Джемилев считает, что из-за недостатка воды в Крыму Россия нанесет ущерб экологии: "Испоганят весь полуостров"

У оккупировавшей Крым России есть деньги на размещение на полуострове ракетных комплексов, а на опреснители воды средств не находят, отметил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Попытки России решить проблему с водой в оккупированном ею Крыму могут отразиться на экологии. Такое мнение выразил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Основной упор сейчас делается на бурение новых скважин для извлечения подземных вод. Но, во-первых, запасы подземных вод не безграничны – и явно недостаточны для полного обеспечения Крыма. А во-вторых, создается серьезная угроза экологии Крыма. В образовавшиеся после извлечения пресной воды пустоты по закону сообщающихся сосудов вливается морская вода, а также непригодные для употребления различные стоки, происходит засоление почв", – сказал он.

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По данным лидера крымскотатарского народа, в связи с этим оккупационные власти приняли решение о закрытии и ликвидации около 40 скважин.



"Такая же участь ждет через определенное время и те новые скважины, которые россияне собираются бурить. И так, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока они не испоганят весь полуостров", – заявил Джемилев.



Он отметил, что на военные цели страна-оккупант деньги находит, а на водоснабжение полуострова – нет.



"На размещение не так давно в Крыму трех дивизионов ракетных комплексов С-400 "Триумф" (каждый дивизион стоит $500 млн) деньги как-то сразу нашлись. А вот для воды – проблема. Пока вроде бы планируют построить только один опреснитель в Сакском районе, который как-то облегчит водоснабжение Симферополя", – объяснил Джемилев.