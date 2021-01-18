Спасенным с затонувшего судна Arvin украинским морякам оформят временные паспорта для выезда за границу

Украинских моряков, которых спасли во время аварии сухогруза в Турции, выписали из больницы, их состояние удовлетворительное, а тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Об этом "Громадському радіо" сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в рамках административного дела проводятся следственные действия, даются показания украинцами береговой охране порта. Всю ночь поиски не прекращались, жандармерия ночью патрулировала береговую линию, а также с 9:00 утра началась активная фаза спасательной операции.

"Сейчас привлечен 1 корабль береговой охраны, кроме этого привлечены два вертолета, а также два минивертолета. И в случае улучшения погодных условий привлекут подводного робота-лодку для исследования дна моря", - говорит Билык.

Он добавил, что пока спасены и в безопасности 5 граждан Украины, 1 гражданин РФ, а также идентифицировано тело одного гражданина РФ, капитана судна. Подразделения береговой охраны ищут пять человек.

"Завтра ожидаем перевода спасенных украинцев в Анкару для документирования временными паспортами для выезда за границу, удостоверениями лиц, - для возвращения в Украину и для скорейшего отправления на Родину", - подчеркнул Билык.

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Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.

По последней информации, 3 члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза. Поиски 5 моряков продолжаются. К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции

Как сообщалось, посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.