Языковой омбудсмен Креминь о конфликтах вокруг закона о языке: Это не более чем эмоции. Возможно, проделки "пятой колонны"

16 января вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык в соответствии с Законом о государственном языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"За эти несколько дней к нам поступило уже около сотни обращений, часть из них мы будем оформлять как жалобы и принимать меры государственного контроля. Преимущественно они касаются в том числе контента отдельных интернет-сайтов, рекламы, вывесок. Была жалоба, что кто-то из руководства ОСМД не хочет общаться с жителями конкретного дома. С каждым случаем мы будем разбираться и выяснять, отправлять свои рекомендации. А по злостным нарушителям мы будем действовать решительно", — сказал он.

Креминь рассказал, как относится к конфликтам, которые сопровождали вступление закона в силу.

"Это не более чем эмоции. Возможно, это проделки "пятой колонны", возможно, кому-то еще бы хотелось, чтобы в Украине действовало другое законодательство. Закону полтора года, было много эмоций и во время его регистрации, и во время обсуждения, и когда он вступил в силу. Это такие вещи, которые мы воспринимаем как неизбежные.

То, что сфера обслуживания также будет в контексте языкового законодательства, — это нормально, это наибольшая сфера, где случалось больше всего нарушений. Теперь каждый гражданин имеет право получать информацию на украинском языке. И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят тысячу и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски", - сказал он.

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Напомним, с 16 января 2021 года вступили в силу нормы Закона о государственном языке относительно его использования в сфере услуг. Отныне обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах нужно на украинском языке.