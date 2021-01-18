Командир корабля береговой охраны Турции Астсубай о спасении украинских моряков с затонувшего судна Arvin: "Вам очень повезло"
Морякам затонувшего сухогруза Arvin повезло, что лодка береговой охраны находилась рядом. Операцию по спасению мешали проводить высокие волны, сказал командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай.
Командир экипажа корабля береговой охраны Турции Онур Астсубай рассказал 18 января, как при помощи спасательного круга удалось вытащить из воды членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin. Его слова цитирует "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
"Вам очень повезло, что наша лодка береговой охраны находилась рядом. С целью защиты лодки от непогоды нас направили в Бартын [сухогруз затонул у побережья этой провинции. – Ред.]. Поэтому мы смогли к вам оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых 40–50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля 22 метра, и мы все же пошли на это", – рассказал детали Астсубай.
Моряки хватались за круг, а спасатели подтягивали их за руки. Операцию мешали проводить высокие волны, вытянуть одного человека удавалось не сразу, а лишь после трех-четырех маневров корабля, уточнил Астсубай.
Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.
По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции
Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.
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