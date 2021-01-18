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Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО

Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО

ФБР расследует дело о возможном похищении ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с целью его дальнейшей продажи российской разведки.

Об этом со ссылкой на ФБР сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 22-летней жительнице Пенсильвании по имени Райли Уильямс. 6 января во время штурма Капитолия она вместе с остальными участниками протеста ворвалась в здание и призывала их подняться наверх в кабинет Пелоси. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР 01

После этого бывший бойфренд Уильямс рассказал ФБР, что видел запись, на которой она выносит ноутбук из офиса Пелоси. По его словам, женщина собиралась отправить устройство другу в Россию, чтобы тот потом передал устройство Службе внешней разведки. Но отправка сорвалась, и ноутбук до сих пор у женщины.

Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов, – прокуроры США

Уильямс сейчас в бегах: она сменила номер телефона, удалила профили в соцсетях и скрывается от полиции.

Официально ее пока обвиняют только в нарушении общественного порядка и насильственном проникновении. Вопрос кражи ноутбука, как отметили в ФБР, "дело находится на стадии расследования".

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Также на Цензор.НЕТ: Существует серьезная угроза безопасности во время инаугурации Байдена, - экс-директор ФБР Коми

Автор: 

россия (95308) США (26313) ФБР (217) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+60
посадят дурепу лет на 20 за тупость
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18.01.2021 16:05
+34
Класика, гадке каченя взяли на гачок, якийсь мордвин дуже "закохався" в неї, але їйому треба ноутбук.
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18.01.2021 16:07
+34
В каждой стране есть своя "домбассятина",которая за бабло предаст и продаст и мать родную,а не то,что Родину
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18.01.2021 16:09
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Правила форума Совет форумчан
посадят дурепу лет на 20 за тупость
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18.01.2021 16:05 Ответить
российской разведки доступна информация с цензора... осталось отправить в сша петрова с башировым за ноутбуком...
успеют ли?
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18.01.2021 16:12 Ответить
Коленом на горло при задержании и всего делов.
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18.01.2021 16:24 Ответить
а перед тим-на бутилку!
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18.01.2021 17:26 Ответить
даешь пожизненно - на кону безопасность станы + за пресмыкание перед мордором, врагом человечества... и баста...
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18.01.2021 17:10 Ответить
Да нет... поболее будет... причем без права на УДО!
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18.01.2021 17:14 Ответить
если докажут факт передачи секретной информации - пожизненное.
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18.01.2021 17:42 Ответить
Думаю это не тупость , а спланированная акция фсб
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19.01.2021 09:15 Ответить
більше схоже на трансвістіта - туриста з руцкай моржовії
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18.01.2021 16:05 Ответить
Та ее уже отработали и гниет она скорее всего где-то в канаве)
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18.01.2021 16:05 Ответить
ноги в тазик с бетоном и на дно Гудзона - гарантия 100 лет
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18.01.2021 16:29 Ответить
Типичная внутренняя террористка - белая, не уродка.
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18.01.2021 16:06 Ответить
Этническая джидаййка, все маланцы организованно гугнят за Трампа.
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18.01.2021 17:25 Ответить
Класика, гадке каченя взяли на гачок, якийсь мордвин дуже "закохався" в неї, але їйому треба ноутбук.
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18.01.2021 16:07 Ответить
Точно. В такую "красапету" закохатысь. Без ноутбука. Это утопия.
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18.01.2021 19:03 Ответить
Основатель компании Parler Джон Матц обвиняется в сговоре с Россией из-за жены. Его супруга - татарка Алина Мухутдинова из Казани. Он познакомился с Алиной в Лас-Вегасе в 2016-м году, когда Алина прилетела в США в отпуск на две недели.
Уже 2 декабря 2017 года Джон Матце и Алина Мухутдинова сыграли свадьбу в Казани. Они поженились в ЗАГСе, которым руководила мать Алины - Гульнара Мухутдинова.
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18.01.2021 16:09 Ответить
"медова пастка", спрацьовує майже безвідмовно
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18.01.2021 16:18 Ответить
Салям. Интересно в США остались американцы, или только понаехавшие?
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18.01.2021 16:27 Ответить
А у вас литвини а не рузьке? Ви хоч пам'ятаєте, що московити знищили більше білорусів ніж німці?
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18.01.2021 16:33 Ответить
Литвины Кремль брали. Да не один раз.
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18.01.2021 16:36 Ответить
ну да, пращури брали, а нащадки під московію лягли.
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18.01.2021 16:37 Ответить
..а ще й лижуть..чмокають....)))
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18.01.2021 18:06 Ответить
повна хрень у Вас, кеп, на Капітолійському пагорбі та на Техаських рівнинах !
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18.01.2021 16:33 Ответить
Разгребут. Главное, шоб на тормозах не спускали. За 4 года у ФБР на Трумпа вырос даже не зуб, а целый бивень.
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18.01.2021 16:35 Ответить
а С. Сингаївський (перекладач, племінник композитора) попереджав...

