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Новости Языковой вопрос
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Языковой омбудсмен Креминь о конфликтах вокруг закона о языке: Это не более чем эмоции. Возможно, проделки "пятой колонны"

Языковой омбудсмен Креминь о конфликтах вокруг закона о языке: Это не более чем эмоции. Возможно, проделки

16 января вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык в соответствии с Законом о государственном языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"За эти несколько дней к нам поступило уже около сотни обращений, часть из них мы будем оформлять как жалобы и принимать меры государственного контроля. Преимущественно они касаются в том числе контента отдельных интернет-сайтов, рекламы, вывесок. Была жалоба, что кто-то из руководства ОСМД не хочет общаться с жителями конкретного дома. С каждым случаем мы будем разбираться и выяснять, отправлять свои рекомендации. А по злостным нарушителям мы будем действовать решительно", — сказал он.

Креминь рассказал, как относится к конфликтам, которые сопровождали вступление закона в силу.

"Это не более чем эмоции. Возможно, это проделки "пятой колонны", возможно, кому-то еще бы хотелось, чтобы в Украине действовало другое законодательство. Закону полтора года, было много эмоций и во время его регистрации, и во время обсуждения, и когда он вступил в силу. Это такие вещи, которые мы воспринимаем как неизбежные.

То, что сфера обслуживания также будет в контексте языкового законодательства, — это нормально, это наибольшая сфера, где случалось больше всего нарушений. Теперь каждый гражданин имеет право получать информацию на украинском языке. И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят тысячу и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ткаченко про изменения в "языковом" законе: Штрафы - не самоцель. Надо внедрить культуру общения в Украине на государственном языке. ВИДЕО

Напомним, с 16 января 2021 года вступили в силу нормы Закона о государственном языке относительно его использования в сфере услуг. Отныне обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах нужно на украинском языке.

