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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас

Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за разрешение для вакцинированных от коронавируса людей ходить в кино и рестораны.

 Об этом 17 января сообщил Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Издание отметило, что заявление Мааса противоречит позиции канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии, к которой он принадлежит.

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Маас заявил, что речь идет не о привилегиях, а об основных правах вакцинированных людей.

По его словам, государство ограничило людей в правах во время пандемии коронавируса, чтобы уменьшить нагрузку на больницы и снизить темпы распространения COVID-19.

Маас отметил, что пока неизвестно, могут ли вакцинированные инфицировать других людей, но "привитый человек больше не будет отнимать у кого-то аппарат искусственной вентиляции легких" и это означает, что "устранена по крайней мере одна основная причина ограничения основных прав".

Издание пишет, что министр внутренних дел Хорст Зеехофер отверг введение "особых прав" для вакцинированных. Маас возразил ему, заявив, что "это приведет к неравенству в переходный период, но пока для этого есть объективная причина, это конституционно оправдано".

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Автор: 

вакцина (3814) Германия (6920) карантин (16729) Маас (213) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
в лучших немецких традициях - тем кто не вакцинирован, нужно пришивать на рукав желтую звезду давида, что бы их из далека было видно ! )))))))))))
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18.01.2021 16:14
+5
А не вакцинированым почему нельзя? Какая от них угроза для вакцинированых. Чуствую, что близок тот час када будит вот так вот
Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 10
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18.01.2021 16:09
+5
Че? Испугались? Запахло трубой крематория? А вы думали эта ЛжеПандемия просто чтобы вас побаловать легким щекотанием? Через годик будут призывать убивать на месте всех не вакцинироыванных а либералы с этим не будут соглашаться и настаивать только на помещении в концлагеря навсегда.
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18.01.2021 16:13
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Антип, в манипуляции и эмоции я умею получше))

В силу того, что он куда как более изучен за это время, чем некое вещество за год разработанное от момента идеи до создания готового продукта разрешенного к продаже, в силу того, что на завод компании производителя алкоголя на котором я работаю Вы можете прийти в рамках экскурсии и Вам все покажут - от начала производства и поступления и анализа спирта, воды и так далее - до готового продукта и даже закрытые зоны покажут... в отличие от фарм-завода (ну или сводите меня на Фармак с посещением закрытых зон и подробным разъяснением техпроцесса и любой детали... на наш я вот довычухаюсь и готов отвести Вас - только он во Львове), в силу того, что за последствия некачественного изделия отвечает моя компания, а в случае прививок по контракту с пфайзер-бионтех ответственность компания не несет (было такое в сми, оттого и регистрация в европе затягивалась)...
Он куда как более безопасен чем любая прививка. В том числе от ковид.
Хотя безусловно вреден. Как и собственно...
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19.01.2021 11:00 Ответить
1. Ну, раз Вы так хорошо изучили этанол то скажите, какая у него LD50 для людей при пероральном введении?
2. Каково его влияние на гены? Вы тут сильно на тиомерсал бочку катили, а как насчет накопления действия алкоголя?
3. "Он куда как более безопасен чем любая прививка. В том числе от ковид."
Это Вы про пользу алкоголя для беременных и детей так агитируете? Только бизнес?
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19.01.2021 11:40 Ответить
1. Данный показатель не относится к регулируемым действующим законодательством. Могу назвать массовую концентрацию сивушных масел в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (1:1) в безводном спирте, мг/дм3, к примеру. А также иные показатели, предусмотренные действующим законодательством.
2. Негативное конечно. Открою страшную тайну: я таки за запрет производства и продажи алкоголя. Потому как вредный он. Потому как слишком хорошо в курсе.
3. Нет. Куда "как более безопасен в сравнении с прививками" и "полезен" это отнюдь не слова синонимы. Соотв. предупреждение, кстати мы пишем. Чтобы было яснее: Долой алкоголь и прививки!
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19.01.2021 13:00 Ответить
А как же "В силу того, что он куда как более изучен за это время, чем некое вещество за год разработанное"? Вот конкретный потребитель дядя Петя обращается к Вам, как к производителю чтоб знать токсичность Вашего продукта, а Вы ему "Могу назвать массовую концентрацию сивушных масел в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (1:1) в безводном спирте, мг/дм3, к примеру." Похоже на тупой уход от ответа. Не изучили Вы этанол. Хоть есть предупреждение на бутылке, какую дозу вы не рекомендуете превышать?
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19.01.2021 14:00 Ответить
Если конкретный потребитель Петя обратится ко мне в плане узнать токсичность моего алкоголя, то:
1) Для начала я ему сообщу, какие именно параметры являются опасными. К примеру содержание метилового спирта или тех же сивушных масел. И сообщу предельно допустимые значения, а также фактические значения в моем готовом продукте. На предельно допустимые значения я дам соотв. нормативно-правовые акты, на фактические - удостоверения качества, протокол исследований, и иные документы. По которым он четко увидит: вот столько можно, а вот столько есть вредных веществ. Вплоть до того, что главный технолог и/или зав. лабораторией которой я дам телефон Пети и попрошу перезвонить - разъяснит ему и опасность и так далее.
2) Я его приглашу на завод где он увидит ВСЁ. Вообще ВСЁ. Посетит ту самую лабораторию. Увидит ВСЕ этапы производства. Ну и так далее... уже не раз писал. И отвечать если что-то накосячу - буду я.
3) Я лично не на камеру вообще ему скажу водку не пить потому как вредно это. Потому как изучил этанол))
Но в любом случае у него будет ВЫБОР. Хотя хотел бы я посмотреть на закон из серии "Не бухаешь - не можешь вести детей в садик". Ох... да мы б озолотились. Хотя нам и МРЦ хватает))

