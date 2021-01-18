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У Байдена к Украине суровая любовь: не стоит ждать от него поблажек, - Вершбоу

У Байдена к Украине суровая любовь: не стоит ждать от него поблажек, - Вершбоу

Байден продолжит оказывать военную помощь Украине.

Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. Такое мнение выразил бывший посол США в РФ, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Как раньше, так и теперь отношение Байдена к Украине можно будет охарактеризовать выражением tough love ("суровая любовь". – Ред.). Что я хочу этим сказать? Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, потому что он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы, поскольку только так ваша страна сможет успешно противостоять российской агрессии и не дать России поглотить себя. К сожалению, все эти реформы еще не реализованы", – сказал дипломат.

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Он считает, что Байден "будет решительно настроен на то, чтобы добиваться формирования единого западного фронта, чтобы политика США и их европейских партнеров в отношении Украины была согласованной".

"Я также уверен в том, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине и еще более настойчиво проводить политику санкций, имеющих стратегический эффект, чтобы заставить Россию изменить свое поведение. И, конечно, он продолжит поддерживать проведение реформ в вашей стране", – объяснил Вершбоу.

Он выразил уверенность, что новая администрация США будет не только "стараться активно участвовать в переговорах" относительно Украины, но и "вести параллельные прямые переговоры, касающиеся украинской тематики, с Россией".

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"Цель этих переговоров – изменить поведение России и ее политику, наконец вывести ситуацию из застоя, в котором она находится, и добиться положительных сдвигов в реализации Минских соглашений. Думаю, что Байден постарается активнее использовать принцип кнута и пряника. Под кнутом я понимаю более динамичный подход к санкциям. Он будет заключаться не в том, чтобы продлевать их, а в том, чтобы усиливать. А под пряником – что мы дадим понять России, что у нее есть выбор: если она изменит свою политику, то отношения будут постепенно улучшаться, а санкции – ослабевать. Они ведь введены не навсегда", – подчеркнул Вершбоу.

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27348) Вершбоу Александер (68)


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Топ комментарии
+43
У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5440
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18.01.2021 15:38 Ответить
+40
зэбилы - это не Украина. Это глисты в Украине.
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18.01.2021 15:28 Ответить
+35


У Байдена к Украине суровая любовь: не стоит ждать от него поблажек, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 8726
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18.01.2021 15:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Опять по кругу? Что выполняют: гарантии что оккупации не будет? Да прочитайте пожалуйста наконец этот документ.
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19.01.2021 07:27 Ответить
Вот и читай! Есть оригинал на английском. А то,что ты впариваеш - трудности перевода.
Нарушила РФ.
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19.01.2021 10:58 Ответить
А можно как то без маразма? Во первых по логике: какаяразница кто из них нарушил, есть факт то что нарушили, что означает что бм выполнен только Украиной и для других не действителен. Во вторых вы все таки прочтите его и не глупите про оригинал на английском, вот вам украинский оригинал, раз не можете осилить английский: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text БМ . Прочтите и тогда может не будет возникать трудностей маразма, то с чего начался диалог с оппонентом: "меморандум ничего не значит но он выполнен."
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19.01.2021 11:17 Ответить
Украинского оригинала НЕТ! От слова "совсем".
По остальному - учитесь!
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19.01.2021 11:27 Ответить
Послушайте что у вас проблемы с психическим здоровьем или это связано с вашей физиологией, например у вас нет головы и соответственно глаз, что вы прочитать не можете этот документ что обсуждаете? Или за методичку вам вообще запрещено отступать и ничего кроме них читать? Это из БМ:Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)

Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон

Будапешт, 5 грудня 1994 року.
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19.01.2021 11:46 Ответить
Ликбез для пИсятелей с ограниченными способностями - это не ко мне.
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19.01.2021 13:35 Ответить
Да это понятно что с вашими ограниченными способностями вам сначала к врачу, а затем в школу. Сами вы с такой убогой умственной деятельностью только методички перепечатывать можете, без всяких шансов на какое либо умственное развитие. Но врачи вам возможно помогут если не поздно. Ясно что по теме вы за методичку выйти не можете, не зависимо от причин, но вы можете объяснить зачем вы проявляете свою глупость никогда не читая то что обсуждаете? Это в вас тот самый совок который сгинул уже больше 30 лет назад сидит в вас неистребимо: "не читал, но осуждаю" - это ваше все.
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19.01.2021 16:07 Ответить
Клоунада))) -Байден тупо приймав кеш від кацапської контори через свого сина наркомана))))
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18.01.2021 15:42 Ответить
Капітолій вже наш?
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18.01.2021 15:45 Ответить
Ви хто?
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18.01.2021 15:49 Ответить
Що ти по фактам скажеш, патріот? Факти дуже вперта річ! Ви тупо недооцінюєте кацапів і їхню «гру».)
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18.01.2021 15:50 Ответить
Ваш, ваш...Глобалісти вже святкують перемогу, точать ножі і палять компрометуючі документи: https://globalnews.ca/news/7582980/us-capitol-lockdown-threat/
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19.01.2021 09:23 Ответить
А банити для чого? Це не правда, те що я написав? Байде сам признав. Що ви зариваєтесь в пісок?
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18.01.2021 15:54 Ответить
Патамушта нельзя про Байдена правду писать. Правда оскорбляет чувства верующих.
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19.01.2021 00:33 Ответить
Почему только от кацапской? Сынуля брал у всех кто давал - и у украинских контор, и у китайских.
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18.01.2021 17:14 Ответить
Цікаве природне явище: укрїномовний кацап-трампіст під американським прапорцем
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19.01.2021 12:03 Ответить
Да, у Байдена есть зуб на Украину и это не очень хорошо.
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18.01.2021 15:48 Ответить
не на Україну, а на зелених бовдурів.
і це добре.
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18.01.2021 15:54 Ответить
Но-но,если мне память не изменяет,то имя Байдена начали полоскать при Порошенко.
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18.01.2021 16:52 Ответить
Ой, а всі корисні ідіоти аж з трусів вистрибували від радощів, мовляв, такого великого друга України в президенти пропхали... А що цей великий друХ зробив для України за 8 років свого віце-президентства окрім як свого синулю на вигідну посаду в бурізмі пристроїв, га, ідіоти? До речі, кажуть, що саме корупціонер чжоу байден відмовив обаму допомогти Україні зброєю.
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19.01.2021 09:27 Ответить
"Кажуть" на пропагандон ТВ тільки таке могли сказати.
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19.01.2021 18:48 Ответить
«Сурової» так наказав прибрати діючого прокурора, коли взнав, що відкрили справу по компанії, де у в'ється за 500К в рік його синочок-наркоман, пригрозивши не надати фінансову допомогу Україні, а це гроші американських села років податків, а не його особисті)! Як деми будуть «замітати це сміття під килим» поняття не маю! А там ще пряма передача кешу від дружини мера Москви і фінансові оборудки з Китаєм! Прєлєстна! Зараз вилізе чувачок під американським прапором і звинуватить мене що я «неадекватно сприймаю навколишній світ»! *****, не знаю хто більше обісрався із цими американськими виборами!)))
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18.01.2021 15:48 Ответить
"деми" - это кацапский термин. переходи уже на родной свинособачий! не мучайся так! гнать кремлевскую дезу українською дуже складно - роги і копита заважають!
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19.01.2021 12:05 Ответить
Вообще-то tough переводится как жесткая. Да, некоторым женщинам нравится tough love.
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18.01.2021 15:54 Ответить
Бидон жестко будет любить Украину.
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18.01.2021 16:10 Ответить
Ты уже испробовал светлой и чистой...
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18.01.2021 16:36 Ответить
но страдать вы на бутылке будете кацапы...
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18.01.2021 17:17 Ответить
та нє лапоть...жостко будуть любити вас-рєпоєдав...
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18.01.2021 21:41 Ответить
а также tough = "прочный, сильный, крепкий, твердый"
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18.01.2021 21:02 Ответить
Короче, поки Сопля прохолоджується у відпустках ми втрачаємо шанс на побудову нормальної країни за сприяння президента США.
