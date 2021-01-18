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Новости Агрессия России против Украины
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Выход России из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности, - МИД Украины

Выход России из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности, - МИД Украины

Решение Российской Федерации о выходе из Договора об открытом небе направлено на уничтожение европейской архитектуры безопасности и разрушение международных режимов контроля над вооружениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины .

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия на протяжении 2009 - 2020 годов грубо нарушала Договор об открытом небе, в частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупации частей территории Украины и Грузии.

"Рассматриваем это решение как очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права", - отметили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу, - МИД

Украинские дипломаты акцентировали, что Договор об открытом небе остается важный юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга.

Как сообщалось, 15 января Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о начале процедуры выхода РФ из Договора об открытом небе. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 в г.. Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года - ОБСЕ). Он вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия. Договор предусматривает установление "режима открытого неба" - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторингом кризисных ситуаций и тому подобное.

Автор: 

авиация (2874) договор (317) россия (96481)


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Топ комментарии
+6
Не смерди тут, чмо кацапське.
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18.01.2021 14:09 Ответить
+5
_Там в МИДу кукухой поехали, не?! Расия уже как минимум с 2014-го на эту архитектуру высралась - и закопала. Вместе с международным правом и неприкосновенностью границ.
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18.01.2021 14:13 Ответить
+2
та хрен там) штаты первыми вышли)
у них спутники есть, а у мордора только рогозин остался))
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18.01.2021 14:30 Ответить
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Не смерди тут, чмо кацапське.
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18.01.2021 14:09 Ответить
шо то скрепами запахло
а ти точно Василь кацапа? шо смердюк итак бачу)
иди домой) здесь водки нет))
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18.01.2021 14:09 Ответить
Скрєпами "запахло"? Засмерділо!
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18.01.2021 14:20 Ответить
жаль канечно шо теперь наши разведывательные аппараты не смогут летать над мордором
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18.01.2021 14:08 Ответить
Так россияне тоже могли летать где попало.
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18.01.2021 14:26 Ответить
та хрен там) штаты первыми вышли)
у них спутники есть, а у мордора только рогозин остался))
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18.01.2021 14:30 Ответить
штати вийшли через ситуацією із китаєм, який не був підписантом цього договору, але співпрацював із рашкою і використовував ресурси рашки для шпигунства над штатами.
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18.01.2021 15:01 Ответить
європейці губу розкатали.
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18.01.2021 14:11 Ответить
_Там в МИДу кукухой поехали, не?! Расия уже как минимум с 2014-го на эту архитектуру высралась - и закопала. Вместе с международным правом и неприкосновенностью границ.
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18.01.2021 14:13 Ответить
На московия -страна-террорист и все ее действия направлены на уничтожение любых международно-правовых режимов во всех сферах. Однако это не поможет на москальщине/на параше - это временное государственное образование все равно будет уничтожено.
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18.01.2021 14:13 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/18/7280299/ ФБР расследует попытку продать РФ ноутбук Нэнси Пелоси, похищенный в Капитолии
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18.01.2021 14:14 Ответить
усрьомся, но буржуям хужє здєлаєм!
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18.01.2021 14:15 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

русо туристо, облико аморале) Когда чекист ******* выборы в США и надо ехать в епеня ростова.


https://twitter.com/i/status/1351118381580218369 https://twitter.com/i/status/1351118381580218369
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18.01.2021 14:16 Ответить
Тобто коли кацапи у той договір впхалися, то це гаантувало всім безпеку, а коли вийшли, то настала чорна біда? А коли Боїнг збивпли прих ювосні кацапські, кацапи були в договорі, чи ні?
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18.01.2021 14:41 Ответить
Закройте им небо и пусть бороздят просторы раши !
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18.01.2021 15:10 Ответить
рашка уже давно насрала на всех и вышла из всего где могла. Надо только за ней дверь закрыть на надежный замок и поставить охрану чтобы лаптеногие не полезли.
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18.01.2021 15:19 Ответить
Напевно РФії закриють небо і Аерофлот буде курсувати тільки до Білорусії.
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18.01.2021 15:47 Ответить
Это нормально.Чем больше таких выходов тем ближе рашостан к изгоизации в цивилизованном мире.Легче потом будет его уничтожать.
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18.01.2021 16:52 Ответить
 
 