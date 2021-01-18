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Командир корабля береговой охраны Турции Астсубай о спасении украинских моряков с затонувшего судна Arvin: "Вам очень повезло"

Командир корабля береговой охраны Турции Астсубай о спасении украинских моряков с затонувшего судна Arvin:

Морякам затонувшего сухогруза Arvin повезло, что лодка береговой охраны находилась рядом. Операцию по спасению мешали проводить высокие волны, сказал командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай.

Командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай рассказал 18 января, как при помощи спасательного круга удалось вытащить из воды членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin. Его слова цитирует "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Вам очень повезло, что наша лодка береговой охраны находилась рядом. С целью защиты лодки от непогоды нас направили в Бартын [сухогруз затонул у побережья этой провинции. – Ред.]. Поэтому мы смогли к вам оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых 40–50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля 22 метра, и мы все же пошли на это", – рассказал детали Астсубай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков. ФОТОрепортаж

Моряки хватались за круг, а спасатели подтягивали их за руки. Операцию мешали проводить высокие волны, вытянуть одного человека удавалось не сразу, а лишь после трех-четырех маневров корабля, уточнил Астсубай.

Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции

Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Автор: 

моряки (1079) спасение (168) Турция (3369)


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Топ комментарии
+5
Сподіваюсь наша амбассада подякувала турецьким хлопакам
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18.01.2021 15:58
+3
Потрібно нагородити моряків які не побоялись вийти рятувати наших моряків!
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18.01.2021 17:06
+1
Козир ще вказівки кулебі не давав! Це ж не про Навального кулебі бути сміливим , коли протести світового штибу.
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18.01.2021 16:02
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Сподіваюсь наша амбассада подякувала турецьким хлопакам
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18.01.2021 15:58 Ответить
Козир ще вказівки кулебі не давав! Це ж не про Навального кулебі бути сміливим , коли протести світового штибу.
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18.01.2021 16:02 Ответить
Потрібно нагородити моряків які не побоялись вийти рятувати наших моряків!
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18.01.2021 17:06 Ответить
Не знаю как посольство, но граждане видимо считающие себя патрыотама объявили моряков кацапами и от души натанцевались на костях погибших. К сожалению, как оказалось, таких у нас хватает...
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18.01.2021 16:02 Ответить
Так... я читав
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18.01.2021 16:07 Ответить
Ну двое из них таки кацапы, в том числе и погибший капитан
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18.01.2021 16:08 Ответить
Значит этих можно смело записывать в предатели и продолжать танцы.
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18.01.2021 16:14 Ответить
Teşekkürler türk denizciler !
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18.01.2021 16:39 Ответить
Моряки после вахты должны читать классиков, а не смотреть «Зомбоящик» (Томос на хлеб не намажешь!», каналы которого куплены пророссийскими Медведчуком, Фирташем и Бабломойским. На старых корытах «Река-море» нельзя зимой ходить в Черном море. Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 18:34 Ответить
А ЗЕЛЕНЕ презе знає ПРо цю новину?
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18.01.2021 15:59 Ответить
...цікаво що воно брякне на Водохрещу, піарне тупенятко!
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18.01.2021 16:00 Ответить
Воно не брякає, а харчить як в зашморгу на шибениці.
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18.01.2021 21:45 Ответить
ЗеДегенерат уже перекрыл дороги для своего кортежа, на котором будет встречать спасенных моряков и транслировать по всем каналам?
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18.01.2021 16:01 Ответить
Спасибо турецким морякам, сохранившим жизни нашим отцам, мужьям,сыновьям!
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18.01.2021 19:15 Ответить
ЕСЛИ ОНИ РАБОТАЮТ НА РОССИЮ ТО ЛУЧШЕ Б ОНИ ЗДОХЛИ !!!
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19.01.2021 08:51 Ответить
 
 