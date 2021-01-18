Необходимо инициировать новые санкции против РФ из-за ареста Навального, - глава МИД Латвии Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает необходимым введение новых санкций против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которое он опубликовал на странице в Twitter,информирует Цензор.НЕТ.

"Несправедливый суд в Москве вновь арестовал Навального на 30 дней... Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться. Мы также должны обсудить это в Совете министров иностранных дел ЕС и инициировать новые санкции против России", - написал Ринкевич.

Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.