Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго
Передача НАЭК "Энергоатом" Кабинету министров позволит Министерству энергетики вернуть НЭК "Укрэнерго" и объединить под его координацией операторов и регуляторов на энергорынке, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можна сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес", – сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, во избежание конфликта интересов, управляющий операторами и регуляторам не может управлять генерацией.
По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз".
При этом он подчеркнул, что преобразование "Энергоатома" в государственное акционерное общество не означает его приватизацию.
"Об этом речь вообще не идет", – сказал Шмыгаль.
Вместе с тем он акцентировал внимание, что при передаче НАЭК Кабмину "формирование политики и операционная координация в любом случае будет оставаться на Минэнерго".
Как сообщалось, оператор системы передачи НЭК Укрэнерго" находится под управлением Министерства финансов.
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Ты ведь добился безвиза, независимой церкви, восстановил армию, уменьшил гос.долг.
Почему же ты простой нарід сейчас задерживаешь субсидии, "детские", доставку газа предумал и даже отменил бесплатное протезирование зубов?
Кто тебя подменил простой нарід?😂
-Лікувати народ в Україні нерентабельно, а платити мізерні зарплати та пенсії пересічним - вигідно.
-Ліквідовувати корупцію, контрабанду, тіньову економіку - не вигідно, але платити захмарну зарплату ментам, прокурорам, суддям, міністрам, депутатам - вигідно.
-Заборонити баригам транзакції через офшори, трансфертні ціни не вигідно, а підвищувати комунальні тарифи, які не йдуть державі а баригам - вигідно!
-Поповнювати державні резерви не вигідно, а розкрадати - вигідно!
-Виробляти ракети для захисту країни не вигідно, а продавати новітню зброю папуасам та неграм- ой як вигідно.
- Розширювати робочі місця не вигідно, а виганяти пересічних в трудову міграцію - набагато вигідніше!
-Влада запровадила кілька десятків нових податків та штрафів для пересічних- бо вигідно, але жодного проти олігархів - не вигідно!
А пересічним-каналізувати таку владу -чомусь не вигідно (мабуть відчувають себе олігархами), але голосувати за тупих і зрадників та підтримувати їх рейтинг на соціологічних опитуваннях- вигідно?
І якщо це пересічним "смачно" - тоді жуйте! Приємного апетиту! Смачного!
вопрос, а крыша сейчас кто?