У Байдена к Украине суровая любовь: не стоит ждать от него поблажек, - Вершбоу
Байден продолжит оказывать военную помощь Украине.
Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. Такое мнение выразил бывший посол США в РФ, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Как раньше, так и теперь отношение Байдена к Украине можно будет охарактеризовать выражением tough love ("суровая любовь". – Ред.). Что я хочу этим сказать? Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, потому что он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы, поскольку только так ваша страна сможет успешно противостоять российской агрессии и не дать России поглотить себя. К сожалению, все эти реформы еще не реализованы", – сказал дипломат.
Он считает, что Байден "будет решительно настроен на то, чтобы добиваться формирования единого западного фронта, чтобы политика США и их европейских партнеров в отношении Украины была согласованной".
"Я также уверен в том, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине и еще более настойчиво проводить политику санкций, имеющих стратегический эффект, чтобы заставить Россию изменить свое поведение. И, конечно, он продолжит поддерживать проведение реформ в вашей стране", – объяснил Вершбоу.
Он выразил уверенность, что новая администрация США будет не только "стараться активно участвовать в переговорах" относительно Украины, но и "вести параллельные прямые переговоры, касающиеся украинской тематики, с Россией".
"Цель этих переговоров – изменить поведение России и ее политику, наконец вывести ситуацию из застоя, в котором она находится, и добиться положительных сдвигов в реализации Минских соглашений. Думаю, что Байден постарается активнее использовать принцип кнута и пряника. Под кнутом я понимаю более динамичный подход к санкциям. Он будет заключаться не в том, чтобы продлевать их, а в том, чтобы усиливать. А под пряником – что мы дадим понять России, что у нее есть выбор: если она изменит свою политику, то отношения будут постепенно улучшаться, а санкции – ослабевать. Они ведь введены не навсегда", – подчеркнул Вершбоу.
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Будапешт, 5 грудня 1994 року.
і це добре.
Кумир украинцев Байдет может книги писать на эту тему. В соавторстве с сынком Хантером, само собой.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Просто связь между своим реальным уровнем жизни и политикой своего государства находиться далеко за пределами их понимания. Тех,кто так ответит.
Последний раз такое случалось.. никогда.
Какое-то жлобье безкультурное 4 года в Белом Доме жили.
Ошибка природы ),
Вы же сами выбрали марионетку-коррупционера, с какого за вас должен кто-то его дрючить?
объект большой геополитической игры.....