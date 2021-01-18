У Байдена к Украине суровая любовь: не стоит ждать от него поблажек, - Вершбоу

Байден продолжит оказывать военную помощь Украине.

Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. Такое мнение выразил бывший посол США в РФ, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Как раньше, так и теперь отношение Байдена к Украине можно будет охарактеризовать выражением tough love ("суровая любовь". – Ред.). Что я хочу этим сказать? Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, потому что он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы, поскольку только так ваша страна сможет успешно противостоять российской агрессии и не дать России поглотить себя. К сожалению, все эти реформы еще не реализованы", – сказал дипломат.

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Он считает, что Байден "будет решительно настроен на то, чтобы добиваться формирования единого западного фронта, чтобы политика США и их европейских партнеров в отношении Украины была согласованной".



"Я также уверен в том, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине и еще более настойчиво проводить политику санкций, имеющих стратегический эффект, чтобы заставить Россию изменить свое поведение. И, конечно, он продолжит поддерживать проведение реформ в вашей стране", – объяснил Вершбоу.



Он выразил уверенность, что новая администрация США будет не только "стараться активно участвовать в переговорах" относительно Украины, но и "вести параллельные прямые переговоры, касающиеся украинской тематики, с Россией".

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"Цель этих переговоров – изменить поведение России и ее политику, наконец вывести ситуацию из застоя, в котором она находится, и добиться положительных сдвигов в реализации Минских соглашений. Думаю, что Байден постарается активнее использовать принцип кнута и пряника. Под кнутом я понимаю более динамичный подход к санкциям. Он будет заключаться не в том, чтобы продлевать их, а в том, чтобы усиливать. А под пряником – что мы дадим понять России, что у нее есть выбор: если она изменит свою политику, то отношения будут постепенно улучшаться, а санкции – ослабевать. Они ведь введены не навсегда", – подчеркнул Вершбоу.