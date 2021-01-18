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В Европе предприятиям возвращают эконалог на модернизацию, а у нас никто не знает, куда этот налог исчезает, - нардеп Шахов

В Европе предприятиям возвращают эконалог на модернизацию, а у нас никто не знает, куда этот налог исчезает, - нардеп Шахов

Предприятия должны использовать средства эконалога на собственную модернизацию, как это делают в Европе.

 Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению депутата, Украине следует перенять пример европейских стран, где средства от экологического налога оставляют предприятиям для проведения экомодернизации, что позволяет им развиваться и улучшать экологическую ситуацию в странах.

"Западные наши партнеры европейцы показывают нам пример, как надо работать. Помогают малому, среднему, крупному бизнесу, помогают предприятиям, дают и государственные гарантии, помогают модернизировать предприятия. Есть прецеденты, когда оставляют экоденьги, которые должны были пойти в бюджет, на предприятиях", - рассказал Шахов. Однако в Украине на сегодня, по его словам, средства от эконалога растворяются в государственном бюджете, вместо того, чтобы направляться на природоохранные мероприятия.

"Никто не отвечает за экологические деньги вообще, куда они делись. Я не раз заявлял о том, что надо все средства, которые платят сегодня предприниматели в государственный бюджет, возвращать на экомодернизацию в Украине. Потому что в нашем государстве сегодня практически худшая ситуация в Европе", - подчеркнул Шахов.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции. В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

Автор: 

налоги (3245) экология (1611) Шахов Сергей (112)


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Топ комментарии
+5
Шахов, иди на****. Ахметову и Фирташу миллиарды долларов выделяли из бюджета в 2000-е годы на модернизацию и екологию ихних заводов и ТЕС. А сейчас оказалось что в заводы не вкладывалось ни копейки. Так что иди нах. с тем на что ты опять намекаешь
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18.01.2021 15:16 Ответить
+2
У нас не знають звідки взявся шахов і коли це сепарське падло подохне.
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18.01.2021 15:11 Ответить
+2
Насколько я помню, вся суть *прихватизации* заключалась в том чтобы те кто прихватизировал забесплатно предприятия должны были вложить свои деньги в их модернизацию. А не заводы порезали или выжали с них все что можно, а теперь с нас хотят на модернизацию еще стрести денех
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18.01.2021 15:18 Ответить
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Ага не знают они Сразу вопрос к знатокам как можно модернизировать мартеновские печи?
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18.01.2021 15:06 Ответить
подрыв?
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18.01.2021 15:26 Ответить
В Украине почти четверть выплавляется по устаревшей технологии - в мартеновских печах. О какой эффективности может идти речь? Хотя Ринат Бандитычу все равно. Главное бабло и новый замок царя Леопольда)))
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18.01.2021 15:30 Ответить
четверть стали*
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18.01.2021 15:31 Ответить
а где брать энергию для электроплавки, если ее не хватает на бытовых потребителей?
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18.01.2021 15:37 Ответить
Как где? купить в Беларуси. уже третью неделю покупаем
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18.01.2021 15:39 Ответить
Так для того Украину и опустили, чтоб иметь под боком сырьевую базу с дешевой рабочей силой. Это лохам про кофе в Вене на завтрак рассказывали, а лохи теперь по 14-16 часов вкалывают на радость местным бористам.)))
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18.01.2021 20:31 Ответить
Сложно начинать крупные проекты в стране, где непонятно, что будет завтра) Однако тут же вопрос не в АХметове, а в политике государства, как такового.
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18.01.2021 22:04 Ответить
У нас не знають звідки взявся шахов і коли це сепарське падло подохне.
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18.01.2021 15:11 Ответить
шахов дурачком прикинулся..
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18.01.2021 15:12 Ответить
Шахов, иди на****. Ахметову и Фирташу миллиарды долларов выделяли из бюджета в 2000-е годы на модернизацию и екологию ихних заводов и ТЕС. А сейчас оказалось что в заводы не вкладывалось ни копейки. Так что иди нах. с тем на что ты опять намекаешь
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18.01.2021 15:16 Ответить
Не выделяли, а дарили. Нужны совместные с государством программы и контроль со спросом. А кто будет контролировать, если все продаются за грошики? Государство ведь уже сплошь коррупционная машина - нет его, только название осталось.)))
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18.01.2021 20:34 Ответить
Насколько я помню, вся суть *прихватизации* заключалась в том чтобы те кто прихватизировал забесплатно предприятия должны были вложить свои деньги в их модернизацию. А не заводы порезали или выжали с них все что можно, а теперь с нас хотят на модернизацию еще стрести денех
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18.01.2021 15:18 Ответить
а откуда у них могли быть деньги на модернизацию, если самое большое что они делали в жизни, это наперстки, дань с базара, или копейка от контрабанды сахара в засРашку.
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18.01.2021 15:28 Ответить
Насколько я помню, в 2000-х Ахметов уже получал из бюджета и Европейского фонда на модернизацию своих металургических заводов около $2млрд. По тем временам ето сумашедшие деньги были. Типо для того чтобы перейти на европейские стандарты производства. И шО в результате? Опять требует денех через своих цепных *експердов*?
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18.01.2021 15:41 Ответить
Згадала бабка як дівкою була. Пусть сейчас выделяют деньги и контролируют процесс модернизации, в чём проблема?
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18.01.2021 22:06 Ответить
Как это никто не знает? Что прям никто, никто, не знает про Оманские офшоры?
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18.01.2021 15:40 Ответить
Товарищ Шахов! Вы видать никогда не посещали Закрома родины.
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18.01.2021 17:32 Ответить
Молодые они еще, ЗЕленые. Им еще предстоит многому учиться, особенно как и куда бабло растаскивать, когда его вроде-бы нет, а онот есть и валом.)))
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18.01.2021 20:28 Ответить
Почему это никто не знает куда деньги деваются? Эконалогом дыры в бюджете затыкают. Это раньше не знали куда их применить или воткнуть, а когда отменили статью о нецелевом использовании бюджетных средств, сразу придумали куда бабло рассовывать.)))
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18.01.2021 20:26 Ответить
Как и все остальные налоги - оседает по карманам. Потому и повысить хотят. А возвращать предприятиям на модернизацию логично, ибо в этом же и суть эконалога. Но у нас это просто обычный побор
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18.01.2021 21:53 Ответить
 
 