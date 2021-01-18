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У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг

У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг

Россия не имеет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО", - сказал он.

В качестве примера Столтенберг привел свою собственную страну.

"На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали "нет". Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь, они хотят быть членами, они соответствуют стандартам НАТО, и мы их приветствуем", - объяснил он.

Генсек подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее, это "почти провокация".

"Это как бы вновь принять (разделение мира на. - Ред.) сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это – фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться", - объяснил Столтенберг свое видение.

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В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, "не России это остановить".

"Будет или нет Грузия членом – это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства". То, что они (РФ) сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии – неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир", - констатировал он.

При этом он отметил, что роль НАТО заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя "в разных формах", как в Грузии, так и в Украине.

"Конечно, мы должны найти политическое решение разным конфликтам – Молдова, Нагорный Карабах. Конфликты разные, но главный месседж заключается в том, что мы должны уважать суверенитет и искать политическое решение, и НАТО поддерживает различные усилия по их поиску", - сказал Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9929) россия (95308) членство в НАТО (1501) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+21
У России нет границ,
Нет дорог и нет больниц.
Пенсий нет и нет зарплаты.
Есть, зато, блины с лопаты.
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18.01.2021 16:18
+17
зеленскому это расскажите
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2387
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18.01.2021 16:16
+14
...и, сразу добавлю:
Рашке никто НЕ ОБЕЩАЛ, что "НАТО не будет продвигаться на восток".
а то, Рашка очень любит выдумывать другим "обещания",
как, например, "формулу Штайнмаера" и тд. и тп.
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18.01.2021 16:17
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зеленскому это расскажите
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2387
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18.01.2021 16:16 Ответить
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6824
он увидел в его глазах мир))
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18.01.2021 16:21 Ответить
приказываю немедленно покинуть государственную пристань! (с)
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18.01.2021 16:16 Ответить
...и, сразу добавлю:
Рашке никто НЕ ОБЕЩАЛ, что "НАТО не будет продвигаться на восток".
а то, Рашка очень любит выдумывать другим "обещания",
как, например, "формулу Штайнмаера" и тд. и тп.
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18.01.2021 16:17 Ответить
Рагнар Лодброк не знав "формулу штайнмахера" і взяв Париж, а 200 років тому його нащадки спалили маскву..Столтенберг мав би запозичити досвід предків
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18.01.2021 18:10 Ответить
А зелень-плесень слушает да ест, с руки пуйла.
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18.01.2021 16:18 Ответить
У России нет границ,
Нет дорог и нет больниц.
Пенсий нет и нет зарплаты.
Есть, зато, блины с лопаты.
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18.01.2021 16:18 Ответить
И новичковая 100-ня, как минимум
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18.01.2021 16:25 Ответить
Прийшов час змусити рашку займатись своїм добробутом в можех їхніх кордонів.
Бо ці лапті смердять на весь світ.
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18.01.2021 16:18 Ответить
в межах їхніх кордонів.
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18.01.2021 16:19 Ответить
кордони треба навести в середині бувшей раіські.тоді це буде надовго
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18.01.2021 16:37 Ответить
В середені московської області.
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18.01.2021 16:41 Ответить
Какие границы, Ксения!? У путлеровской Расеи нет границ. Только полный демонтаж этой недоимперии даст результат
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3603
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18.01.2021 16:27 Ответить
на демонтаж певно не погодяться, бо китайози швидко землею прибарахляться.
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18.01.2021 16:39 Ответить
Никому из них не надо, чтобы вместо одной неадекватной ядерной страны на той территории образовались полтора десятка, которые начнут из-за границ грызть друг-другу глотки, к тому же усиление Китая тоже никому не впало. Итак Трамп побил с ними горшки так, что сейчас Госдепу это долго исправлять. Столько подводных камней в этой идее, что убытков больше, чем пользы. Они и носятся с Навальным только по одной причине, цель - сменить вектор развития и Навальный сегодня как никто другой подходит на эту роль. Второго кандидата уже пристрелили и забыли о нем благополучно все, включая руководство НАТО. Особенно, если белорусы таки дожмут Луку, этот последний можно сказать оплот на границах кацапстана. Смешат тут горе-форумные фантазеры на тему их развала. Максимум, что может произойти - это снова буча на Сев.Кавказе. Да и то............. экономически они никто и ничто, а кормить бесплатно как из кремля никто не будет, думаете они не видят что происходит с Абхазией?
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18.01.2021 17:20 Ответить
Мамзель, кого вы называете неадекватной страной?
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18.01.2021 20:04 Ответить
А Вы считаете страну на Востоке от нас адекватной?
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18.01.2021 20:25 Ответить
про рашку понятно, но вы же написали про полтора десятка стран. Хотя речь может идти только про три - Расея, Украина и Казахстан
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18.01.2021 20:30 Ответить
Порошок и его "люби друзи" сделал все, чтобы Столтенберг сегодня говорил в основном про Грузию, и в меньшей степени про Украину(((
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18.01.2021 16:19 Ответить
Не забувайте приймати ліки.
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18.01.2021 16:23 Ответить
Ватан,возвращайся в диспансер,там тепло и макарошки дают
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18.01.2021 18:03 Ответить
Прав нет, а ядренная бимба есть. Спасибо, америкос и нашим презам, что уничтожили украинский ядерный щит
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9816
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18.01.2021 16:21 Ответить
Ту-22 - это мишень. Доказано в Грузии нашими же ЗРК.
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18.01.2021 16:28 Ответить
Такая же хрень, как и Ту-22. вы у себя в кацапстане не знаете, как сделать так, чтоб они продолжали летать, а заменить нечем.
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18.01.2021 16:36 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷×××
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18.01.2021 16:38 Ответить
вам, кацапам, уже давно нашли замену, а вы всё верещите.
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18.01.2021 16:39 Ответить
Кацап, еще раз к кнопку спам тыкнешь, пойдещ играть на баяне. Заруби себе жто на своем мокшанском носу
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18.01.2021 16:50 Ответить
Это с какого перепугу ты мне это написал?
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18.01.2021 16:52 Ответить
Любой военный самолет - это мишень для ПВО. Отказываемся от авиации?
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18.01.2021 16:35 Ответить
Если военный самолет не соответствует задачам, которые ставятся перед военной же авиацией страны, безусловно нужно отказываться.
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18.01.2021 16:38 Ответить
Для любого самолета есть вероятность быть сбитым ПВО - это не значит, что от них нужно отказываться.
У танка тоже есть вероятность быть уничтоженным ПТ средствами...или другим танком...или авиацией - и это тоже не значит, что от них нужно отказываться.
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18.01.2021 16:43 Ответить
Читай выделенный текст: "Если военный самолет не соответствует задачам, которые ставятся перед военной же авиацией страны, безусловно нужно отказываться."

А теперь ответь - какие в Украине могут быть задачи для Ту-160.
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18.01.2021 16:48 Ответить
Ты реально контуженный. Лучше вообще без самолетов, чем хоть какие-то . Может и Миги с Сушками на металл. Тебя где лечат?
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18.01.2021 16:54 Ответить
А теперь ответь - какие в Украине могут быть задачи для Ту-160.
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18.01.2021 16:54 Ответить
...лядский провайдер. сервер у них замерз. Цель -Воронеж. А ты реально далек от теиы. Ты что считаешь что ЯО в Украине только на Тушках базировалось.? Что-то за 43-ю армию знаешь?
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18.01.2021 20:02 Ответить
Так какие в Украине могут быть задачи для Ту-160? Твои попытки отпетлять говорят о том, что ты не знаешь.
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18.01.2021 20:06 Ответить
Это ты далекий от темы. ТУ-160 было лишь частью нашего ядерного потенциала. Какие задачи для ТУ-160 в Украине ? Ты идиот? Прощай
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18.01.2021 20:21 Ответить
В общем, слился "стратег" диванный
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18.01.2021 20:53 Ответить
У Росії немає права вирішувати, бути чи ні сусіднім державам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4483
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18.01.2021 21:46 Ответить
ЄЄєєєє,да ті упорот до невозможности совком и ложнім вЯличием о непобЯдимости хрюсских батыров ,не имеющих анала гов из металлолома...
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18.01.2021 18:08 Ответить
Мадам! Посетите ликбез. А пока идите в сраку
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18.01.2021 20:00 Ответить
это-особенная мишень...крупноразмерная,хорошо определяемая.и летает на самых удобных для поражения высотах
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18.01.2021 16:41 Ответить
Это ТУ-160, лузер. Проверь в гугле.
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18.01.2021 16:40 Ответить
У тебя замедленная реакция, тормоз. Читай выше.
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18.01.2021 16:41 Ответить
Так чому НАТО тягне час зі вступом Молдови,Грузії та України?
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18.01.2021 16:22 Ответить
нафига им проблемные страны?
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18.01.2021 16:24 Ответить
Проблемная страна - это вонючая Расея
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18.01.2021 16:36 Ответить
100%.. вот она как зараза вокруг себя делает всех проблемніми
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18.01.2021 16:40 Ответить
Армії та їх законодавчий супровід не відповідають критеріям.
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18.01.2021 16:31 Ответить
Бо 73% тягнуть у протилежну сторону.
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18.01.2021 16:33 Ответить
походу ждут беларусов, чтобы принять сразу всех троих
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18.01.2021 16:23 Ответить
чому Україна не отримала ПДЧ на саміті в Бухаресті?
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18.01.2021 16:23 Ответить
Орбана з Сійярто спитати...
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18.01.2021 16:33 Ответить
Там старая комсомолка Меркель на рога встала... Да и Саркози шнобелем крутил. Хотел кацапам Мистрали продавать...
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18.01.2021 17:05 Ответить
Та дуже хитрожопый этот Саркози. Недаром его сейчас полиция во все щели допрашивает.
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19.01.2021 09:53 Ответить
_Столтенберг - пустозвон! Пока НАТО пустозвонит, агрессор ведёт против него настоящую войну! Кроме прочего прямо атаковал НАТО и ЕС, и совершил массовое убийство высшего военного и политического руководства страны НАТО и ЕС! В ответ на нападение от Запада... ровно ничего! И перезагрузка... Когда агрессор делает новый ход, Запад только-только нехотя, вяло и неадекватно реагирует - если вообще реагирует! - на ход предыдущий. Безответственные, близорукие пустомели!
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18.01.2021 16:23 Ответить
Гучна заява. ***** з переляку зараз ще й Альошку, з пазурів, випусте)))
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18.01.2021 16:26 Ответить
Права Засрахи дальше параши со встроенным телевизором и пустым холодильником не распространяются..
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18.01.2021 16:29 Ответить
так давно уже без нее решают .
и заметь,проблемы начались именно у расейки.
не у американцев,не у немцев с французами,не у турков...
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18.01.2021 16:43 Ответить
Вступ до НАТО це справа часу. В 91 році після проголошення незалежності більшість люду, які знаходились під впливом потужної радянської пропаганди, були проти НАТО. І ставлення до західних країн також було відповідним, але поступово йде зміна поколінь, совки вимирають, з'являється молодь, яку не труїли брехнею все життя, це молоде покоління може вільно подорожувати та бачити світ. І сприйняття українців змінюється. Не швидко, але стабільно. Якщо не втратити незалежність, то рано чи пізно Україна зміниться і приєднається до західних країн.
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18.01.2021 16:53 Ответить
Обясните это тупому Шредеру, и новому лидеру ХДС
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18.01.2021 16:58 Ответить
_Тю... Ты думаешь они по тупости это делают и им просто никто не объяснил где правда? Во ты плужара...
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18.01.2021 17:42 Ответить
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг

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Прав, чертяка, на все сто, Горбач, простачек, на слово поверил о недопустимости расширения НАТО на Восток. Какие теперь права? Никаких.
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18.01.2021 18:11 Ответить
Потому что соседние страны на примере нейтральных Молдовы, Грузии и Украины ( а эти страны в особенности) уже поняли, что в случае соседства с таким уродливым порождением сталинизма и неонацизма замешанного на золотоордынской истории, спасение только в коллективной безопасности. Пример тому Латвия, Эстония и Литва. В первых двух тоже значительная русская диаспора ( и в процентном отношении даже выше чем скажем в Украине) но Раша клацает в бешенстве зубами, слюну пускает а туда нос совать боится. Будущее Украины, Молдовы, Грузии, а за ней и Азербайджана ( возможно и Армении и Беларуси , в другие времена) это точно в НАТО. Другого не дано. Финлянизация это не про нас. Раша нам даже подобного статуса ни когда не позволит. И разговоры об этом самообман.
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18.01.2021 18:24 Ответить
ТАК А КТО ХЙЛО БУДЕТ СЛУШАТЬ !?)
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19.01.2021 07:55 Ответить
Просто парашки зщаветно трухают мелким дробом и пачку свою вовсю вертят, как от огня, от столь возможного натовского соседства, как Украина.
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19.01.2021 09:12 Ответить
 
 