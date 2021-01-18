В Минобразования напомнили, что 19 января - последний день регистрации для прохождения пробного ВНО

Министерство образования и науки Украины напоминает, что 19 января – это последний день регистрации для прохождения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

"На сегодня для прохождения пробного ВНО процесс завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного ВНО) 85 тыс. человек. Последний день регистрации на пробное ВНО - 19 января. Оплатить средства можно и после 19 января в сроки, которые указаны на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

На данный момент выбраны следующие тесты: украинский язык и литература - 21 857 человек; украинский язык – 6 321; история Украины – 5 231; математика - 24 210; математика (задания уровня стандарт) – 3 906; физика – 1 134; химия - 750; биология – 2 639; география – 1 040; английский язык - 17 722; французский язык - 41; немецкий язык - 143; испанский язык - 6.

Всего, по данным региональных центров оценивания качества образования, сформировано 145 237 заявок для участия в пробном ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО, - Резников

"Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены, как оценки государственной итоговой аттестации и не будет использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования", - говорится в сообщении.