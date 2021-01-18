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Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом

Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом

Штабы российского оппозиционера Алексея Навального по всей России немедленно готовятся к масштабным акциям, которые должны пройти в субботу, 23 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в сообщении.

"Мы все понимаем: единственная вина Навального в том, что он осмелился выжить после того, как Путин отравил его. И не только выжил, но и расследовал это покушение на убийство. То, что Путин за это бросил его в тюрьму - почти столь же гнусное преступление, как и само покушение. И, разумеется, одной только подготовкой к митингу 23 января наша работа и наша реакция не должнв ограничиться", - добавил Волков.

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Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Также читайте: ЕС учтет развитие ситуации с Навальным при формировании политики в отношении РФ, - Боррель

Автор: 

митинг (2555) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+12
Наша мета, щоби вони почали один одного вбивати. Громадянська війна в РФ це важливий крок на шляху її знищення.
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18.01.2021 16:48
+11
Будут хороводы водить и цветы дарить, как беларуские братья?
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18.01.2021 16:47
+5
Смех в том, что на мокшандии до сих пор под шкаф книжки подкладывают, чтобы не шатался.
Самые вссаки в том, что в шкафу хранятся пустые бутылки.
Какой там навальный? Всем насрать.
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18.01.2021 16:48
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Будут хороводы водить и цветы дарить, как беларуские братья?
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18.01.2021 16:47 Ответить
Наша мета, щоби вони почали один одного вбивати. Громадянська війна в РФ це важливий крок на шляху її знищення.
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18.01.2021 16:48 Ответить
Ну і багато в хабаровском краю убили за фургала? хоч по мордасам комусь надавали?
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18.01.2021 16:49 Ответить
хз,у нас поначалу тоже цветочки мусорским дарили,тут как карта ляжет..
и,к тому же,не забываем,что это расия - там если полыхнёт,то уже уй остановишь..
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18.01.2021 16:52 Ответить
нужна хорошая провокация хотя и в таком случае омон всех запакует
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18.01.2021 16:54 Ответить
если начнётся с огнестрелом - то омону 3,14да..
там вообще факторов раздора море - местные элиты,братва,олигархи,этногруппировки,межнационалка,да и соседи претерпевшие от великой руку приложат полюбому..
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18.01.2021 17:00 Ответить
Это точно.
Нужно действовать по уже отработанному сценарию - убить несколько своих, а потом начнётся.
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18.01.2021 17:01 Ответить
Нам потрібно щоби Хабаровський край і решта країв воював із Москвою, а не якісь там поодинокі жертви у Хабаровську.
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18.01.2021 16:53 Ответить
і із москвою і між собою теж. це має бути братовбивча війна на винещення кацапів
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18.01.2021 16:56 Ответить
И что ты сделал для достижения своей "мэты"?
Цель, это то, к чему стремяться, прилагая усилия.
А у тебя обычная "забаганка"
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18.01.2021 16:59 Ответить
Санкції які "не діють" Треба просто знати історію Мокшандії і її народ. Час, наберіться терпіння.
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18.01.2021 17:04 Ответить
Я спрашивал лично тебя.
Что ТЫ сделал для достижения СВОЕЙ цели?
То, что это ТВОЯ цель, а не хотелка, ты сам и написал.
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18.01.2021 17:10 Ответить
Война если и будет то не между народом и властью. Этого на рашестане никогда не будет.. да и никогда небыло толком. А вот войнушка между кланами и силовиками. Вот это будет дело. Там полыхнет все. От мацквы до кавказа. Только на это и надежда.
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18.01.2021 18:39 Ответить
Любит рюский народ бунтовать.
Подойдут к дому барина.
Станут на колени.
И сами думают, что бунтуют
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18.01.2021 16:50 Ответить
Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом - Цензор.НЕТ 5234
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18.01.2021 16:51 Ответить
Та якось пофіг, що вони у себе там готують.
"Крим нє бутерброд" - Навальний.
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18.01.2021 16:48 Ответить
Так что он должен был сказать, вы что не знаете если в РФ сказать что Крым это Украина, то это уже статья.
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18.01.2021 16:52 Ответить
Когда оно это блеяло, статьи еще не было. И когда оно всеми четырьмя поддержало агрессию страны-помойки против Грузии, тоже никаких статей не было.
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18.01.2021 16:56 Ответить