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18.01.2021 15:55 Ответить
Прекрасно. Нема коли і чого сюсюкать.
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18.01.2021 16:05 Ответить
Сувора любов? щось я підозрюю, що Зелю із Байденом чекає нетрадиційна любов і вона так, буде сувора
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18.01.2021 16:15 Ответить
Ну может хоть чужой президент нам с реформами поможет,раз свои не хотят
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18.01.2021 16:15 Ответить
Вершбоу краще розбирається в справах України, ніж Зеленський.
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18.01.2021 16:42 Ответить
денег тоже ненадо ждать
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18.01.2021 16:47 Ответить
В это следует поверить - ведь именно Байден при Порошке в Верховной Раде назвал с трибуны Украину одной из самых коррумпированных стран мира. А с тех пор Украина стала еще более коррумпированной благодаря «борьбе» с ней Зеленского.
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18.01.2021 16:49 Ответить
Пороху вона дісталась в спадщину . І слава Богу що Байден це розумів , на відміну від місцевих йолопів . .
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18.01.2021 16:56 Ответить
Я не думаю что Украина - "одна и самых коррумпированных стран мира". Враньё всё это. Третий мир КУДА БОЛЕЕ коррумпирован. Да и Запад, как мы теперь знаем, тоже не отстаёт. Просто там масштабы коррупции выше, только и всего.
Кумир украинцев Байдет может книги писать на эту тему. В соавторстве с сынком Хантером, само собой.
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18.01.2021 17:07 Ответить
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
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18.01.2021 18:18 Ответить
Разделение стран на первый (развитые, ростом ввп 2-3% ежегодно), второго (развивающиеся, с ростом ввп более 5%) и третьего (нихера не делающие, просто ползучие с разрушенной инфраструктурой и доминированием сельского хозяйства в экономике) мира принадлежит Мировому Банку. Так, к какому миру относится Украина? К потустороннему? Нет, к третьему, с коррупцией, составляющей 2% ВВП ежегодно - по анализу МВФ.
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18.01.2021 20:46 Ответить
У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 1805.
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18.01.2021 17:06 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера Сравко-Сратько. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Медведев», «Лосев», «Волков», -«Соколов», «Коршунов», «Дятлов» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
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18.01.2021 18:19 Ответить
ПРОПОНУЮ БАЙДЕНУ ВВЕСТИ САНКЦІЄ ПРОТИ УСІХ БУВШИХ РИГІВ, НОВИНСЬКОГО, ВСІХ ОЛІГАРХІВ УКРАЇНИ І СТАНЕ ЯКОСЬ ЛЕГШЕ ЖИТИ В УКРАЇНІ
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18.01.2021 16:56 Ответить
Не треба нам ніяких поблажєк , ми чекаємо на шаленний тиск - на довбану "зелень" . На все дубінсько - коломойсько -бужансько- портновсько - мудачуківське лайно . .
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18.01.2021 17:03 Ответить
І толку? Зміниться олігархічна система? Може треба спочатку натиснути на Ахметова, головного спонсора партії регіонів? І на решту всіх олігархів, включаючи Порошенка і Медведчука, давніх друзів.
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18.01.2021 23:08 Ответить
Вот посмотрим как здешн,-байденовское стадо, которое колбасило от одного имени Трампа и которое впадало в транс от упоминания имени Байдена, заговорит когда Байден продолжит свою политику в отнощение Украины (отсутствие военной помощи, потакание паРаше, "делание денег" нв коррупционных схемах...).
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18.01.2021 17:04 Ответить
Заговорит, что это потому что Зе Байдена обидел.
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18.01.2021 20:18 Ответить
Лучше пусть санкции введет против тех политиков которые сопротивляются реформам или их имитируют. По другому они не хотят, их все устраивает.
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18.01.2021 17:22 Ответить
Прямым текстом Бубочке намекают, что будут дрючить))
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18.01.2021 17:59 Ответить
Якщо Штати почнуть лупити наших продажних високопосадовців і суддів по самому чутливому - по кошельку, то реформи тут підуть семимильними кроками. Вілли і рахунки у корупціонерів не в тільки в Україні.
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18.01.2021 18:10 Ответить
у малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата теперь дилемма или засохнуть на трусах бени и готовиться в ростов или попытаться ( мало вероятно) хоть как то войти в историю Страны кроме как брехливый, тупой, сцикливый, гнилой клоун.....
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18.01.2021 18:19 Ответить
Для общего развития зедебилов,на инаугурацию Байдена,приглашен только один человек от Украины.Можете угадать кто это? ПОРОШЕНКО!
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18.01.2021 18:27 Ответить