https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?hc_ref=ARSx68slHv4HPr3v0jD_QKqWhw_T2qH6-9lHvUEGpItisYOMe_uyfndGBoXUvY4WCAk&fref=nf Serhiy Synhayivsky
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797 10 января, 02:55 ·

Лептоп Ненсі Пелосі

А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету?
Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас:
1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою;
2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме...
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18.01.2021 16:36 Ответить
демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників
********
Фейспалм! )))
Демократична партія, взагалі то, була заснована рабовласниками-плантаторами Південних штатів, - так званої Конфедерації. Саме вони були заколотниками у Громадянській війні в США.
http://c4u.org.ua/khto-rasysty-respublikantsi-chy-demokraty-nepravdyvi-istorychni-stereotypy/ ХТО РАСИСТИ: РЕСПУБЛІКАНЦІ ЧИ ДЕМОКРАТИ? НЕПРАВДИВІ ІСТОРИЧНІ СТЕРЕОТИПИ

Попри скасування рабства і надання темношкірим громадянських прав, на Півдні тривалий час зберігалася расова дискримінація. Відстоювання збереження таких порядків належить, передусім, політичним діячам Демократичної партії , яка користувалася неабиякою популярністю в колишніх рабовласників. Електоральним перемогам кандидатів від демократів сприяла і неофіційна підтримка з боку радикальних расистських організацій (Ку-Клукс Клану, Червоних сорочок, Білої ліги тощо).

Представники цієї партії відзначилися багатьма дискримінаційними ініціативами. Найвідоміша з них - закони про сегрегацію, відомі в народі як закони Джима Кроу. Це була низка місцевих правових обмежень для темношкірого населення, введених з 1890-го року у південних штатах. Афроамериканцям було заборонено ходити в одні з білими крамниці, школи, ресторани, готелі, лікарні і навіть туалети. Дійшло навіть до того, що чорним і білим не можна було складати присягу в суді на одній Біблії (для цього була передбачена додаткова).

На противагу демократам, республіканці завжди виступали проти рабства і нелюдського ставлення до темношкірого населення.
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18.01.2021 17:36 Ответить
. Демократична партія була заснована Томасом Джефферсоном і є старшою від Республіканської і Громадянської війни у США років так на 70.

