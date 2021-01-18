Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом
Штабы российского оппозиционера Алексея Навального по всей России немедленно готовятся к масштабным акциям, которые должны пройти в субботу, 23 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.
"Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в сообщении.
"Мы все понимаем: единственная вина Навального в том, что он осмелился выжить после того, как Путин отравил его. И не только выжил, но и расследовал это покушение на убийство. То, что Путин за это бросил его в тюрьму - почти столь же гнусное преступление, как и само покушение. И, разумеется, одной только подготовкой к митингу 23 января наша работа и наша реакция не должнв ограничиться", - добавил Волков.
Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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и,к тому же,не забываем,что это расия - там если полыхнёт,то уже уй остановишь..
там вообще факторов раздора море - местные элиты,братва,олигархи,этногруппировки,межнационалка,да и соседи претерпевшие от великой руку приложат полюбому..
Нужно действовать по уже отработанному сценарию - убить несколько своих, а потом начнётся.
Цель, это то, к чему стремяться, прилагая усилия.
А у тебя обычная "забаганка"
Что ТЫ сделал для достижения СВОЕЙ цели?
То, что это ТВОЯ цель, а не хотелка, ты сам и написал.
Подойдут к дому барина.
Станут на колени.
И сами думают, что бунтуют
"Крим нє бутерброд" - Навальний.
Самые вссаки в том, что в шкафу хранятся пустые бутылки.
Какой там навальный? Всем насрать.
Только не надо тут заливать что это одно и тоже.
Одно помоложе, другое постарше.
Зачем НАМ топить за одно из них?
Журналюги уже засрали все украинские СМИ этим рыжим небутербродом кацапом Навальным.
Аж ригати в Україні вже від цього навального верне.
по всей стране не надо
Все на Мацкву таварищи!
Русня может только к ближайшей пятерочке за водкой марш миллимонов устроить
Не играйте в кремлевские игры- и вообще НАСРА......ть!!
а те что соберутся будут держать дистанцию метров 10, типа одиночный пикет.
да и кого там разгонять, детей которые ему верили когда то.
Як там Антоненко зі здоров"ям ? Нє ! Навальний - важливіше . дивно і жалко .
СЕГОДНЯ ОНИ УБИЛИ ЕГО, А ЗАВТРА ОНИ УБЬЮТ ТЕБЯ, ЕЕ И ЕГО. ОНИ УБЬЮТ ВСЮ ТВОЮ СЕМЬЮ!
Это должно дойти до каждого ...в сериале русские убивают русских.
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!