Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии, мать во время беременности болела коронавирусом
В городе Пазарджик родился ребенок с антителами к коронавирусу. Мать ребенка во время беременности болела COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское агентство BNR.
28-летняя женщина с коронавирусом из города Пазарджик родила ребенка с антителами к COVID-19. Ранее женщина поступала на лечение в больницу с высокой температурой, кашель - общее недомогание.
Контролируя ситуацию, врачи решили, что нужно сделать кесарево сечение, так как коронавирус вызвал изменения в плаценте и рост плода замедлился.
Малыш родился 2 кг 750 грамм и ростом 46 см.
По настоянию доктора Ивана Китова новорожденный прошел тест на антиген, который показал, что у него также был контакт с COVID-19.
Ребенок здоров. После выписки из больницы он будет находиться под наблюдением врачей.
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Я бы не спешил с выводами.
Как видите, это стало причиной кесарева сечения.
Что будет дальше со здоровьем ребёнка не известно.
Дай ему Бог Здоровья.
Поетому могу продать вторую )))