омбудсмен (602) украинский язык (1196) язык (3781) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+8
- Навіщо ти п"єш цю огидну брудну воду з озера, у цю калюжу все лайно з усього села збирається.
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я ж тобі й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
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18.01.2021 14:23 Ответить
+7
Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді російськомовних. Аналогія стовідсоткова.
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18.01.2021 14:24 Ответить
+6
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4691
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18.01.2021 15:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Досить скиглити, берiть лопати! (с)
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18.01.2021 14:17 Ответить
це все що твій узькй мозок може осилить?
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18.01.2021 14:22 Ответить
на лопаты аллергия?)
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18.01.2021 14:28 Ответить
нє, на ваших русских училко-дур.
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18.01.2021 14:43 Ответить
ты реально из германии?
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18.01.2021 14:44 Ответить
це має якесь занчення? мені і по твоїм думкам ясно, що ти чмо, і не важливо, де ти зараз фізично сереш через клаву.
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18.01.2021 14:58 Ответить
остарбайтер что ле?)
у меня всё ок, сижу в Украине, давлю на клавиши
а ты на гавно исходишь в дикой злобе
не нашел себя на родине?
Вузький мозог лошара?))
чи узькй?)
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18.01.2021 15:07 Ответить
ну і сиди де хочеш, від того, що ти кажеш, що ти в Україні говняність твоїх висерів не стане нічим іншим, ніж є.
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18.01.2021 15:11 Ответить
Не парьтесь, это Ницой или Креминь собственной персоной! Ахха
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18.01.2021 15:11 Ответить
ума у тебе як раз на узький мозок.
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18.01.2021 15:14 Ответить
ваще не парюсь)
одразу побачив шо якась хвора людина
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18.01.2021 15:15 Ответить
хаха, по кометам і так видно, що ти не паришся. як *********: у мене є мозок, але мені ніколи ним думать.
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18.01.2021 15:21 Ответить
сам спросил
сам ответил
сам похлопал
сходи в АТБ, може попустит))
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18.01.2021 15:31 Ответить
нє, нема там такого, то ти просто хочеш викртутитись, як школярик. це ще одна ознака узького мозку - аби шось ляпать.
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18.01.2021 15:44 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4661"
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18.01.2021 15:45 Ответить
зачетная методичка
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18.01.2021 15:47 Ответить
мерсі, Кремінь по ній у себе пише.
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18.01.2021 15:51 Ответить
нема за що)
головне шо тебе полегшало))
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18.01.2021 15:54 Ответить
vмені і так норм, а ось твій мозок зажатий. піди лопатою помахай, як совітуєш.
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18.01.2021 15:58 Ответить
)))
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18.01.2021 16:00 Ответить
а твою тобі написали. сам ти не спроможній. лише папужкою працювать.
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18.01.2021 15:52 Ответить
ваще не спроможнiй)
перепрошую
зовсiм))
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18.01.2021 15:57 Ответить
воно і видно, що у тебе лише за кимось повторити твого узького мозку вистачає.
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18.01.2021 15:59 Ответить
та да)
дякую Боговi шо нарештi знайшов
такого цiкавого спiврозмовника як ти))
так шо? лопата точно не потрiбна?)))
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18.01.2021 16:04 Ответить
нє, собі остав. то твій рівень.
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18.01.2021 16:05 Ответить
так i є))
пан айтiiшник?)
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18.01.2021 16:14 Ответить
до гадалки сходи.
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18.01.2021 16:41 Ответить
та ладно
не ссы))
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18.01.2021 16:45 Ответить
тільки продуктам совка треба знати звідки опонент. такий примітивний рівень розвитку у таких як ти.
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18.01.2021 17:41 Ответить
Прошло 2 дня и пятую колонну уже приписал!
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18.01.2021 14:19 Ответить
поки не приписав, поки ще це лише варіанти висновків.
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18.01.2021 14:24 Ответить
- Навіщо ти п"єш цю огидну брудну воду з озера, у цю калюжу все лайно з усього села збирається.
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я ж тобі й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
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18.01.2021 14:23 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4691
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18.01.2021 15:08 Ответить
Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді російськомовних. Аналогія стовідсоткова.
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18.01.2021 14:24 Ответить
сначала хотел тебя лайкнуть, по инерции, а потом вспомнил: а как быть с российскомовними киборгами, которые защищают Украину на фронте от москальной орды?
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18.01.2021 15:21 Ответить
А російськомовні кіборги не винні, що колись московія примусово русифікувала їх батьків. Вони спокійно вивчать мову держави і будуть нею користуватися в побуті. Ми ж не знищуємо тих, хто не говорить українською, як це робили московити.
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18.01.2021 15:33 Ответить
ти кіборг російськомовний? якщо ні, то зкрий хлєбало і не говори за інших.
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18.01.2021 15:47 Ответить
Я таке знаю, що навіть принципово російськомовні на Фронті дуже сильно змінювали своє ставлення до російської мови на користь української. І говорити https://censor.net/ru/user/323575 від імені Української Армії ніхто не давав права. Є статут Збройних Сил України і ніякої російськомовності він не допускає.
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18.01.2021 15:50 Ответить
у методичці так написано. воно ж папужка зажопінська.
