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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Джемилев считает, что из-за недостатка воды в Крыму Россия нанесет ущерб экологии: "Испоганят весь полуостров"

Джемилев считает, что из-за недостатка воды в Крыму Россия нанесет ущерб экологии:

У оккупировавшей Крым России есть деньги на размещение на полуострове ракетных комплексов, а на опреснители воды средств не находят, отметил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Попытки России решить проблему с водой в оккупированном ею Крыму могут отразиться на экологии. Такое мнение выразил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Основной упор сейчас делается на бурение новых скважин для извлечения подземных вод. Но, во-первых, запасы подземных вод не безграничны – и явно недостаточны для полного обеспечения Крыма. А во-вторых, создается серьезная угроза экологии Крыма. В образовавшиеся после извлечения пресной воды пустоты по закону сообщающихся сосудов вливается морская вода, а также непригодные для употребления различные стоки, происходит засоление почв", – сказал он.

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По данным лидера крымскотатарского народа, в связи с этим оккупационные власти приняли решение о закрытии и ликвидации около 40 скважин.

"Такая же участь ждет через определенное время и те новые скважины, которые россияне собираются бурить. И так, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока они не испоганят весь полуостров", – заявил Джемилев.

Он отметил, что на военные цели страна-оккупант деньги находит, а на водоснабжение полуострова – нет.

"На размещение не так давно в Крыму трех дивизионов ракетных комплексов С-400 "Триумф" (каждый дивизион стоит $500 млн) деньги как-то сразу нашлись. А вот для воды – проблема. Пока вроде бы планируют построить только один опреснитель в Сакском районе, который как-то облегчит водоснабжение Симферополя", – объяснил Джемилев.

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Джемилев (852) Крым (26360) россия (95308) водоснабжение (721) вода (918)


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Топ комментарии
+21
Они и с водой би испоганили.
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18.01.2021 15:46
+11
респект Лідеру киримли Мустафа ага !

повернемося, зачистимо Крим, у всьому.....
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18.01.2021 15:49
+10
кацапы его испоганят в любом случае. Они поганят всё, к чему прикасаются вне зависимости от наличия/отсутствия воды.
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18.01.2021 15:51
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Они и с водой би испоганили.
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18.01.2021 15:46 Ответить
респект Лідеру киримли Мустафа ага !

повернемося, зачистимо Крим, у всьому.....
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18.01.2021 15:49 Ответить
кацапы его испоганят в любом случае. Они поганят всё, к чему прикасаются вне зависимости от наличия/отсутствия воды.
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18.01.2021 15:51 Ответить
По крайней, мере один раз это уже было, потом был 1954 год, потом 60 лет восстановления, и вот и десяти лет не прошло как миллион завезенных из московии угрофиннов снова угробил весь Крым. Ну что же, пусть пьют мочу.
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18.01.2021 16:46 Ответить
Лидер КРИМСКИХ ТАТАР -Я ТАБОЮ ВОСХИШАЮС !! ТЫ НА В СЕКУНДУ НЕ ПРОДАЛ УКРАИНСКИЙ КРИМ ИЛИ МОДНА СКАЗАТ СВАБОДУ КРИМЧАН-ДАЖЕ ЗНАЯ ЧТО ТВОЙ СЫН В залоге у русских.ТЫ КАК ТАТАРИН МЕНЯ ПОРОЖИЛ СТРЕЛОЙ СВАБОДЫ!! НОпочему ты продалса агенту фсб-пороху.ВЫ УМНЕЕ МЕНЯ НА ВСЕ 100% наверно ВЫ ИСПОЛЗУЕТЕ ВСЕ ДАСТУПНЫЕ СТУПЕНКИ ДЛЯ КРИМА ...КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !!! КАК И ДОНБАСС
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18.01.2021 15:52 Ответить
Нічого подібного.
Кримські татари історично близькі до українців.
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18.01.2021 16:15 Ответить
а знаєш чому, коли татари і інші їхні народності у привітанні схиляючись прикладають руки до грудей - щоб ніж не випав.
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18.01.2021 17:56 Ответить
навчись писати касапською правільно, чурка !
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18.01.2021 16:46 Ответить
Без воды ясный пень - испаганят. Засрут все вокруг .Пляжи, парки, все где есть кусты. И понаехавшие добавят. Будет Крым засраный.
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18.01.2021 15:54 Ответить
Кацапам не привыкать жить в говне
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18.01.2021 15:54 Ответить
Будем надеяться, что они все-таки отъедут к себе на родину.
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18.01.2021 16:49 Ответить
Мустафа Джемилев, не поддайтесь на "зеленую" капитуляцию. Днепровская вода никогда не должна пойти в оккупированный Крым - только в УКРАИНСКИЙ Крым!
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18.01.2021 15:55 Ответить
KRIM UKRAYNADIR !!! VESSALAM !!! BUNU ruslar "bidefelikler"qebul eləməsədə.
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18.01.2021 15:55 Ответить
"Москва" с языка мокшан болотная вода, грязь, топь, болото. У этих селекционных дегенератов на роду написано, превращать все пустоши и болото. Будь то КНР, Абхазия, Приднестровье, ОРДЛО или Украинский временно оккупированный Крым. Что рождено мертвой водой, живой никогда не будет.
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18.01.2021 15:58 Ответить
Головне шоб кримським татарам води вистачило,а кацапи можуть і на Байкал поїхати води напитись,якщо китайці пустять.
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18.01.2021 16:00 Ответить
Джемільов, а шо не іспоганили кацапи за всю історію свого існування? Довели до ручки в 1954-му і віддали Україні бо побачили шо всё триндець. Люди боліють, води немає, матросню годувати немає чим, короче повний пипець. Після розвалу совка брати його не захтіли бо самі у Буша ножок просили, кацапсяча бидлота голодна шлялась. А коли кацапам дозволили нафту по високій ціні продавати, щоб з боргами совка зарзахуватись то кацапня як кацапня. Трхи розжиріла, напилась і копита свої на стіл положила. Згадала шо і Крим колись був к складі кацапстану ну та.т.і.
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18.01.2021 16:04 Ответить
А єсі дать їм води, то не іспоганят? А якщо ще й дєніх дать?
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18.01.2021 20:06 Ответить
 
 