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Новости
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Необходимо инициировать новые санкции против РФ из-за ареста Навального, - глава МИД Латвии Ринкевич

Необходимо инициировать новые санкции против РФ из-за ареста Навального, - глава МИД Латвии Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает необходимым введение новых санкций против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, которое он опубликовал на странице в Twitter,информирует Цензор.НЕТ.

"Несправедливый суд в Москве вновь арестовал Навального на 30 дней... Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться. Мы также должны обсудить это в Совете министров иностранных дел ЕС и инициировать новые санкции против России", - написал Ринкевич.

Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

Латвия (1328) Навальный (855) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+5
Иногда у меня создается впечатление что это Латвия находится в состоянии войны с кацапляндией а не мы....
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18.01.2021 16:57
+4
Побільше санкцій для гебістськоі паРаші , може хоть трохи отямляться !
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18.01.2021 17:14
+1
Латвия в НАТО,чего им бояться....им нас рать на сопли лаптей
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18.01.2021 17:16
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Иногда у меня создается впечатление что это Латвия находится в состоянии войны с кацапляндией а не мы....
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18.01.2021 16:57 Ответить
Латвія не хоче бути наступною.
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18.01.2021 17:08 Ответить
Латвия в НАТО,чего им бояться....им нас рать на сопли лаптей
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18.01.2021 17:16 Ответить
так и есть, Латвия находиться в состояние войны с рашкой, так как эти сволочи 1940 окупировали Латвию, да и часть територии ещё не вернули, так же как и Эстоние - вот и пока это сучное создание не сдохнет - будем с ней бороться и вредить везде где только возможно.
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18.01.2021 18:16 Ответить
Побільше санкцій для гебістськоі паРаші , може хоть трохи отямляться !
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18.01.2021 17:14 Ответить
Да,Лёша очень полезный имперец по факту.
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18.01.2021 17:24 Ответить
мотивация санкций странная (страшные проступки игнорируют, более мелкие их "возбуждают"), но возражать не стану, вводите санкции и побольше!
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18.01.2021 17:19 Ответить
Всего навсего отключить свифт и ввести эмбарго на нефть. И фсе.
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18.01.2021 17:22 Ответить
Меня умиляет мантра на СВИФТ. США могут запретить только долларовые транзакции, а Раша, уже добровольно, от них, практически отказалась, совершая операции в основном в евро, и юанях. СВИФТ, это частная, европейская компания, в которой Раша, на втором месте по транзакциям, и отключение от СВИФТ, может парализовать работу может на неделю, а может на месяц. Кто будет возмещать огромный ущерб? Совет директоров СВИФТ - 10 человек, один из которых представитель РФ. Даже если предположить маловероятное, и СВИФТ отключат, то в ФРГ, и РФ, созданы аналоги СВИФТ, и транзакции пойдут через эти системы, наличку самосвалами, никто возить не будет.
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18.01.2021 20:04 Ответить
Какие санкции???? Немцы и французы только ждут повода чтобы снять существующие и любить паРашу в засос как раньше.
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18.01.2021 18:44 Ответить
 
 