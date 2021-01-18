В американском штате Калифорния из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna
Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины.
Об этом сообщает местный сайт abc7.com, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что речь идет о партии вакцины, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января - более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.
Как пишет издание, в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часа после вакцинации. При этом не уточняется, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице ставили эти прививки.
"Исходя из крайней осторожности... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.
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все тіп топ ?
скількох москаликів не дорахувались ?
а що ви тут забулись - питання.
То спеціально, щоб москалів ідентифіковувати.
Пише- сРУ чмо.
ведут расследование по какой причине такие проблемы.
это с оригинала новости.
Вроде пришла вместе с другими партиями и хранилась тоже, теперь колют из других партий вакцины.
З.Ы.: Если без иронии, то проваксеры все равно не поверят.
https://www.youtube.com/watch?v=bQA6djSN5WY&ab_channel=cpac
29:40
А якщо в людини симптоми, схожі на грип - то це вірогідно ковід.
Але "прийшов" другий штамм...Так, що йдіть з вашою "вакциною" - далеко-далеко за синії гори.(с)
Удачи с угадыванием.