На Крещение на водных объектах Украины будут дежурить 2 тыс. спасателей, - ГСЧС

В Украине в день Крещения, 19 января, на водных объектах по всей стране будут нести дежурство почти 2 тыс. спасателей и 375 единиц техники

Как информиркет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде", - сказано в сообщении.

Также накануне Крещения по всей стране специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами касательно безопасного нахождения на замерзших реках и озерах, а также практические тренировки.

Вместе с тем, как сообщили изданию "Вечерний Киев" в пресс-службе КП "Плесо", из-за пандемии COVID-19 и жесткого карантина в этом году общегородского освящения воды в масштабном торжественном формате, как было каждый год, не будет. Поэтому коммунальщики призывают людей не собираться у набережных.

"В связи с карантинными ограничениями, действующих на территории области, мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 проводиться не будут, места для купания оборудоваться не будут", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, Киевский метрополитен откроет завтра, 19 января, второй выход на станции метро "Гидропарк". Это сделано для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения.

"На станции будет открыт второй выход. Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме", - говорится в сообщении.