Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО
ФБР расследует дело о возможном похищении ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с целью его дальнейшей продажи российской разведки.
Об этом со ссылкой на ФБР сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 22-летней жительнице Пенсильвании по имени Райли Уильямс. 6 января во время штурма Капитолия она вместе с остальными участниками протеста ворвалась в здание и призывала их подняться наверх в кабинет Пелоси. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.
После этого бывший бойфренд Уильямс рассказал ФБР, что видел запись, на которой она выносит ноутбук из офиса Пелоси. По его словам, женщина собиралась отправить устройство другу в Россию, чтобы тот потом передал устройство Службе внешней разведки. Но отправка сорвалась, и ноутбук до сих пор у женщины.
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Уильямс сейчас в бегах: она сменила номер телефона, удалила профили в соцсетях и скрывается от полиции.
Официально ее пока обвиняют только в нарушении общественного порядка и насильственном проникновении. Вопрос кражи ноутбука, как отметили в ФБР, "дело находится на стадии расследования".
Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.
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успеют ли?
Уже 2 декабря 2017 года Джон Матце и Алина Мухутдинова сыграли свадьбу в Казани. Они поженились в ЗАГСе, которым руководила мать Алины - Гульнара Мухутдинова.
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https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797 10 января, 02:55 ·
Лептоп Ненсі Пелосі
А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету?
Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас:
1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою;
2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме...
********
Фейспалм! )))
Демократична партія, взагалі то, була заснована рабовласниками-плантаторами Південних штатів, - так званої Конфедерації. Саме вони були заколотниками у Громадянській війні в США.
http://c4u.org.ua/khto-rasysty-respublikantsi-chy-demokraty-nepravdyvi-istorychni-stereotypy/ ХТО РАСИСТИ: РЕСПУБЛІКАНЦІ ЧИ ДЕМОКРАТИ? НЕПРАВДИВІ ІСТОРИЧНІ СТЕРЕОТИПИ
Попри скасування рабства і надання темношкірим громадянських прав, на Півдні тривалий час зберігалася расова дискримінація. Відстоювання збереження таких порядків належить, передусім, політичним діячам Демократичної партії , яка користувалася неабиякою популярністю в колишніх рабовласників. Електоральним перемогам кандидатів від демократів сприяла і неофіційна підтримка з боку радикальних расистських організацій (Ку-Клукс Клану, Червоних сорочок, Білої ліги тощо).
Представники цієї партії відзначилися багатьма дискримінаційними ініціативами. Найвідоміша з них - закони про сегрегацію, відомі в народі як закони Джима Кроу. Це була низка місцевих правових обмежень для темношкірого населення, введених з 1890-го року у південних штатах. Афроамериканцям було заборонено ходити в одні з білими крамниці, школи, ресторани, готелі, лікарні і навіть туалети. Дійшло навіть до того, що чорним і білим не можна було складати присягу в суді на одній Біблії (для цього була передбачена додаткова).
На противагу демократам, республіканці завжди виступали проти рабства і нелюдського ставлення до темношкірого населення.
Саме Ліндон Джонсон (демократ-президент) відмінив усі расово-дискримінаційні закони.
А вот у подіях 6 січня у Вашингтоні якраз світилися у тому числі всілякі відморожені расистські групи.
Так, в 1860-1900 роках багато представників ДП були расистами. Але часи міняються.
І до речі засновник Республіканської партії Авраам Лінкольн не був прихильником рівності білих і чорних. На початку свого президенства він, наприклад, пропонував зібрати всіх негрів Америки і відправити іх назад у Африку. А рабство відмінив тільки у 1863 році, щоб підірвати південь зсередини і набрати чорного м'яса у армію півночі, яка до цього регулярно отримувала люлів від конфедератів, тому бажаючих воювати за північ ставало все меньше.
А головне - не треба зараз події у США привносити як боротьбу республіканців і демократів. Трамп у республіканській партії - людина випадкова, і зараз це протистояння амбіцій невдахи екс-президента усій політичній системі США. Республіканська партія визнала вибори одразу після офіційного закінчення підрахунку голосів.
Вот Валодья будет счастлив.
Да мне даже тяжело представить тетку, которая разобрала MacBook Pro и ничего при этом не сломала. Кстати, а где в нем жесткий диск ? Нет вообще... Вот незадача...
https://www.youtube.com/watch?v=3**********
Ты вообще из людей, которым проще сразу сказать "нет, не получится", чем что-то сделать. И потом еще других в этом убеждать.
И это я так говорю, исходя из личного опыта, а ты мне тут начинаешь втирать, что любая произвольно выбранная американская ТП в состоянии это будет сделать, находясь в бегах. Попустись. Не сможет.
То есть она одна-одинешенька? В пустыне живет и в городе бывает только для штурма Капитолия? Ты мне уже живописал ее приключения при попытке пересечь границу вплавь. Дипломатическая неприкосновенность, конечно, для тебя пустой звук? Прикинь - такое тоже бывает.
Попустись. Сможет.
Иранцы или китайцы дали бы больше!