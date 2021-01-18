МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым
Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова и внести его в "черный список" невъездных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
"Сегодня, 18 января МИД Литвы направило предложение министерству внутренних дел и департаменту по делам миграции, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву", - сказано в сообщении.
В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".
"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр в рекомендации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє минуле шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі»
а у молодежи денжата всегда водятся, сам в молодость в достатке прожил, на лево и на право кидался.
Vot na takyje koncerti idut i strariki zdes.Tut ruskix netu kak vidim.Tut dal samoj bolsoj areni danyje 2017 goda kak ejio otkryli.