Саме Ліндон Джонсон (демократ-президент) відмінив усі расово-дискримінаційні закони.
А вот у подіях 6 січня у Вашингтоні якраз світилися у тому числі всілякі відморожені расистські групи.
Так, в 1860-1900 роках багато представників ДП були расистами. Але часи міняються.
І до речі засновник Республіканської партії Авраам Лінкольн не був прихильником рівності білих і чорних. На початку свого президенства він, наприклад, пропонував зібрати всіх негрів Америки і відправити іх назад у Африку. А рабство відмінив тільки у 1863 році, щоб підірвати південь зсередини і набрати чорного м'яса у армію півночі, яка до цього регулярно отримувала люлів від конфедератів, тому бажаючих воювати за північ ставало все меньше.
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18.01.2021 19:19 Ответить
І ще - першим презитентом-чорним був демократ .
А головне - не треба зараз події у США привносити як боротьбу республіканців і демократів. Трамп у республіканській партії - людина випадкова, і зараз це протистояння амбіцій невдахи екс-президента усій політичній системі США. Республіканська партія визнала вибори одразу після офіційного закінчення підрахунку голосів.
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18.01.2021 19:30 Ответить
В каждой стране есть своя "домбассятина",которая за бабло предаст и продаст и мать родную,а не то,что Родину
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18.01.2021 16:09 Ответить
Очки у нее имиджевые, маскируется. 100% она знала за чем идет в помещение. До резидента ей далеко, но агентом вполне могла стать. За деньги.
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18.01.2021 16:11 Ответить
Смена приоритетов:шла революцию делать,а тупо ******** ноутбук)
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18.01.2021 16:12 Ответить
отправила его Валодье Криваногих, а на нем 10 часов песни Путин )(уйло, лалалала ла ла ла.
Вот Валодья будет счастлив.
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19.01.2021 02:26 Ответить
типичный манкурт, типа нашего малороса-зебила
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18.01.2021 16:12 Ответить
Типичный трампист-скрепоносец. Там таких рюзьге портянок очень много.
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18.01.2021 16:16 Ответить
все бойфренды - казлы! (с)
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18.01.2021 16:16 Ответить
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18.01.2021 17:39 Ответить
Ну и дура.
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18.01.2021 16:18 Ответить
Ихтамтрампша
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18.01.2021 16:19 Ответить
Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР - Цензор.НЕТ 1754
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18.01.2021 16:20 Ответить
Пелоси могла бросить свой ноутбук, что бы его передали спецслужбам России.
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18.01.2021 16:21 Ответить
Угу. Она же точно знала, шо штурмовать будут московитские подстилки
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18.01.2021 16:25 Ответить
канешн, вона же могла для цього і штурм організувати і звернути все на трямпа
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18.01.2021 16:31 Ответить
Передбачлива... Бідний Трампон...
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18.01.2021 17:42 Ответить
Потроху виходять на світ справжні причини штурму.
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18.01.2021 16:22 Ответить
Твій є, скільки свиней стільки хрюків.
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18.01.2021 16:35 Ответить
убогая ********* антиквин, зачем ты жрешь говно?
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18.01.2021 16:51 Ответить
убогий антиквин, у тебя заело пластинку. так зачем ты жрешь дерьмо, ********* номерная?
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18.01.2021 16:55 Ответить
Mora Zfayfer, ну как Вы не понимаете ?! Любовь у него,любовь к дерьму.
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18.01.2021 17:45 Ответить
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18.01.2021 18:26 Ответить
После этого бывший бойфренд Уильямс рассказал ФБР... А бывший наверно сильно обиженный, из за чего бывший обиделся, не смогли мужика поделить?
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18.01.2021 16:27 Ответить
агент Светка Соколова
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18.01.2021 16:33 Ответить
Передавать - ноутбук - в - Россию??? Зачем??? Она что - не могла просто сделать копию жесткого диска?
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18.01.2021 16:34 Ответить
Все жесткие диски в госорганах Штатов пошифрованы, нельзя без спецоборудования с них сделать копию. The 140 series of Federal Information Processing Standards.
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19.01.2021 13:18 Ответить
А вскрыть ноутбук и вынуть из него ж/д? Или ноутбук тоже "пошифрован"?
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19.01.2021 14:09 Ответить
Ты считаешь, что это способна сделать любая произвольно выбранная ТП, которую завербовало ФСБ? На месте её кураторов я бы тоже потребовал бы ноутбук целиком, без механических повреждений
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19.01.2021 14:15 Ответить
Ты уже за ФСБ решаешь? Думаю, у них в этой ситуации особого выбора нет.
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19.01.2021 14:36 Ответить
Не вижу никакой разницы, тащить нотбук или жесткий диск.
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19.01.2021 15:05 Ответить
Ну взвесь их и посмотри...
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19.01.2021 15:17 Ответить
Так и вижу тетку, ползком перебирающуюся через мексиканскую границу. Или плывущую с нотбуком, ой, с жестким диском через Берингов пролив. Во всех остальных случаях человек, который везет жесткий диск, привлечет куда больше внимания по сравнению с человеком, у которого в багаже ноутбук. Проверено на личном опыте, был прецедент с флешкой.
Да мне даже тяжело представить тетку, которая разобрала MacBook Pro и ничего при этом не сломала. Кстати, а где в нем жесткий диск ? Нет вообще... Вот незадача...
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19.01.2021 16:56 Ответить
На, смотри. И даже если это твердотельный накопитель, то что это меняет? Он еще легче.

https://www.youtube.com/watch?v=3**********

Ты вообще из людей, которым проще сразу сказать "нет, не получится", чем что-то сделать. И потом еще других в этом убеждать.
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19.01.2021 18:43 Ответить
Не, ты не понял. Я могу достать жесткий диск из любого ноутбука за 5 минут с перекуром и питьем кофе. У меня есть для этого знания,навыки и набор необходимых инструментов. Но я отлично знаю, что для большинства "обычных" людей это превратится в неразрешимую проблему. Для начала их поставят в тупик винтики с внутренним пятигранником и треугольной звездочкой...
И это я так говорю, исходя из личного опыта, а ты мне тут начинаешь втирать, что любая произвольно выбранная американская ТП в состоянии это будет сделать, находясь в бегах. Попустись. Не сможет.
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19.01.2021 19:37 Ответить
А, то есть уже разбирается и диск есть? Ну-ну...

