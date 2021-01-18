Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква
Указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США может быть подписан после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что кандидатура Маркаровой была согласована президентом Украины, после этого была направлена нота на получение агремана, то есть согласия США на принятие этой кандидатуры в качестве посла Украины.
"Такой агреман получен, о чем уже также говорилось в прессе. Хотя, как правило, такие вещи не озвучиваются... Соответственно, последним этапом является издание указа Президента Украины о назначении послом Украины конкретного человека. Такой указ в ближайшее время появится. Думаю, что это логично, будет уже после проведения инаугурации (президента Байдена. - ред.) ", - сказал Жовква.
Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне, заместитель руководителя ОП напомнил, что нынешний глава украинского диппредставительства в Вашингтоне Владимир Ельченко до этого более четырех лет работал постоянным представителем Украины в ООН и уже более года проработал в Вашингтоне.
"Поэтому это нормальная история, пять лет - средний срок для ротации посла. Вы знаете, в дипломатии есть такой термин, принцип, что каждый подлежит ротации. Поэтому, в данном случае, посол Ельченко, который является высоким профессиональным специалистом и одним из лучших наших дипломатов, будет отозван в Киев и займется дальнейшей дипломатической деятельностью", - отметил Жовква.
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или просто традиция-назначать на важные должности непрофильных специалистов?
Вообще-то президента Украины надо в первый раз избирать на 2,5 года. Вторые выборы - на 2,5 оставшихся года с участием и других кандидатов. Народ решит, достоин этого или нет действующий президент. Зеленский точно был бы в пролете. Выбрали бы другого.
Скажете дорого? Дороже в разы обойдутся 5 лет с Зеленским. Если не станут фатальными.
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apocalypse shooter
@apocalypseshoo1
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Зеленський розвалив відносини з адміністрацією президента США - Смолій
Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны. https://timeze2019.blogspot.com/