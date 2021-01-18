Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго

Передача НАЭК "Энергоатом" Кабинету министров позволит Министерству энергетики вернуть НЭК "Укрэнерго" и объединить под его координацией операторов и регуляторов на энергорынке, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можна сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес", – сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, во избежание конфликта интересов, управляющий операторами и регуляторам не может управлять генерацией.

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По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз".

При этом он подчеркнул, что преобразование "Энергоатома" в государственное акционерное общество не означает его приватизацию.

"Об этом речь вообще не идет", – сказал Шмыгаль.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что при передаче НАЭК Кабмину "формирование политики и операционная координация в любом случае будет оставаться на Минэнерго".

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Как сообщалось, оператор системы передачи НЭК Укрэнерго" находится под управлением Министерства финансов.