Вовочке надо готовиться к садо-мазо.
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18.01.2021 18:29 Ответить
Было бы хорошо, чтобы США помогли уничтожить олигархов в Украине. Их несколько человек, а страдает из за них вся страна и весь многомиллионный народ.
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18.01.2021 19:57 Ответить
Наше лайно тільки ми зможем прибрати
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18.01.2021 21:56 Ответить
Куку, да? Щойно олігархат в Америці захопив, нарешті, необмежену владу, а ти якусь муйню пишеш. З головою все гаразд.
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19.01.2021 09:30 Ответить
Надо "Зе" ставить в позу "Зю" - Байден, похоже, нам в этом поможет.
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18.01.2021 20:28 Ответить
Как ни странно ни один "патриот" не вспомнил, что Украина ждет от Байдена не поблажек для себя, а отсутствия поблажек для рашки. Впрочем, не странно.
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18.01.2021 20:35 Ответить
Ничего хорошего они в принципе не способны для Украины сделать. Международное право и внешняя политика в XXI веке - это сборище безяйцевых продажных лицемеров, постоянно включающих дурочку и делающих вид того, что не понимают, что происходит. Спросите у любого жителя Москвабада - срать они хотели на все эти санкции за 6 лет и глубокие обеспокоенности.
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18.01.2021 21:10 Ответить
Так и скажут. Это естественно!
Просто связь между своим реальным уровнем жизни и политикой своего государства находиться далеко за пределами их понимания. Тех,кто так ответит.
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18.01.2021 21:57 Ответить
Поблажки розбещують.
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18.01.2021 21:48 Ответить
У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5920
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18.01.2021 23:22 Ответить
І це прекрасно. Єдині нормальні дії зе і його шайка робили під жорстким тиском заходу. Як приклад - "антиколомойський" закон.
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18.01.2021 23:46 Ответить
Ахах, Меланка Трамп не пригласила будущую первую леди, Джилл Байден, в Белый Дом для традиционной прединаугурационной экскурсии.
Последний раз такое случалось.. никогда.
Какое-то жлобье безкультурное 4 года в Белом Доме жили.
Ошибка природы ),
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19.01.2021 00:20 Ответить
Правильно зробила. Крадіїв та корупціонерів до пристойного товариства не запрошують. А ошибка природи - це якраз ти і тобі подібні.
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19.01.2021 09:32 Ответить
Нужно провести исследование деятельности Бурисма и держать за яйца президента Америки. Там корупция по любому
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19.01.2021 03:17 Ответить
Вершбоу знает, как петюньку-барыгу Байден за секунду поставил на место... после чего петюнька-барыга стал тише воды, ниже травы... и если он сейчас сделает то же самое с зеленским, но раз в 100 больше, это будет правильно...
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19.01.2021 05:25 Ответить
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ УКРАИНА !!!??? ДА ***** РОССИЮ ВО ВСЕ ДЫРЫ !!!
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19.01.2021 07:57 Ответить
Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельми аресты на их имущество и счета за границей... Потому, что "Бьет - значит любит". А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными,..... Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана пошел тем же путем...Остался, учит тепер как надо кэровать Украиной... Эти новые, как бы, молодые, по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельми... Потому, что "Бьет - значит любит".
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19.01.2021 09:03 Ответить
И опять украинцы надеются что какой-то чужой дядя сделает за них их работу.
Вы же сами выбрали марионетку-коррупционера, с какого за вас должен кто-то его дрючить?
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19.01.2021 09:30 Ответить
А в штатах глобалістичний олігархат пропхав фальсифікаціями до влади також маріонетку-корупціонера. Гадаю, байден, якщо раніше не потрапить в дурку зі своєю деменцією, дуже добре порозуміється з вувузєлою.
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19.01.2021 09:34 Ответить
Потрібно самим бути нормальними ,любов теж буде нормальна , шо він не бачить шо робиться , кому допомагати .
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19.01.2021 11:20 Ответить
и что нового мы узнали ??? что Украина, разграбленная и ослабленная олигархами, по факту
объект большой геополитической игры.....
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19.01.2021 11:23 Ответить
У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 6944
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19.01.2021 11:53 Ответить
У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 3221
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20.01.2021 08:16 Ответить
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