То есть она одна-одинешенька? В пустыне живет и в городе бывает только для штурма Капитолия? Ты мне уже живописал ее приключения при попытке пересечь границу вплавь. Дипломатическая неприкосновенность, конечно, для тебя пустой звук? Прикинь - такое тоже бывает.

Попустись. Сможет.
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19.01.2021 19:56 Ответить
Чувак, я вот одного не пойму, что ты хочешь доказать своим "а если вдруг"? "А если вдруг" есть возможность переправить диск под прикрытием дипломатической неприкосновенности, то точно также можно вывезти и ноутбук целиком, и даже пару тонн кокаина, как показала российская практика. А если есть шанс нарваться на досмотр, то лучше везти ноутбук, любые носители информации отдельно от компьютеров привлекают внимание пограничников. Ты можешь сколько угодно возражать, но это так. Ты можешь сколько угодно придумывать вариантов, как человек в бегах может самостоятельно выковырять диск из ноутбука, а я тебе на все эти варианты дам один ответ - человек в бегах, его ищут и он не может сходить в магазин, обратиться в сервис или даже "просто попросить знакомого компьютерщика". В США - сдадут. Все. Каждый встречный. И ещё раз, по определенным причинам, которые я не хочу здесь публично обсуждать, для любой разведки целый ноутбук будет ценнее, чем только один жесткий диск из него. Ты не можешь этого понять, почему так? Ну так это твои проблемы.
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19.01.2021 23:18 Ответить
Ого, ну у тебя и подгорело... Та расслабься ты, ЧУВАК. Ну не может такого случиться в твоей вселенной, где все работает по тобою же придуманным законам? Ну ОК. Но не пытайся переносить ту, выдуманную реальность, в эту - настоящую. И проблемы свои решай сам. Мне вообще фиолетово, что ты там думаешь. Ты для меня не более чем набор букв, точек и запятых. Копти воздух и дальше. Носи маску и не забывай о вреде курения.
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19.01.2021 23:35 Ответить
Дура!
Иранцы или китайцы дали бы больше!
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18.01.2021 16:35 Ответить
Огромная ошибка США пускать кацапов к себе на территорию,все беды от кацапни по всему миру,и толерантность американцев к дикарям погубит их
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18.01.2021 16:40 Ответить
бред сивой кобылы
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18.01.2021 16:46 Ответить
Сива кобила? Вона?

Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР - Цензор.НЕТ 1097
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18.01.2021 17:52 Ответить
Бабушке Пэлоси уже 80 стукнуло,а она все по Капитолиям шаркается.
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18.01.2021 20:49 Ответить
Мислячі люди, які керуються розумом при оцінці фактів, усвідомлюють, що підготовка та здійснення в Штатах перевороту не обійшлася без участі спеців з "компетентних" органів. А їх, спецслужб, там нараховується аж 17 штук. Запитання- чим вони бл@дь займались в цей час? Замість того щоб зараз ловити вже "засвічених" зрадників-"мусорів", вони демонструють якусь недограну курку. Ганьба!
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18.01.2021 17:01 Ответить
Я не знаю кому в рашке этот ноут нужен, а вот у нас есть один олигарх который заплатил бы огромные бабки за этот гаджет и поимел бы на продаже. Как говорят - куплю продам, но уже дороже, ну или сотрудничество с властями, как минимум. Ой, да не тыкайте в него пальцами.
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18.01.2021 17:20 Ответить
Перевірте унітази там собака зарита.
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18.01.2021 17:53 Ответить
Во дерьмо ньюз разыгрались, это ж каким надо быть больными что бы продуцировать эти новости, а еще каким надо быть больным что бы в это поверить!
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18.01.2021 17:57 Ответить
Посилатися на cnn - просто не прийстойно.
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18.01.2021 21:07 Ответить
пора кочать с"уку
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18.01.2021 18:35 Ответить
Ватаны допрыгаются, что американцы их всех запрут в лагеря, как америнских японцев после атаки на Перл- Харбор.
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18.01.2021 18:50 Ответить
Д`Артаньяна в стремена - и в погоню и чтоб к утру Пелоси была в ноутбуке.
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18.01.2021 20:38 Ответить
а рожа у нее как у мураева. совпадение?
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18.01.2021 21:14 Ответить
МОЖЕТ ЭТО ВНЕБРАЧНАЯ ДОЧЬ ЛАВРОВА !?)
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19.01.2021 08:47 Ответить
ой млииин и у них есть Катя Пушкарёва...
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19.01.2021 21:33 Ответить
 
 