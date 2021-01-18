МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека"
МИД Украины расценивает ситуацию вокруг задержания российского оппозиционера Алексея Навального, как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова.
Об этом говорится в заявлении украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - заявили в МИД.
Ведомство отметило, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, что системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.
"Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессивных практик власти РФ", - добавили в МИД.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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Хай ему десятку впаяют.
Але...
Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
Було б добре, якби москалі почали жерти одне одного разом з лаптями і какошніками.
Ну, або якби, врешті, завівся у них якийсь Нєпрєдставімий Пхи, чиї личинки взялись би за цю добру справу.