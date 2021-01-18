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Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго

Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго

Передача НАЭК "Энергоатом" Кабинету министров позволит Министерству энергетики вернуть НЭК "Укрэнерго" и объединить под его координацией операторов и регуляторов на энергорынке, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можна сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес", – сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, во избежание конфликта интересов, управляющий операторами и регуляторам не может управлять генерацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно, - Шмыгаль

По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз".

При этом он подчеркнул, что преобразование "Энергоатома" в государственное акционерное общество не означает его приватизацию.

"Об этом речь вообще не идет", – сказал Шмыгаль.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что при передаче НАЭК Кабмину "формирование политики и операционная координация в любом случае будет оставаться на Минэнерго".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дискуссии на уровне Кабмина по прямому импорту российского газа или электроэнергии не ведутся, - Шмыгаль

Как сообщалось, оператор системы передачи НЭК Укрэнерго" находится под управлением Министерства финансов.

Автор: 

Энергоатом (412) Укрэнерго (660) Шмыгаль Денис (2748) Минэнерго (368)


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Топ комментарии
+5
Мудрый нарід, что с тобой?
Ты ведь добился безвиза, независимой церкви, восстановил армию, уменьшил гос.долг.
Почему же ты простой нарід сейчас задерживаешь субсидии, "детские", доставку газа предумал и даже отменил бесплатное протезирование зубов?
Кто тебя подменил простой нарід?😂
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18.01.2021 15:08 Ответить
+4
Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго - Цензор.НЕТ 3206
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18.01.2021 15:01 Ответить
+2
Они действительно решили, что народ стадо баранов и ничего не понимает. Что тебе сейчас, как государству мешает управлять генерацией энергоатома как государственного предприятия? Что еще Беня придумал, чтобы вообще убить отрасль?
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18.01.2021 15:30 Ответить
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Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго - Цензор.НЕТ 3206
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18.01.2021 15:01 Ответить
Мудрый нарід, что с тобой?
Ты ведь добился безвиза, независимой церкви, восстановил армию, уменьшил гос.долг.
Почему же ты простой нарід сейчас задерживаешь субсидии, "детские", доставку газа предумал и даже отменил бесплатное протезирование зубов?
Кто тебя подменил простой нарід?😂
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18.01.2021 15:08 Ответить
Якщо українці рішуче не позбавляться нинішньої влади, то житимуть дуже погано але недовго...
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18.01.2021 15:09 Ответить
Які новації ЗЕ-банди... "примудрилися" запровадити для покращення свого фінансового стану, за рахунок пересічних?

-Лікувати народ в Україні нерентабельно, а платити мізерні зарплати та пенсії пересічним - вигідно.

-Ліквідовувати корупцію, контрабанду, тіньову економіку - не вигідно, але платити захмарну зарплату ментам, прокурорам, суддям, міністрам, депутатам - вигідно.

-Заборонити баригам транзакції через офшори, трансфертні ціни не вигідно, а підвищувати комунальні тарифи, які не йдуть державі а баригам - вигідно!

-Поповнювати державні резерви не вигідно, а розкрадати - вигідно!

-Виробляти ракети для захисту країни не вигідно, а продавати новітню зброю папуасам та неграм- ой як вигідно.

- Розширювати робочі місця не вигідно, а виганяти пересічних в трудову міграцію - набагато вигідніше!

-Влада запровадила кілька десятків нових податків та штрафів для пересічних- бо вигідно, але жодного проти олігархів - не вигідно!

А пересічним-каналізувати таку владу -чомусь не вигідно (мабуть відчувають себе олігархами), але голосувати за тупих і зрадників та підтримувати їх рейтинг на соціологічних опитуваннях- вигідно?

І якщо це пересічним "смачно" - тоді жуйте! Приємного апетиту! Смачного!
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18.01.2021 15:10 Ответить
Раньше это называлось просто "под одной крышей"
вопрос, а крыша сейчас кто?
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18.01.2021 15:19 Ответить
Стратегія-зробити ціну однаковою,щоб Фірташу було зашибісь.
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18.01.2021 15:22 Ответить
Они действительно решили, что народ стадо баранов и ничего не понимает. Что тебе сейчас, как государству мешает управлять генерацией энергоатома как государственного предприятия? Что еще Беня придумал, чтобы вообще убить отрасль?
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18.01.2021 15:30 Ответить
Внимание граждане ЗЕбилы. Так как вам не намазывались на хлеб армия, вера, укр.язык, пожалуйста намазывайте тарифы! Смачного!
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18.01.2021 15:34 Ответить
По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз". по аналоги рашистской прокладки "нафтогаз".которая взвинтила тарфы и на газ и на електричество для народа Украины по указанию рашиста ,дабы заставить Украину проглотить енергетический рашистский крючок в очередном рашистском ********* о дешевых енергоносителях (временно) после чего начнутся газовые войны как и раньше в прошлом...
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18.01.2021 15:37 Ответить
пропал дом
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18.01.2021 17:01 Ответить
НЕК "Укренерго" передав Мінфіну Порошенко, як думаєте, чому високотехнологічне стратегічне підприємство передали в управління бухгалтерам?
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18.01.2021 17:46 Ответить
Пустіть Шмігаля до корита, нихай не патяка.
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18.01.2021 17:52 Ответить
Это же противоположные вещи - объединение под одним регулятором и рынок )))
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18.01.2021 19:04 Ответить
 
 