4) Там не совсем доза на бутылке. Там в принципе мол противопоказан / не рекомендуется к употреблению (в разных странах по разному).

Более того. Часто в странах экспорта требуют совсем уж специфичные анализы на токсичность. И мы их проходим. В Африке (я о Нигерии), кстати, пожестче чем у нас даже - часть добавок которые разрешены у нас там запрещены.

Мы оба знаем что на Фармаке (условном) или на Пфайзер-Бионтех я этого всего не получу.
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19.01.2021 15:30 Ответить
То есть токсическая доза этанола после всех Ваших днйствий для Пети останется загадкой. Но при этом, Вы считете, что этанол Вы изучили... У Вас нет чувства противоречия?
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19.01.2021 20:08 Ответить
Нет, не останется.
Зав. лаборатории конечно же ему назовет принятую минимальную дозу этанола и его пересчет на водку, которая считается токсичной, да и смертельную ему тоже назовет.
А я повторю: не на камеру, я ему скажу, что токсичной дозой является любая и что лучше ему отказаться от употребления алкоголя в принципе.
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20.01.2021 14:51 Ответить
А завлаборатории не боится, что у дяди Пети бабушка или дедушка или оба, могут оказаться эскимосами или якутами и он унаследовал их гены? Для них ЛД50 этанола существенно ниже, чем для украинцев, русских и беларусов.
"А я повторю: не на камеру, я ему скажу, что токсичной дозой является любая" И Вы собирались экскурсии по предприятию водить и что-то там рассказывать? ПДК этанола в рабочей зоне - 1 грамм на кубометр воздуха. Кратковременно до 2 грамм на кубометр. Так что наука считает, что дышать 8 часов в день воздухом с содержанием этанола 1 грамм на кубометр безопасно (т.е. не выявлено никаких патологий при долговременных повторяющихся воздействиях таких доз при указанной дневной экспозиции). Благодарить не надо.
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20.01.2021 15:08 Ответить
1. Не ну вы видели эскимосов или якутов во Львове где находится завод? Я бываю там часто и... ни одного. Допускаю, что по характерным чертам лица, несколько отличающимся от украинских, русских, беларусских их определить таки можно. И да. В Китай мы тоже продавали, это к слову у генетике. Никаких особых требований в этом плане нет.
2. Экскурсии водил. И не раз. Вы пребываете в заблуждении, что на водочном заводе спирт находится в парообразном состоянии в воздухе. Это не так. Герметичность наше все. Ну разве что в мааааленький промежуток времени между наливом и укупоркой на автоматизированной линии. Но в цехе розлива вентиляция будь здоров.
Такое может быть разве что в погребе коньячного заводе где в бочках (а не в герметичных металлических цистернах как у водки) коньяк выдерживается. Потому как древесина пропитана за годы... и из нее испарения есть. Но туда надолго Вас не пустят, ни о каких 8 часов речь не идет. Минут 5 максимум да и то после них... в общем легкое опъянение.