Смех в том, что на мокшандии до сих пор под шкаф книжки подкладывают, чтобы не шатался.
Самые вссаки в том, что в шкафу хранятся пустые бутылки.
Какой там навальный? Всем насрать.
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18.01.2021 16:48 Ответить
ой тоже мне митингуны))
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18.01.2021 16:48 Ответить
Операция по выявлению не согласных с х***ом...... ему видать понравилось как омон белорусов фигачил .....
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18.01.2021 16:49 Ответить
То что уважаемые, Путин уже лучше чем Навальный?
Только не надо тут заливать что это одно и тоже.
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18.01.2021 16:50 Ответить
А шо такое "путин"?
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18.01.2021 16:52 Ответить
тиходрищ, якщо в адекватному перекладі
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18.01.2021 16:55 Ответить
Это - два дерьма.
Одно помоложе, другое постарше.
Зачем НАМ топить за одно из них?
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18.01.2021 16:54 Ответить
путин - ***** настоящее, Навальный - ***** будущее. Это Роисся ...
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18.01.2021 16:54 Ответить
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 373
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18.01.2021 17:00 Ответить
этот вообще - шизик сифонистый
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18.01.2021 17:02 Ответить
Вся разница в том, что на какаяразница вы просто закрываете глаза?
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18.01.2021 16:56 Ответить
Тут многие наезжают на Навального, не отдавая себе отчёт в том, что тем самым становятся на сторону Обнуйла.
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18.01.2021 16:56 Ответить
Нет. Просто большинство тут понимает, шо хороший русский не дышит.
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18.01.2021 17:09 Ответить
Никогда так не будет, чтобы Обнуйло = 0 и Навальный = 0 одновременно. Не надо фантазировать. Выбор есть либо Обнуйло = 0 и Навальный = 1, либо Обнуйло = 1 и Навальный = 0. Пока есть.
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18.01.2021 17:39 Ответить
Yea, OK
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18.01.2021 17:41 Ответить
Это одно и то же: правое крыло ФСБ, левое крыло ФСБ.
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18.01.2021 17:28 Ответить
нет!
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18.01.2021 18:05 Ответить
"Марш отравленных" с бутылками и трусами в руках.
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18.01.2021 16:52 Ответить
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 5813
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18.01.2021 17:02 Ответить
А в крісму есть штаб Навального? или там и не в курсах, что єто за мужик
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18.01.2021 16:53 Ответить
митинги в загончике из рамок
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18.01.2021 16:54 Ответить
Та і хрін з ним. Нам українцям це для чого? Це що подія важлива для України? Яка вам різниця навальний, путін чи будь-який інший москаль. Росія є ворог. Крапка. Яка різниця хто цю орду очолює. Люди не тупіть. Невже нема інших тем більш важливих для українців.
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18.01.2021 16:55 Ответить
Ну почему же. Интересно же понаблюдать как русня русню калечит.
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18.01.2021 16:57 Ответить
О чем вы? Это спектакль. Дом2. Со скандалами, какие нравятся в россии, с матами и эффектными фразами. Ну например: жена Навального села в кресло в самолете, сняла маску и произнесла: " Мальчик, ты не понял, водочки неси- мы на Родину летим". Кто не помнит - это фраза лысой проститутки из Брата2 😷🙈
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18.01.2021 17:19 Ответить
Это шото типа наших "сметунов"... Только в лаптях...
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18.01.2021 16:55 Ответить
Сегодня собрался брюки погладить, включил утюг а из него понеслось: - "навальный...то, навальный...это, навальный. тут, навальный ...там..
Журналюги уже засрали все украинские СМИ этим рыжим небутербродом кацапом Навальным.
Аж ригати в Україні вже від цього навального верне.
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18.01.2021 16:57 Ответить
Началась выборная кампания Навального в Думу. Я думаю, ещё будет спектакль, как у него не принимают документы, а он все же добьется , чтобы принимали - ведь РФ это демократическая страна, не так ли? Не то что Америка?
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18.01.2021 17:03 Ответить
Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом - Цензор.НЕТ 6515
по всей стране не надо
Все на Мацкву таварищи!
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18.01.2021 16:57 Ответить
Мандела небутербродний, нах
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18.01.2021 16:58 Ответить
Та пристрелите его накуй, дибилы, ...лять !!!
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18.01.2021 17:00 Ответить
Дважды недотравленный😰😰
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18.01.2021 17:11 Ответить
