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Новости
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На Крещение на водных объектах Украины будут дежурить 2 тыс. спасателей, - ГСЧС

На Крещение на водных объектах Украины будут дежурить 2 тыс. спасателей, - ГСЧС

В Украине в день Крещения, 19 января, на водных объектах по всей стране будут нести дежурство почти 2 тыс. спасателей и 375 единиц техники

Как информиркет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде", - сказано в сообщении.

Также накануне Крещения по всей стране специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами касательно безопасного нахождения на замерзших реках и озерах, а также практические тренировки.

Вместе с тем, как сообщили изданию "Вечерний Киев" в пресс-службе КП "Плесо", из-за пандемии COVID-19 и жесткого карантина в этом году общегородского освящения воды в масштабном торжественном формате, как было каждый год, не будет. Поэтому коммунальщики призывают людей не собираться у набережных.

"В связи с карантинными ограничениями, действующих на территории области, мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 проводиться не будут, места для купания оборудоваться не будут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые крещенские купания не являются древней украинской традицией, - ПЦУ

В свою очередь, Киевский метрополитен откроет завтра, 19 января, второй выход на станции метро "Гидропарк". Это сделано для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения.

"На станции будет открыт второй выход. Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Киев (25800) Крещение (118) ГСЧС (5053)


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Топ комментарии
+2
Да, давайте, в холодную воду, мало вам пневмоний от ковиду, так еще от переохлаждений пневмоний не хватает.
На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9532
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18.01.2021 15:16 Ответить
+2
Христиане рубают проруби, чтоб набрать свячоной воды пить, а эти в них мудЯ полощут...
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18.01.2021 15:30 Ответить
+1
Кацапи будуть гріхи з себе змивати?
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18.01.2021 15:12 Ответить
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Кацапи будуть гріхи з себе змивати?
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18.01.2021 15:12 Ответить
_Не зная броду - пока не перескочишь... Не лезьте в прорубь если вы не котики моржи, оно вам не надо.
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18.01.2021 15:12 Ответить
Инетересно а как в крысму на Крещение верующие проводят обряд? Они что в море заходят?
На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5616
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18.01.2021 15:21 Ответить
Да, давайте, в холодную воду, мало вам пневмоний от ковиду, так еще от переохлаждений пневмоний не хватает.
На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9532
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18.01.2021 15:16 Ответить
Зазвичай на водохреща люди не хворіють після води.
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18.01.2021 15:20 Ответить
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18.01.2021 15:24 Ответить
Повинні бути голі дівчата. В Києві так купалися.Напевне хочуть змити гріхи.
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18.01.2021 15:22 Ответить
Самі попи не лізуть в ополонку.
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18.01.2021 15:24 Ответить
Ото ж...
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18.01.2021 15:31 Ответить
Та да. В мене знайомий піп нахилив коньячку до, потім сміливо на заздрість мірянам перший поперся в ополонку. Після святого моржування, нахилив ще стаканюру коньячку. Та й все добре. Ще й мене (агностіка по життю) заставив пертися до ополонки. Не був би його святість моім товаришом, д..ка лисого я б поліз у крижану воду.
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18.01.2021 15:34 Ответить
Христиане рубают проруби, чтоб набрать свячоной воды пить, а эти в них мудЯ полощут...
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18.01.2021 15:30 Ответить
для того чтоб утонуть, дебил отойдет в сторонку
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18.01.2021 15:36 Ответить
Як це по кацапському, залізти у свячену воду та там свої яйця з причандалами помити. Цей абряд був видуманий попами кегебістами у кінці 80 х років.
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18.01.2021 16:05 Ответить
Навіщо за ними доглядати, най "купаються", це забавка північної нігерії то нехайщастить
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18.01.2021 16:07 Ответить
а шо карантин на поповские забавы не распространяется
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18.01.2021 16:21 Ответить
Дебилизм! Чем ниже способность к критическому мышлению и знаний, чем больше ВЕРЫ! Я не верю, я знаю и окунаться ни в холодную, ни в теплую воду для это не нужно! В детстве меня бабушка хотела крестить, привела в церковь московского паханата , так я трехлетний так попа обматерил и обзывал, укусил и перевернул там все, что тот с ошалевшили глазами кричал , что бесы в меня вселились, а ему БАРАНУ не вдомек было, чтоа я ни ОВЦА и не РАБ (ни божий, ни чей), а свободный и всегда сопротивлялся, если кто-то пытался что-либо делать без моей воли и согласия, меня нельзя заставить, со мной можно договорится, а насилие, взывает во мне только ярость и ответное насилие! Наверное рождаются либо свободными , либо РАБАМИ и это обусловлено наследственностью предков!
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18.01.2021 17:11 Ответить
Власть видать чувствует, что от той жизни которую они устроили Народу - многие не захотят выныривать на свет Божий.
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18.01.2021 17:47 Ответить
нахіра?
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18.01.2021 18:22 Ответить
 
 