Дэк не за что. Та же официальная наука не считает необходимым запрещать продажу алкоголя и сигарет. Более того - не считает обязательным писать максимальную дозу на бутылке. А уж такие особенности как генетические отличия... эта самая наука даже использует для продвижения алкоголя скажем в Казахстане.
А потом... от таких вот маааленьких камушков вроде Вашего "безопасного" содержания в итоге складывается огромная горка алкоголизма и связанных с ним проблем.
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20.01.2021 15:39 Ответить
Снова петросяните? Ваш завлаборатории просит выслать фото всех, кто позвонил и фото их бабушек-дедушек до 3-го колена? Вы на улице хакасса от тувинца отличите? Мимо вас могут толпами носители генов с пониженной или дефектной алкогольдегидрогеназой бегать и Вы никак это не увидите.
Пример ПДК я привел, чтобы показать ошибочность Вашего утверждения "токсичной дозой является любая". А на заводе у Вас вполне может быть и музейная чистота и альпийский воздух, но ПДК веществ с которыми работаешь знать надо.
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20.01.2021 17:28 Ответить
От русского или украинца? Да запросто. Особенно будучи жителем Львова и никогда в глаза этих самых хакассо-тувинцев не видевшим, а вот украинцев встречающих каждый день. (а ежели туда таки придет житель оттуда... то он придет по приглашению и мы будем знать откуда он заранее... так что...) Да и... о предрасположенности некоторых народов знающим. А потому она тупо перестрахуется и очень нетолерантно любому "узкоглазому/желтолицему" (не называя его так прямо ессно) укажет... и чтоб потом сказочек вроде "та это не из-за нашей водки" не рассказывать.
Ваш пример бесполезен ибо:
1) Герметичность, как и было говорено. За ней следят. А не "ой ну тут меньше ПДК а ладно работаем дальше".
2) Ваш довод очень похож на "по чуть-чуть"... с которого алкоголизм начинается. Уж извините.
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20.01.2021 18:02 Ответить
1. Никогда не видел, но отличу.
2. То есть по этому аспекту возраженийнет. "Пример ПДК я привел, чтобы показать ошибочность Вашего утверждения "токсичной дозой является любая"." Ну и ладно.
3. Не лепите Ваши выдумки. Под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.
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20.01.2021 19:34 Ответить
1. Конечно. Как отличали, скажем, люди негров - всю жизнь видевшие белых. Чего смешного-то? Когда видишь что-то резко отличающееся от всего остального ранее тобой виденного - сразу отличаешь.
2. Та нету возражений. Просто бесполезно, только и всего.
3. Я к тому, что ранее Вы говорили о 8 часах без последствий. Фигушки Вы проведете час в погребе где коньяки выдерживаются. Без последствий.
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21.01.2021 09:49 Ответить
1. Снова петросяните.
2. Для работающих с данным веществом не так уж и бесполезно. Особенно, если работник со стажем захочет выкатит иск по профзаболеванию.
3. Если ПДК там не превышено то запросто проведу.
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21.01.2021 10:13 Ответить
1. Ни в коей мере. Я никогда в лицо не видел твуинцев. Как думаете, смогу я отличить тувинца от 10 стоящих рядом украинцев? Это блин как отличить один мерс новой модели который я никогда не видел от десятка Таврий, которые блин каждый день мелькают перед глазами. Тувинец будет выделяться / отличаться от привычных .... лиц. Это очевидно.
2. Ну попробуйте. Выкатить иск. Вам юристы нашей компании мигом объяснят, вплоть до кассации в ВС что Вы не правы и вообще это не от этила.
Ничего не напоминает?))
Вы просто, судя по Вашим постам, эпидемиолог. Но не специалист в продажах / дистрибуции. А вакцина, прежде всего, Товар. Потому как имеет цену.
3. Да там через минут 15 начинается стадия легкого опьянения. Хотел бы я на Вас посмотреть после 8 часов)).
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21.01.2021 10:30 Ответить
1. А тут Вы неправду написали. Или Вы портрет Шойгу никогда не видели? Не верю.
2. Вы полагаете, что я у Вас работал? С какого перепугу я буду Вам иск выкатывать? А вот Ваш работник, допустим, с циррозом печени, вполне может. Особенно, если на замеры концентраций вредных веществ в рабочей зоне Ваша компания болт ложила (а судя по вашей некомпетентности, так оно и есть). И ваши юристы тут не особо помогут. Ничего, пересадку печени рабочему оплатите и свободны. Сейчас и в Украине трансплантацию разрешили.
3. Значит там серьезное превышение ПДК. Гробите Вы не только клиентов, а и своих рабочих. Позорище.
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21.01.2021 10:46 Ответить
1. А он тувинец, да? Вот правда не знал. Скажем так. Скажем, какого-нить родича Шойгу от русского или украинца или белоруса я отличу легко. Родича не видел ни в жисть.
2. Хорошо. Пусть работник попробует. Будет ровно так как я и сказал. Антип... реальность она сложнее сказок.
3. Специфика хранения. Для этого есть предельно допустимое время пребывания там. Не ну а шо? На бумаге... все, как Вы можете догадаться, красиво.