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18.01.2021 16:00 Ответить
...а ще є російськомовні лікарі, що рятують життя нєблагадарних хахлов...російськомовні поліцейські які рятують тих самих нєблагадарних хахлов што лєзут са сваєй мовай к русскім людям...а ще є російськомовні вчителі, токарі, слюсарі...ну і звичайно російськомовна Українська Армія...нічого нового ти не сказав...те ж саме говорили і в 1918 і в 1709...результатом таких розмов став Геноцид українців російськомовними. Захист російської мови під будь яким приводом є антиукраїнської діяльністю, те ж саме, що зрада Батьківщини. Карається довічним ув'язненням. Тепер все це скопіюй і встав у Гугл Перекладач.
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18.01.2021 15:43 Ответить
якщо у русскощелепних лікарів український паспорт, то не такі вже вони і нещасні. просто хворі на русську хромосому.
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18.01.2021 15:48 Ответить
Дерусифікація їх вилікує.
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18.01.2021 15:56 Ответить
це не чисто дерусифікація, це впровадження права нарешті, права українця, а не москаля.
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18.01.2021 16:01 Ответить
вони не те що російськомовні, вони узькомозгі перш за все, російськомовність - це лише симптом, що вилазить назовні. а там ще багато хвороб.
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18.01.2021 15:23 Ответить
"Языковой омбудсмен Креминь о конфликтах вокруг закона о языке: Это не более чем эмоции. Возможно, проделки "пятой колонны" - Возможно... Ты понял, не - возможно, ****! Да это также возможно, как восход солнца завтра вчера утром: т. е. факт реальности.
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18.01.2021 14:27 Ответить
він говорить за конкретні скарги, має на увазі, що вони можуть бути реально по темі, а можуть бути мілкою помстою, або спамом.
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18.01.2021 14:46 Ответить
За 350 лет Украина может в конце-концов потребовать уважения к своему языку? Просто должна!
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18.01.2021 14:30 Ответить
Бянка Залевська. Військовий журналіст, Польща.
«Більше ніж половина українців розмовляє мовою агресора.
Для мене шок, коли я приходжу в магазин і звертаюся українською, а продавець відповідає мені суржиком.
Як це можливо, що я вивчила українську мову за рік, а корінні українці не можуть її вивчити за все життя»
На якій мові розмовляємо, так і живемо. Бо жоден поляк, ніколи, навіть знаючи російську, не заговорить нею. Йому це бридко.
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18.01.2021 14:37 Ответить
мова агрессора...что путлер приватизировал русский язык?
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18.01.2021 14:40 Ответить
він його приватизував у плані зброї.
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18.01.2021 14:48 Ответить
суржик ще пів біди, реально какающіє - ото проблема.
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18.01.2021 14:47 Ответить
Шпрехенфюрер.
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18.01.2021 14:38 Ответить
а ти шлюшка пропагандонна.
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18.01.2021 14:49 Ответить
Вместо системы поощрения в виде 5-10% надбавки к зарплате имеем штрафы, доносы и надзор! И каким боком частный бизнес туда попал - не понятно... Такие кривые законы обычно не работают!
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18.01.2021 14:42 Ответить
класс у тебе підгорає! вивчиш мову отримаєш свої премії
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18.01.2021 14:51 Ответить
Все вірно... Однак... Чому мову використовують для ескалації напруги, а не для порозуміння. Нехай Кремль, Путін, Росія, але ж для чого відкривати фронт в тилу країни, суспільство в якій і без того деморалізована економічно, судовою, владною... кризами, економічними негараздами, втратою територій, короновірусом, ....
На фронті ранять, калічать, вбивають і тих, хто говорить російською, чи іншою мовою народів України....
Чи можна собі уявити, що на фронті приходить солдат в столову, а йому замість Добрий день! Смачного !, На здоров'я!, Говори на українській мові, кацап!? І хто тоді "п'ята колона" в тилу ? Всю ніч жінка твердила що вона зберігала йому вірність, а він вперся рогом і пив горілку... Може то про Кременя...
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18.01.2021 14:43 Ответить
Это они ещё конституцию не читали! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
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18.01.2021 14:50 Ответить
Забезпечення всебічного розвитку інших мов не виключає знання державної. а ось знати недержавні мови закон не зобов"язує.
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18.01.2021 14:54 Ответить
твій виділений пудпункт статті 10 означає наступне: маєш право на облуговування недержавною, а узькою. але продавчиня повинна привітатися державною, а ти відповісти своєю узькою на це привітання, що і є бажанням отримати послугу узькою. не треба просити і ставати на коліна.
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18.01.2021 14:57 Ответить
Подгорело? Ты не читал конституцию? Вот сюрприз то какой! Трактовать ты можешь "по своему"... , но это смешно
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18.01.2021 15:04 Ответить
то ти хоч і читав, але твій русский сделал твой мозг узким і тобі тугено понять, про що там.
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18.01.2021 15:07 Ответить
Державною мовою в Україні є українська мова. - чого це ти пропускаєш?
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18.01.2021 15:08 Ответить
на парашке теж державна узька і на роботу без її знання не беруть. чи ти чув за касою моацковськом супермаркеті, щоб тобі казали "добрий день, чого бажаєте?".
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18.01.2021 15:09 Ответить
Ти хто по національності?
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18.01.2021 16:28 Ответить
не грає ролі національність. ту питання права.
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18.01.2021 17:43 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4383"
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18.01.2021 15:00 Ответить
класно співаєш, українською, але голос пропаганди чути звіддаля.
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18.01.2021 14:52 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Блогерша
https://twitter.com/di @di
.rubens яка призналася в коханні росії на Майдані Незалежності вирішила відмовчатися як і її роботодавець Алло ,але відмовчатися їй вже не дає молодіжний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб!Пишаюся нашою УКРАЇНСЬКОЮ молоддю!

