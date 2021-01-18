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Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква

Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква

Указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США может быть подписан после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что кандидатура Маркаровой была согласована президентом Украины, после этого была направлена нота на получение агремана, то есть согласия США на принятие этой кандидатуры в качестве посла Украины.

"Такой агреман получен, о чем уже также говорилось в прессе. Хотя, как правило, такие вещи не озвучиваются... Соответственно, последним этапом является издание указа Президента Украины о назначении послом Украины конкретного человека. Такой указ в ближайшее время появится. Думаю, что это логично, будет уже после проведения инаугурации (президента Байдена. - ред.) ", - сказал Жовква.

Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне, заместитель руководителя ОП напомнил, что нынешний глава украинского диппредставительства в Вашингтоне Владимир Ельченко до этого более четырех лет работал постоянным представителем Украины в ООН и уже более года проработал в Вашингтоне.

"Поэтому это нормальная история, пять лет - средний срок для ротации посла. Вы знаете, в дипломатии есть такой термин, принцип, что каждый подлежит ротации. Поэтому, в данном случае, посол Ельченко, который является высоким профессиональным специалистом и одним из лучших наших дипломатов, будет отозван в Киев и займется дальнейшей дипломатической деятельностью", - отметил Жовква.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США получен, слово за Зеленским, - Енин

Автор: 

посол (1793) США (26313) Маркарова (279) Офис Президента (1792) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+5
А шо ж ты к своим хозяевам в страну-помойку не едешь, русский?
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18.01.2021 16:48
+4
надо Лысого из квартала послать...всё разрулит)))
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18.01.2021 16:43
+3
мартышка руснявая, твой фюрерок в прорубь нырять будет в этом году?
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18.01.2021 16:51
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А більш огидної в Україні не знайшли?
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18.01.2021 16:43 Ответить
ну,кому и кобыла в кокошнике милее
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18.01.2021 16:46 Ответить
чо хотела,неразумейка?
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18.01.2021 17:17 Ответить
Більш головне не ваш огидний допис, а те що ЗЕлені ідіоти не знайшли дипломата для такої важливої для України країни, знайшли попрошайку фахову фінансистку. З ЛОБІСТОМ У США вже обісралися, тепер залишилось з послом ще обмазатись тим гівном, що після призначення лобіста ...
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18.01.2021 19:42 Ответить
надо Лысого из квартала послать...всё разрулит)))
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18.01.2021 16:43 Ответить
Я смотрю - ты любишь Украинцев.
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18.01.2021 16:44 Ответить
кацап-человек...
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18.01.2021 16:47 Ответить
Быстрее.У тебя мало времени😂🌷×××
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18.01.2021 16:47 Ответить
Тетка просто незаменимая.......
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18.01.2021 16:45 Ответить
країна ДЕБІЛІВ
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18.01.2021 16:45 Ответить
подальше от НБУ решили убрать?
или просто традиция-назначать на важные должности непрофильных специалистов?
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18.01.2021 16:45 Ответить
Поедет к своим хозяевам, отработала, в долги Украину загоняла с Яреськами и Яйценюками.
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18.01.2021 16:46 Ответить
А шо ж ты к своим хозяевам в страну-помойку не едешь, русский?
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18.01.2021 16:48 Ответить
щебень, шмякнись о стенку.
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18.01.2021 16:49 Ответить
мартышка руснявая, твой фюрерок в прорубь нырять будет в этом году?
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18.01.2021 16:51 Ответить
да какую там прорубь, кабаева говорит что папику писец приходит, уже ни на что не сдатный......
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18.01.2021 16:58 Ответить
главное чувачок что не к вам в лаптестан холопом едет.... поэтому у вас пуканы и рвет! что не удалось Украину своей губернией сделать? вот от этого вас нервус колотит!!!
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18.01.2021 16:56 Ответить
а кто она такая эта большая тётя? дипломат (тогда какой опыт работы)? депутат? политик? акушер-гинеколог? правозащитник? бизнесмен? фоп? таксист? какое отношение она имеет к США? что то то не совсем ясно......
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18.01.2021 16:52 Ответить
жирная ****, поддельница рожковой и гонтаревой
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18.01.2021 16:56 Ответить
всё просто..она финансист....будет просить деньги правильно
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18.01.2021 16:58 Ответить
Хочу висловити свою думку, вона тільки моя, у нас в країні всі добре знають, що всі посади, або ти персональний товариш, або за гроші, та й людей більше не має, тільки корито та ті хто заплатив. Тому дивуватися та оборюватися, дивно, сходіть хоча б на один конкурсу на найменшу посаду у дреж. службу, не пройдете , тільки свої, СЛАВА УКРАЇНІ, та велике прохання, до тролів та інших блогерів, мені байдуже ваша думка, в тім як і вам моя.
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18.01.2021 17:10 Ответить
Заслужила... Шкода, що папєрєдніки не додумалися призначити на цю посаду Наталю Яресько. І, схоже, найбільше про це жалкують пуерториканці...
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18.01.2021 17:10 Ответить
что же она такого узнала, что ее за молчание послом в штатах сделали?
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18.01.2021 17:14 Ответить
"Выдающийся" министр финанов заработавщая вместе с мужем-банкиром на поездку в США и хатынку на Облигациях ОВЗГ,соратница Гонтаревой и Рожковой,назначение говорит об отсутствии в стране МИДа и надежде власти Украины что то выторговать у США и МВФ,поэтому быть ли ей послом определят Нуланд с Байденом.
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18.01.2021 17:16 Ответить
Вместо того, чтобы послать лес валить, послали в США в райские кущи ...
Вообще-то президента Украины надо в первый раз избирать на 2,5 года. Вторые выборы - на 2,5 оставшихся года с участием и других кандидатов. Народ решит, достоин этого или нет действующий президент. Зеленский точно был бы в пролете. Выбрали бы другого.
Скажете дорого? Дороже в разы обойдутся 5 лет с Зеленским. Если не станут фатальными.
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18.01.2021 17:40 Ответить
А професcионального дипломата со стажем не нашлось ?!
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18.01.2021 17:52 Ответить
https://twitter.com/apocalypseshoo1
https://twitter.com/apocalypseshoo1

apocalypse shooter

@apocalypseshoo1

·https://twitter.com/apocalypseshoo1/status/1351192910302216192 1 ч

Зеленський розвалив відносини з адміністрацією президента США - Смолій
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18.01.2021 18:47 Ответить
Экономику Украины уже"№подняла", теперь поедет "поднимать" внешнюю политику! Такое ощущение чем хуже ты работаешь в власти , тем быстрей тебя продвигают вверх по карьерной лестнице ! Следовательно, подобные людишки , типа Марковой, работают исключительно в чьих то личных интересах, но не как в интересах Украины, вывод: казнить падлюку! Весь набор страшная как атомная война, непрофессионал, как по кастингу самая уродливая и непрфессиональная!
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18.01.2021 19:40 Ответить
Звідки така неповага до США , що аж цілого фінінсиста послом ? Невже в обовязки посла головним питанням стоїть вимолювання грошей від ... ?
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19.01.2021 01:36 Ответить
Задержка назначения Оксаны Маркаровой послом Украины в США, уже после получения официального агремана (согласия) от США, прекрасно характеризует уровень кадрового мышления Зеленского и К. Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".
Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны. https://timeze2019.blogspot.com/
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19.01.2021 08:52 Ответить
 
 