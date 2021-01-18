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Новости Коронавирус и карантин
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Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии, мать во время беременности болела коронавирусом

Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии, мать во время беременности болела коронавирусом

В городе Пазарджик родился ребенок с антителами к коронавирусу. Мать ребенка во время беременности болела COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское агентство BNR.

28-летняя женщина с коронавирусом из города Пазарджик родила ребенка с антителами к COVID-19. Ранее женщина поступала на лечение в больницу с высокой температурой, кашель - общее недомогание.

Контролируя ситуацию, врачи решили, что нужно сделать кесарево сечение, так как коронавирус вызвал изменения в плаценте и рост плода замедлился.

Малыш родился 2 кг 750 грамм и ростом 46 см.

По настоянию доктора Ивана Китова новорожденный прошел тест на антиген, который показал, что у него также был контакт с COVID-19.

Ребенок здоров. После выписки из больницы он будет находиться под наблюдением врачей.

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Болгария (654) карантин (16729) новорожденные (72) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Он будет богатырем. Крепкого здоровья ему!
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18.01.2021 15:45
+2
Продам носки. б/у два дня всего
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18.01.2021 15:57
+1
Оце мала майбутнього
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18.01.2021 15:45
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Он будет богатырем. Крепкого здоровья ему!
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18.01.2021 15:45 Ответить
Вы уверены, что это ему на пользу?
Я бы не спешил с выводами.
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18.01.2021 15:50 Ответить
Его же не прививали.
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18.01.2021 15:54 Ответить
Уколом макцины не прививали.
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18.01.2021 15:55 Ответить
Болезнь матери во время беременности может выйти боком.
Как видите, это стало причиной кесарева сечения.
Что будет дальше со здоровьем ребёнка не известно.
Дай ему Бог Здоровья.
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18.01.2021 16:45 Ответить
Оце мала майбутнього
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18.01.2021 15:45 Ответить
клонировать и клонов пустить на запчасти
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18.01.2021 15:58 Ответить
реінкарнація баби Ванги
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18.01.2021 15:49 Ответить
Увы не сразу мы увидим пост-последствия! Как скажется на развитии ребёнка болезнь перенесенная. А также прививки, что они привнесут человечеству в последствии.
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18.01.2021 15:51 Ответить
Носки теперь могут купить не только лишь все. Мало кто может это сделать
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18.01.2021 15:53 Ответить
Продам носки. б/у два дня всего
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18.01.2021 15:57 Ответить
Взял с собой две парьі носков. Но, цуко салатьі стали как трава и первая пара никак не завоняется.
Поетому могу продать вторую )))
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18.01.2021 16:05 Ответить
Походу переболел в животе. Последствия увидим попизже
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18.01.2021 15:56 Ответить
так вже є - плод перестав рости як треба.
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18.01.2021 16:40 Ответить
как в фильме Другой мир -3 ..Ребенок появившийся от вампирши и оборотня -не боялся света солнца
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18.01.2021 16:36 Ответить
ну и фильмы вы смотрите...
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18.01.2021 17:20 Ответить
 
 