ЕС учтет развитие ситуации с Навальным при формировании политики в отношении РФ, - Боррель

Евросоюз осуждает задержание российского оппозиционера Алексея Навального, призывает к его немедленному освобождению и будет учитывать развитие этой ситуации в своей политике в отношении РФ

Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Политизация судебной системы недопустима, и необходимо уважать права г-на Навального. Мы также призываем российские власти немедленно освободить всех журналистов и граждан, задержанных в связи с их репортажами и поддержкой г-на Навального по его возвращении. Это задержание подтверждает постоянную негативную картину сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации", - говорится в заявлении Борреля от имени Евросоюза.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам сообщил, что Евросоюз будет внимательно следить за развитием связанных с этим инцидентом событий и "продолжит учитывать это при формировании своей политики в отношении России".

"Европейский союз самым решительным образом осудил попытку убийства Алексея Навального посредством отравления военным химическим веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок", в ответ за что ввел ограничительные меры в отношении шести человек и одного юридического лица", - напоминается в заявлении.

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В документе отмечается, что "Европейский союз вместе со своими партнерами будет и впредь призывать российские власти срочно расследовать покушение на Навального в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования".

Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.