Зачем его стрелять? он сделал для дискредитации кремлядей больше чем Украинская власть за все года
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18.01.2021 17:18 Ответить
За тем, што чем быстрее его угандошат, тем быстрее кацапия зальётся реками крови. Они должны перерезать друг другу глотки, вот зачем !!!
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18.01.2021 17:32 Ответить
Немцова уже угандошили, а толку от него было бы намного больше от живого..
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18.01.2021 17:46 Ответить
Ты читать обучен или просто погулять вышел ??? О ком статья ???
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18.01.2021 20:35 Ответить
закусівай впредь
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18.01.2021 20:52 Ответить
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18.01.2021 21:00 Ответить
Оказывается в этом году в сентябре будут выборы в Думу. Так что все эти хороводы можете рассматривать как рекламные. Получить ручную оппозицию в виде Навального в Думе - вот цель всег
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18.01.2021 17:00 Ответить
Чушь, ручная или как ее называют там "системная оппозиция" в виде Зюганова, Жириновского и т.д. отлично работает на Хремль. Навальный им точно не надо в Думе. Возможно за ним стоят какие то башни, но для Хутина этот Навальный не просто не нужен а опасен в данный период, уже год Хремль трасформирует систему управления в РФ, под уход Хутина и НАвальный им мешает.
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18.01.2021 17:17 Ответить
Это не мое мнение, а Михаила Ходорковского. Я просто присоединяюсь к нему.
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18.01.2021 17:23 Ответить
А вот сколько миллионов пришло поддержать Навального в Химках. С такой поддержкой Алеша будет сидеть долго если не убьют
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18.01.2021 17:15 Ответить
Ахахаха...
Русня может только к ближайшей пятерочке за водкой марш миллимонов устроить
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18.01.2021 17:18 Ответить
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 7226
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18.01.2021 17:19 Ответить
Главное выйти и не забыть покричать "Мы здесь власть". Тогда всё будет хорошо.
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18.01.2021 17:15 Ответить
руснявая мокша не склонна к самопожертвованию, под дубинки не пойдет, а будет на своих кухнях есть говно по установленной чекистом норме.
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18.01.2021 17:17 Ответить
Навальный не опозиция!!! Опозиция Немцов!!!
Не играйте в кремлевские игры- и вообще НАСРА......ть!!
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18.01.2021 17:15 Ответить
Да, это обманка. Морковка для ослов. Дом2. Спектакль для домохозяек. Мыльная опера.
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18.01.2021 17:25 Ответить
омон быстро всех успокоит... а ответку кишка тонка...
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18.01.2021 17:24 Ответить
да никого не будет.
а те что соберутся будут держать дистанцию метров 10, типа одиночный пикет.
да и кого там разгонять, детей которые ему верили когда то.
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18.01.2021 17:28 Ответить
У ***** разрешение спросили?
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18.01.2021 17:30 Ответить
Навальний гавно.Мене цікавить шаман на білій кобилі,що пропав з радарів?
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18.01.2021 17:31 Ответить
Так вот зачем его назад отправили,мутить население как в Белорусии,новый самозванный президент,,а может...один ведь сценарий,известно где разработан, даже в США попробовали провесть его, ,Росия демократичная страна,нарушил закон-ответь,зачем людей на улицу будоражить....
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18.01.2021 17:50 Ответить
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 3974
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18.01.2021 18:03 Ответить
Там Навальний - тут - Навальний ... Яке мені діло , що прилетів не туди , потрапив не туди ...
Як там Антоненко зі здоров"ям ? Нє ! Навальний - важливіше . дивно і жалко .
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18.01.2021 18:22 Ответить
ПУТИН ТЕРРОРИСТ И УБИЙЦА, А НАВАЛЬНЫЙ ПОКА НАМ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СДЕЛАЛ.
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18.01.2021 18:40 Ответить
В лаптестане один был нормальный человек--Немцов. Та и тот не русский.
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18.01.2021 18:49 Ответить
Они хоть знают как их организовывать?? Тема проста, но она должна дойти до покупателя!
СЕГОДНЯ ОНИ УБИЛИ ЕГО, А ЗАВТРА ОНИ УБЬЮТ ТЕБЯ, ЕЕ И ЕГО. ОНИ УБЬЮТ ВСЮ ТВОЮ СЕМЬЮ!
Это должно дойти до каждого ...в сериале русские убивают русских.
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18.01.2021 18:54 Ответить
Большие, детские, митинги Навального.
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 4998
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18.01.2021 19:50 Ответить
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
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19.01.2021 07:54 Ответить
 
 