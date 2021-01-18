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Новости Коронавирус и карантин
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В американском штате Калифорния из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna

В американском штате Калифорния из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna

Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины.

Об этом сообщает местный сайт abc7.com, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о партии вакцины, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января - более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.

Как пишет издание, в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часа после вакцинации. При этом не уточняется, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице ставили эти прививки.

"Исходя из крайней осторожности... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.

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Автор: 

вакцина (3814) Калифорния (30) карантин (16729) США (26313) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Ковид - настоящий убийца. Пока что он убил грипп, рак, болезни сердца - он убил способность думать, логику и здравый смысл. Он убил экономику, рабочий класс и миллионы рабочих мест. Он убил миллионы предприятий, человеческие связи, любовь и сострадание. (С)
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18.01.2021 15:49
+11
форум Цензора ЗАГАЛОМ український.
а що ви тут забулись - питання.
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18.01.2021 15:50
+8
а як на росії в жопоруких ?
все тіп топ ?
скількох москаликів не дорахувались ?
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18.01.2021 15:44
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Правила форума Совет форумчан
а як на росії в жопоруких ?
все тіп топ ?
скількох москаликів не дорахувались ?
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18.01.2021 15:44 Ответить
форум Цензора ЗАГАЛОМ український.
а що ви тут забулись - питання.
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18.01.2021 15:50 Ответить
Кацо, вали в роіську і облиш нас у спокої.
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18.01.2021 15:55 Ответить
В мене нічого не виділено.
То спеціально, щоб москалів ідентифіковувати.
Пише- сРУ чмо.
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18.01.2021 16:09 Ответить
Сказано же по русски-пшло на срусайты,абизяна казламордоя😂🌷
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18.01.2021 15:58 Ответить
Ты когда засовываешь свою козью морду на этот сайт,стыдно за убитых вами украинцев?
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18.01.2021 16:05 Ответить
О.Це друге діло😂🌷
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18.01.2021 16:16 Ответить
Возможно нарушение температурного режима во время перевозки.
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18.01.2021 15:45 Ответить
пишут партию забраковали Moderna lot 41L20A - 330 000 доз.
ведут расследование по какой причине такие проблемы.
это с оригинала новости.
Вроде пришла вместе с другими партиями и хранилась тоже, теперь колют из других партий вакцины.
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18.01.2021 15:52 Ответить
Та ладно!
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18.01.2021 15:43 Ответить
В Норвегии после начала вакцинации уже умерло более 30 человек от этой вакцинации.
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18.01.2021 19:14 Ответить
Та не может быть!
З.Ы.: Если без иронии, то проваксеры все равно не поверят.
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19.01.2021 11:11 Ответить
та не може бути? так хочеться всіх "вілікувати", що аж на здоров'я плювати)))
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18.01.2021 15:45 Ответить
Передать партию Украине пусть не пропадает добро. У нас и такое прокатит за 3000$
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18.01.2021 15:46 Ответить
Ковид - настоящий убийца. Пока что он убил грипп, рак, болезни сердца - он убил способность думать, логику и здравый смысл. Он убил экономику, рабочий класс и миллионы рабочих мест. Он убил миллионы предприятий, человеческие связи, любовь и сострадание. (С)
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18.01.2021 15:49 Ответить
А еще он убил твой мозК
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18.01.2021 15:51 Ответить
Потерял нюх - меняй подгузник по часам. (Голубовская)
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18.01.2021 16:01 Ответить
Ты неправ, "Что мертво - умереть не может"
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18.01.2021 16:51 Ответить
Наш санітарний лікарчук на прес-конфернції відкритим текстом сказав, що зараз в Квебеку грипу нема.
https://www.youtube.com/watch?v=bQA6djSN5WY&ab_channel=cpac

29:40
А якщо в людини симптоми, схожі на грип - то це вірогідно ковід.
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18.01.2021 21:19 Ответить
а все кругом кричали что на нас будут тестировать ...
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18.01.2021 15:50 Ответить
мы неспособны заплатить за тестирование на нас этого продукта))) ничего, чайна подбросит...
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18.01.2021 15:56 Ответить
Схоже деякі вакцини гроблять здоровля більше ніж грип
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18.01.2021 15:57 Ответить
А делать прививку на фоне приема антигистаминных препаратов им религия запрещает?
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18.01.2021 16:54 Ответить
В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna - Цензор.НЕТ 9240
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18.01.2021 17:09 Ответить
Два рази отримував щеплення від грипу, Примусово(на підприємстві) -альтернатива-звільнення.
Але "прийшов" другий штамм...Так, що йдіть з вашою "вакциною" - далеко-далеко за синії гори.(с)
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18.01.2021 17:56 Ответить
Их, то есть штаммов больше 2 тысяч. Поливалентная вакцина - максимум 4 штамма.
Удачи с угадыванием.
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19.01.2021 11:10 Ответить
Что странно потому что модерновская делалась методом mРНК печати (без бурды лишней) 90% эффективность и она не накая требовательная к температуре. Технология будущего - её сделали в считаные недели всё остальное время - испытания, тоесть она и тестировалась выходит тщательнее. Мутная история.
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18.01.2021 18:46 Ответить
 
 