Антип. Вы, конечно, простите... но такое ощущение, что Вы в сказочном мире живете. В котором светлые эльфы благородные и зла не существует. Оглянитесь. Вокруг.
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21.01.2021 11:00 Ответить
1. Вот так же и Ваш завлаб сообщал бы обратившимся с вопросом по токсическим дозам. А по телефону так вообще мрак.
2. Ну, пока что ваше счастье, что работники у Вас не просекают эту тему. Но если найдется ушлый юрист он вас разует, разденет и голыми в Африку пустит. А там - желтая лихорадка. А Вы - непривитый.
3. Не, ну если Вы неустанно золотите ручку проверяющим то какоето время можете продолжать травить своих рабочих... А самому не противно?
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21.01.2021 11:10 Ответить
1. Не понял. Ну сообщал бы. И что? Телефон завлаба не в открытом доступе. То есть чтобы ему позвонил условный Петя - нужно чтобы прежде всего с Петей пообщался кто-то вроде меня, узнал кто он и откуда (из Тувы )...
2. Ушлый юрист... я даже знаю лично, кто к этому юристу наведается и объяснит ему всю суть его заблуждений. Ну и Вы правда верите что на узкое поле деятельности задействованных в сфере юристов вот так вот просто пустят кого-то левого? Это я кроме того, что без неких котлет судьи суп не готовят...
3. А Вы думаете я один такой? А в фарм компаниях прям светлые ангелы, да, которым план продаж выполнят нинада?))
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21.01.2021 11:18 Ответить
1. Еще напишите, что ваш завлаб такой умный, что генетикой спашивающих интересовался до того, как я Вам об этом написал? А если украинец Петя пришел и спрашивает, а у него жена Нояна или Чайрана?т Или кто из друзей?
2. Жизнь всегда может удивить. Даже тех, кто пойдет решать вопросы к юристам.
3. В советской армии я услыхал немного грубоватую, но хорошую пословицу. Каждый баран носит СВОИ яйца. Себя Вы изменить можете. Вот за это и отвечайте. А за ситуацию в фарм компаниях другие люди ответят.
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21.01.2021 11:33 Ответить
1. То проблемы его жены - это его зона ответственности. Вот если бы он пришел с женой... Нет конечно, прям настолько не интересовался. Разве что в контексте "узкоглазые/желтые более восприимчивы к алкоголю", а потому увидев оного... Ну и по друзьям та же ерунда.
2. Ага. Это точно. "Есть два вида хороших адвокатов. Первые знают закон. Вторые - судью. В прямом противостоянии чаще выигрывают вторые" - прям на юрфаке говорили лично мне. Преподаватель по уголовно-процессуальному праву, что интересно. У меня не раз был повод убедиться в этом. Как и в том, что котлеты правильной толщины решают многие вопросы. Намек думаю ясен.
3. У нас декомуннизация)). А если серьезно, то правила и законы дистрибуции применимы к любой группе Товара. Это как физика. Она работает и для Вас и для меня.
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21.01.2021 12:45 Ответить
Вакцинированным или имеющим антитела?
А что делать невосприимчивым? У них антитела не вырабатываются.
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18.01.2021 16:28 Ответить
А люди що перехворіли не матимуть, чи у них антитіла не кошерні, довбані дволичні мерзотники?
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18.01.2021 16:42 Ответить
Посмотрите в Википедии *АНТИТЕЛОЗАВИСИМАЯ ИНФЕКЦИЯ*. Я был весьма удивлен
прочитанному.
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18.01.2021 17:43 Ответить
Это только к прививкам относится или ко всем антителам?
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18.01.2021 20:27 Ответить
Видать тато этого словоблуда из Германии, воевал 39- 45 гг, ну и естественно нахватался руской дури.
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18.01.2021 17:05 Ответить
не вакцинированным запретить продавать продукты!
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18.01.2021 17:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/256628 , ты сьешь все сам ?
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18.01.2021 18:11 Ответить
Маас отметил, что пока неизвестно, могут ли вакцинированные инфицировать других людей, но "привитый человек больше не будет отнимать у кого-то аппарат искусственной вентиляции легких" и это означает, что "устранена по крайней мере одна основная причина ограничения основных прав".Источник: https://censor.net/ru/n3242475

1. Вакцинофашисти обзивають тих, хто не бажає пришеплюватися мутною вакцинкою, заразою, заразними.
Цікаво, ким назвуть себе, коли захворіють після вакцинки і перезаразять купу людей (будучи безсимптомними, наприклад).
2. А =списіаліст= впевнений, що щеплений точно не потребуватиме ШВЛ ?

До речі, ніхто не гарантує, що вакцинка захистить так, що персонажі не захворіють.
Все, що їм =обіцяють= - лише, типу, легкий перебіг хвороби.
Але це - не точно.

Он з алергіями шпиталізують, люди отримують параліч лицевого нерва.
Комусь щастить менше - вмирають од =чарівного= щеплення.
А що буде через довший час - то нікого не цікавить.
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18.01.2021 23:57 Ответить
Так а если вакцинироваться амэрыканской прививкой, тоже небезопасно? Вон прадедушка Байден дважды ширнулся....ну, типа вакциной.) Так что у нас будет так - Если партия скажет надо, есть ответит отряд Гренада ©
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19.01.2021 08:57 Ответить
какая то дискриминация .
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20.01.2021 10:13 Ответить
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