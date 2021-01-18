В Европе предприятиям возвращают эконалог на модернизацию, а у нас никто не знает, куда этот налог исчезает, - нардеп Шахов

Предприятия должны использовать средства эконалога на собственную модернизацию, как это делают в Европе.

Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению депутата, Украине следует перенять пример европейских стран, где средства от экологического налога оставляют предприятиям для проведения экомодернизации, что позволяет им развиваться и улучшать экологическую ситуацию в странах.

"Западные наши партнеры европейцы показывают нам пример, как надо работать. Помогают малому, среднему, крупному бизнесу, помогают предприятиям, дают и государственные гарантии, помогают модернизировать предприятия. Есть прецеденты, когда оставляют экоденьги, которые должны были пойти в бюджет, на предприятиях", - рассказал Шахов. Однако в Украине на сегодня, по его словам, средства от эконалога растворяются в государственном бюджете, вместо того, чтобы направляться на природоохранные мероприятия.

"Никто не отвечает за экологические деньги вообще, куда они делись. Я не раз заявлял о том, что надо все средства, которые платят сегодня предприниматели в государственный бюджет, возвращать на экомодернизацию в Украине. Потому что в нашем государстве сегодня практически худшая ситуация в Европе", - подчеркнул Шахов.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции. В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.