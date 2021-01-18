Лечение одного пациента с коронавирусом в больнице стоило Украине почти 45 тысяч гривен в 2020 году, - НСЗУ
Национальная служба здоровья Украины в течение апреля-декабря 2020 года выплатила на лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 более 11 млрд грн. То есть почти 45 тыс. грн в среднем на одного пациента.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение апреля-декабря 2020 года было госпитализировано 253 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью. В отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов.
Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года, составила 19,6%.
За лечение этих пациентов НСЗУ выплатила более 11 млрд грн, то есть почти 45 тыс. грн в среднем на 1 пациента.
Также в НСЗУ отметили, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в декабре уменьшилось на три тысячи по сравнению с ноябрем 2020 года. Так, в декабре были госпитализированы 6 тыс. пациентов. Еще 11,5 тыс. продолжили начатое в ноябре лечение.
Кроме того, количество пациентов, которые были подключены к источнику кислорода в декабре возросло на 4 тыс. по сравнению с ноябрем. Их общее количество составило почти 50 тысяч. Это 69% от всех пролеченных пациентов в декабре. В отделении интенсивной терапии медицинскую помощь получали более 13 тыс. пациентов. Это на 348 госпитализированных больше, чем в ноябре. Возросло в декабре и количество пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ - с более 5 до более 6 тысяч человек.
Больше всего пациентов с коронавирусом в декабре госпитализировали в Киеве - 6 тыс. 298 человек, а также в следующих областях: Одесская - 4 тыс. 139 человек; Днепропетровск - 3 тыс. 869 человек; Харьковская - 3 тыс. 617 человек.
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А, температуру ещё меряли и сатурацию.
бесплатно системы и кислород,все медикаменты покупали сами!!!!!!!
Хоча ларчик просто відкривався: рабину вкололи фізрозчин а його дозу продали київлянам за кілька тисяч баксів.
Зелёнки там с избытком
туда же и закупку оборудования и все остальное.
как будто после каждого пациента швл выкидывается