https://twitter.com/i/status/1350848168427184128 https://twitter.com/i/status/1350848168427184128
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18.01.2021 14:50 Ответить
інозмці вивчають украінську за пару місяців а ті проживши роками ні
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18.01.2021 14:53 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо

До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.

https://twitter.com/i/status/1350855459679444992 https://twitter.com/i/status/1350855459679444992

Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 2761

Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 3859
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18.01.2021 14:55 Ответить
ну полікували, уже майже виздоровів від узької хромосоми.
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18.01.2021 15:13 Ответить
клас, соски пропаганди пишуть УКРАЇНСЬКОЮ, щоб попасти в унісон із україномовною хвилею. Але ви примітивні, окрім мови є ще риторика, контент, і він неукраїнський і його ви не сховаєте ні під мовою ні під своїм узьким язьіком.
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18.01.2021 15:19 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 226
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18.01.2021 15:23 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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18.01.2021 15:47 Ответить
і це пише російськомовний нік. )))
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18.01.2021 15:50 Ответить
Я сруцкій забув би тільки за те що нею спілкується ворог. До речі т. зв язык нашої місцевої вати - дуже поганий і ріже вуха.
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18.01.2021 17:53 Ответить
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 6238
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18.01.2021 15:53 Ответить
Страна.уа написала методичку, у якій стверджує, що русскощєлепних не можна знімати без їх дозволу на відео. Ось їм відповідь можна фіксувати порушення закону.Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 5543"
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18.01.2021 16:04 Ответить
А вмешательство в частный бизнес, это как?
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18.01.2021 16:37 Ответить
а, у узькомозглих усе вмєшатєльство. тільки коли вони права качають, то не є всмєшатєлство. виходить, що коли клієнт, за рахунок яких вони і живуть своїм бізнесом, хоче отримати послугу державною, теж вмєшатєльство у бізнес. тобто бізнес не для клієнта, є більш клієнтні клієнти.
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18.01.2021 16:46 Ответить
И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона.

Блін! Ти не ображатися повинен, як дитина, якій не дали цукерочку, а працювати! Пояснювати, агітувати, вимагати покарання, заохочувати. А не спостерігати, коли воно нарешті саме розсмокчеться і встаканиться.
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18.01.2021 18:11 Ответить
Большинство комментаторов реально не вкурсе языковой ситуации в Украине.
Сфера госуправлкения всех уровней - на украинском
Сфера образования с этого года - 100% на украинском
Реклама - 100% на украинском
ТВ -75-90% на украинском
Культура (кино, театр, эстрада) - 90-100% на украинском.
Банки, интернет-магазины, мобильные операторы уже давно отвечают на украинском.
Те области Украины, где минимум 95% украинскоязычных - этот закон вообще не волнует.
В русскоязычных регионах востока, юго-востока и юга Украины - все выше перечисленное также мало уже волнует, т.к большинство живет в Украине несколько поколений, учились в школе, язык украинский понимают, умеют читать и даже писать.
Но в русскоязычной среде (80-99,9%) нет необходимости разговаривать на украинском, так как во всех сферах, кроме госуправления, говорят на русском. Поэтому практики и нет. Поэтому здесь обязательное введение украинского языка в сферу торговли и услуг не находит понимания.
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19.01.2021 16:56 Ответить
 
 