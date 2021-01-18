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МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым

МИД Литвы предлагает внести Киркорова в

Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова и внести его в "черный список" невъездных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы. 

"Сегодня, 18 января МИД Литвы направило предложение министерству внутренних дел и департаменту по делам миграции, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву", - сказано в сообщении.

В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр в рекомендации.

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Автор: 

Киркоров Филипп (67) Крым (26437) Литва (2522)


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Топ комментарии
+17
Вы что? Как можно? Это же корешь гидранта
МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8587
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18.01.2021 15:02 Ответить
+14
Мне все больше и больше нравится этот глава МИД Литвы
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18.01.2021 15:03 Ответить
+13
А почитателям творчества этого мудилы выдавать справку с дурки без очереди
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18.01.2021 15:00 Ответить
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А почитателям творчества этого мудилы выдавать справку с дурки без очереди
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18.01.2021 15:00 Ответить
Это говно ещё кто нибудь слушает?
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18.01.2021 15:08 Ответить
Совкодрочери аж окропом вгору пісяють
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18.01.2021 15:28 Ответить
Справку будет выдавать шмаркля.
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18.01.2021 15:23 Ответить
Вы что? Как можно? Это же корешь гидранта
МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8587
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18.01.2021 15:02 Ответить
Мне все больше и больше нравится этот глава МИД Литвы
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18.01.2021 15:03 Ответить
Да он просто идеальный глава МИД Литвы. И был бы идеальным главой МИД Украины.
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18.01.2021 15:16 Ответить
Кроме судов по ворованным песням(напр.изв.франц.г"Сашо") и ТВ.каналам России его никуда не зовут.Одной из самых популярных групп России "Рауф и Фаик" РУ Тв.даже деревянной "тарелки" не дало,хотя они во всех Европейских парадах наверху были.Только один их клип "Детство" набрал 217млн.просм.уже в начале прошлого года.Зато шпаклюют старух Аллегорву,Пугачеву,Лолиту и др.а иногда одевают в прозрачные платья,чтоб виднелись старушачии штаны.Там все схваченно,как на передачах 60 мин и Время раскажет.
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18.01.2021 15:12 Ответить
почему его сохатым кличут?
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18.01.2021 15:15 Ответить
ИндоПэриджану=ГрекоАнару(Рим)=Од(Аз)эрбэйджану тоже многих надо включить в список -например президенда Абхазии(забыл фам,но она всеравно фальшивая-он арабохай),который в аэропорту благославлял добровольцев арабохев,которые летели в Карабах,чтоб воевать против Кавказа. В то время как 600000 абхазов в Турции ждут возвращения на Родину, а на их земле живут пришлые,которые по приказу России идут воевать против Кавказа.Надо отделение"ЖАЖДУЩИХ РОДИНЫ АБХАЗЦЕВ" открыть в Баку.
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18.01.2021 15:23 Ответить
Абхазы в Турции - диаспора абхазов и абазин (абаза), около 300-500 тысяч граждан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турции согласно абхазским демографам. Диаспора в Турции является самой крупной и старейшей абхазской диаспорой в мире, количество абхазов в Турции в несколько раз превышает количество абхазов на родине.
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18.01.2021 17:59 Ответить
Ну правильно,ведь нерусский Кремль напереселял туда из Арабистана хайских арабов(эрМэн???-ворованное слово и обозначает турецое название Персии) И ДОВЕЛ ИХ ЧИСЛО ДО 53%.ИДЕТ ВЫДАВЛИВАНИЕ КАВКАЗЦЕВ.
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19.01.2021 15:20 Ответить
вместе с голой поляковой
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18.01.2021 15:23 Ответить
МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим - Цензор.НЕТ 7574
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18.01.2021 15:24 Ответить
МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим - Цензор.НЕТ 1851
«Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє минуле шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі»
МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим - Цензор.НЕТ 2473
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18.01.2021 15:25 Ответить
сколько той Литвы ? там на концерт народу то и не собрать...
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18.01.2021 15:25 Ответить
На Океан Ельзи у Вільнюсі зібралось більше, ніж на кіркорова у Москві, за вашою логікою Литва більше московії.
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18.01.2021 15:30 Ответить
ну сравнил рок с попсой, старики не смогут его билеты оплатить (ну или не станут тратится).
а у молодежи денжата всегда водятся, сам в молодость в достатке прожил, на лево и на право кидался.
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18.01.2021 15:33 Ответить
Колись тут ландав один сепар з Феодосії, Фео ( десь пропав, певне спіймав рузьке мір і загнувся) що на Океан Ельзи в Криму були би повні стадіони і він сам би сходив...
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18.01.2021 15:36 Ответить
Gazmanov ecio takoj bil tak etogo 3 raza vybrosili iz Litvi no vsio ravno probujet tut popast
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18.01.2021 15:47 Ответить
Лапоть, где Океан для рашкостанцев на русском поет?
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18.01.2021 19:08 Ответить
: https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hot_Chili_Peppers Red Hot Chili Peppers ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-5 [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Lenny_Kravitz Lenny Kravitz ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-6 [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Sting_(musician) Sting ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-7 [7] https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Clapton Eric Clapton ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-8 [8] https://en.wikipedia.org/wiki/Elton_John Elton John ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-9 [9] https://en.wikipedia.org/wiki/Rammstein Rammstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-10 [10] https://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(musician) Slash ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-11 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Manson Marilyn Manson ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-12 [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Katie_Melua Katie Melua ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-13 [13] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Prodigy Prodigy ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-14 [14] https://en.wikipedia.org/wiki/James_Blunt James Blunt ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Hurts Hurts ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-16 [16] https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Michel_Jarre Jean Michel Jarre ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-17 [17] https://en.wikipedia.org/wiki/Zucchero Zucchero ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-18 [18] https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Brightman Sarah Brightman ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-19 [19] https://en.wikipedia.org/wiki/Kylie_Minogue Kylie Minogue ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-20 [20] https://en.wikipedia.org/wiki/Robbie_Williams Robbie Williams ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-21 [21] https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden Iron Maiden ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-22 [22] https://en.wikipedia.org/wiki/Mariah_Carey Mariah Carey ,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-23 [23] https://en.wikipedia.org/wiki/Muse_(band) Muse ,.https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-24 [24] On May 5, 2017, Canadian pop star https://en.wikipedia.org/wiki/Nelly_Furtado Nelly Furtado re-announced that she will be performing at the venue on October 24, 2017, instead of performing on October 13, 2017,https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgiris_Arena#cite_note-25 [25] On April 18, 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_(band) Queen played at the venue on November 17, 2017, as a part of the https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_%2B_Adam_Lambert_Tour_2017 Queen + Adam Lambert Tour .
Vot na takyje koncerti idut i strariki zdes.Tut ruskix netu kak vidim.Tut dal samoj bolsoj areni danyje 2017 goda kak ejio otkryli.
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18.01.2021 16:10 Ответить
Nekomu on Litve neinteresen kak i drugyje iz ruskix.Skolko tut ruskix zyvut 3% da i te bolsinstvo v oni po litovski svobodno govorit sebia litovcami cytajet
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18.01.2021 15:38 Ответить
Tut n problema, to sto organizatarom dali dengi za ucerb zaplatyli sto koncert nesostajalsia.Izza covid19 vet organizatori imeli poteri.Vot v tom cysle polucil i za koncert Kirkorova kak i Sifutinskogo kazetsia takogo
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18.01.2021 15:43 Ответить
МИД ЛИТВЫ ??? А ГДЕ МИД УКРАИНЕ ? этот армяшке в чернем списке у УКРАИНЕ или нет ?
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18.01.2021 15:26 Ответить
Кіркорову ще з 16 року заборонено в'їзд в Україну.
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18.01.2021 15:32 Ответить
Ты специально с ошибками пишешь?
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18.01.2021 15:35 Ответить
А мы тут не причем, а мы тут не причем, а мы тут не причем....
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18.01.2021 15:27 Ответить
респект литовцям! це вам не зе і ко
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18.01.2021 15:34 Ответить
да только за такую морду не пускать его в приличную страна
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18.01.2021 15:39 Ответить
Цього клоуна ще хтось слухає ?
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18.01.2021 16:00 Ответить
старий вже кіркоров,.
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18.01.2021 16:09 Ответить
и попа дряблая, не полюбит его больше Газманов
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18.01.2021 19:09 Ответить
 
 