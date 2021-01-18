МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова и внести его в "черный список" невъездных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Сегодня, 18 января МИД Литвы направило предложение министерству внутренних дел и департаменту по делам миграции, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву", - сказано в сообщении.

В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр в рекомендации.

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