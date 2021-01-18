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МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека"

МИД Украины о задержании Навального:

МИД Украины расценивает ситуацию вокруг задержания российского оппозиционера Алексея Навального, как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - заявили в МИД.

Ведомство отметило, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, что системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.

"Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессивных практик власти РФ", - добавили в МИД.

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Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

МИД (7036) россия (96481) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+9
МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека" - Цензор.НЕТ 6827
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18.01.2021 14:29 Ответить
+8
Навальный привез в Москву новый пакет санкций.
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18.01.2021 14:25 Ответить
+5
пусть дадут двадцатку - санкции будут лучше.
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18.01.2021 14:32 Ответить
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Та якось як Едгару, якому все По.
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18.01.2021 14:24 Ответить
Навальный привез в Москву новый пакет санкций.
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18.01.2021 14:25 Ответить
"Небутерброд" конечно ещё тот фрукт, но практика в отношении него интересная, вот так бы с Медведчуком бы у нас ...
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18.01.2021 14:25 Ответить
а повышать тарифы в 20 градусные морозы , это не нарушение прав человека ?
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18.01.2021 14:25 Ответить
Ты не переживай, скоро новое "новое лицо" выберешь.
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18.01.2021 14:31 Ответить
Нужно было вот так-"Вы нас, кловунов, конечно извините, но нам надо шо-то тявкнуть вместе с ЕС, а то нас патриоты не поймут, трижды простите, мы вам компенсируем выступлением квартала95 на параде пабеды 9мая..--Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.
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18.01.2021 14:26 Ответить
МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека" - Цензор.НЕТ 6827
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18.01.2021 14:29 Ответить
Ну и зачем защищать это рашаговно?
Хай ему десятку впаяют.
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18.01.2021 14:30 Ответить
пусть дадут двадцатку - санкции будут лучше.
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18.01.2021 14:32 Ответить
Если грохнут,ваще супер!
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18.01.2021 14:38 Ответить
Тогда забудут быстро.
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18.01.2021 14:50 Ответить
Если грохнут , то сосисочники с жабоедами номинируют х.йла на Нобелевскую премию мира (( Чтобы на вручении премии заглянуть в глаза людоеду и увидеть в них большую надежду на скорое освобождение всех политзаключенных в рф
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18.01.2021 14:52 Ответить
Расследования он крутые делает, они большой резонанс в обществе вызывают. Навальный крайне ценный персонаж для дискредетации бункерного и его окружения
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18.01.2021 14:47 Ответить
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 14:40 Ответить
Не будет никаких санкций . Европа утрется и забудет .За Боинг уже забывать стали , агрессоров в Совет Европы вернули они теперь там рассказывают про ,,гражданскую вайну" и фошиздов впечатлительным дядям и тетям из Европы. За Немцова не было и за этого ,,узника" тем более не будет . Поэтому х.йло и ведет себя как хочет .Вот просто ради прикола кто считает что из за Лешки немцы остановят х.йловский поток -2 в Германию ?
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18.01.2021 14:44 Ответить
МЗС України про затримання Навального: "Продовження ганебної практики наступу на права людини" - Цензор.НЕТ 4371
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18.01.2021 14:45 Ответить
Навальный - реальный шанс для Украины свалить путина. А из Крыма и Донбасса русские тогда сами уйдут. Не, не демократия. Тупо дорого.
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18.01.2021 15:05 Ответить
Андрон не тупи, Україні має бути фіолетово. Наші шанси з цією гидотою ніяк не в'яжуться. Що *****, що насСРальний, що ще яке-сь лайно. Тільки руїни кремля наш шанс.
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18.01.2021 16:26 Ответить
фєдєрастова опА...-зіція!!! https://www.youtube.com/watch?v=5hfpLrU79bg&fbclid=IwAR3hI71qyYgF3P5Gsilx9pP29FGt2T-ljOnRaJWXfFBNjH9m5iVsycNZS7M "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим"
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18.01.2021 15:09 Ответить
Переслідування Навального можуть зупинити лише жорсткі санкції проти кремля і гебістської шобли !!
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18.01.2021 15:12 Ответить
Огромное спасибо Кулеба
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18.01.2021 15:30 Ответить
феерическая смелость и самостоятельность в принятии решений -О ДААА! кулеба херой Ермаковской ОПУ
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18.01.2021 15:41 Ответить
А считаю навального настоящим героем. Человек, который ставит на карту свою свободу и жизнь ради своих убеждений является героем по определению. И пресловутый "бутерброд" здесь не при чем.
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18.01.2021 15:34 Ответить
Дуже сміливий вчинок! Напевне дуже сплановано-продуманий. На носі вибори в держдуму, на носі дорозсідування Трамп-Путін , на носі ще багато чого - на це й зроблена ставка. А якщо й трішечки посидить - то події у рашистів все рівно підуть своїм шляхом , а він, як говорить Поярков,вийде Манделою .
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18.01.2021 15:45 Ответить
Эти твари обеспокоены правами человека Крымнебутербродовича... Пусть посмотрят сколько добровольцев до сих пор пресует система налаженная барыгой и его окурком матиосом!
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18.01.2021 15:47 Ответить
Россия и права человека это антонимы.
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18.01.2021 15:52 Ответить
придурки, вам яка справа до цього небутерброда насрального? чи надієтеся що ця срань з часом керуватиме *********** і поверне вам Крим?
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18.01.2021 16:22 Ответить
І чому я не здивований ?! Так вони будуть "стурбовані" і за жириновським, коли його за яйця візьмуть (байдуже хто ).
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18.01.2021 17:57 Ответить
Навального знову закрили? (позіхаю). Та й дідько з ним.
Було б добре, якби москалі почали жерти одне одного разом з лаптями і какошніками.
Ну, або якби, врешті, завівся у них якийсь Нєпрєдставімий Пхи, чиї личинки взялись би за цю добру справу.
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18.01.2021 19:54 Ответить
хай МИД Украины это МВД Украины расскажет. а нас Рифмастер второй год сидит ни за что.
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19.01.2021 09:28 Ответить
 
 