а Украина будет здесь надежным посредником и партнером", - добавил заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства.

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В то же время он напомнил, что вопрос приднестровского урегулирования обсуждался Президентами Украины и Молдовы во время официального визита Майи Санду в Киев 12 января, и тогда Владимир Зеленский в который раз подтвердил позицию Украины, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах.