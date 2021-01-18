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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Микитась не заключал сделку со следствием по делу о квартирах для Нацгвардии, - адвокат Грушовец

Микитась не заключал сделку со следствием по делу о квартирах для Нацгвардии, - адвокат Грушовец

Экс-руководитель "Укрбуда" и бывший народный депутат Максим Микитась не заключал сделку со следствием по делу Нацгвардии, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом заявил во время пресс конференции его адвокат Евгений Грушовец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент Максим Микитась не давал показаний по делу Нацгвардии, никакого соглашения нет, а тем более судом оно не может быть утверждено", - сказал он.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова, - Шабунин

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова. 3 декабря 2020 года Микитась вышел из СИЗО.

9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также читайте: Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Автор: 

следствие (234) Укрбуд (55) Микитась (153) Татаров Олег (366)


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ага.. це було на Бігус інфо...)))"рафік не вінават.."
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18.01.2021 16:36 Ответить
Какая сделка оно ворюга и коррупционер. А почему оно на свободе?!
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18.01.2021 16:36 Ответить
Похоже дЕрьмак и татаров сделали микитасю предложение от которого ему невозможно
отказаться.
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18.01.2021 16:39 Ответить
Коняча голова у постіль?))
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18.01.2021 16:40 Ответить
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18.01.2021 16:41 Ответить
А ще Микитась фінансував вибори "слуг" з коштів, що були виділені на будівництво державних об'єктів...
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18.01.2021 16:42 Ответить
Дык надо снова посадить и заключить! какие проблемы?
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18.01.2021 16:52 Ответить
микитаськи межи двери
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18.01.2021 16:59 Ответить
 
 