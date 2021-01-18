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Новости Агрессия России против Украины
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Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев

Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 18 января провел большую пресс-конференцию по итогам 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь шла о ситуации на Донбассе. Как считает Лавров, главная причина отсутствия прогресса в урегулировании заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Он уверен, что "представители официального Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения минских соглашений".

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"Поэтому сейчас для меня главное - это понять, что себе думают французы и немцы, - подчеркнул Лавров. - Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят".

Автор: 

Германия (6920) Лавров (2288) россия (95308) Франция (3484) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+21
ая-яй...все вокруг виноваты а раша в белом, да конь ???
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18.01.2021 17:00
+18
Никто не ведет "переговоров с Донбассом" , ведут переговорьі с РФ . Потому Лаврова и корежит , что Украина вьіступает в Нормандском формате при полной поддержке Франции и Германии.
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18.01.2021 17:03
+15
Грызи удила и грусти, Коняка.
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18.01.2021 17:00
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капля никотина убила мозги лошади
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18.01.2021 17:00 Ответить
Там не крапля нікотину, а дуже багато доріжок ґарґентинського снігу.
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18.01.2021 17:05 Ответить
Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовывает на таможне оппозиционера Навального и как менты отсекают от отравленного «Новичком» адвоката. Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды, идущие из Кремля, а православный министр, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 18:29 Ответить
Грызи удила и грусти, Коняка.
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18.01.2021 17:00 Ответить
Сообщник преступника
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18.01.2021 17:00 Ответить
ая-яй...все вокруг виноваты а раша в белом, да конь ???
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18.01.2021 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yrwon5Oey1Y Хамыыы
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18.01.2021 17:01 Ответить
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев - Цензор.НЕТ 3523
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18.01.2021 17:02 Ответить
все ясно: прогресу не було й не буде
гамнаімперія задкувати не вміє
шкода, що до зеленого недонаполеону це ніяк не дійде
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18.01.2021 17:03 Ответить
_Жаль что до плугов упорото всё никак не дойдёт что такое зе и ко, и на кого они работают! Тормоз упоротый!
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18.01.2021 19:34 Ответить
Никто не ведет "переговоров с Донбассом" , ведут переговорьі с РФ . Потому Лаврова и корежит , что Украина вьіступает в Нормандском формате при полной поддержке Франции и Германии.
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18.01.2021 17:03 Ответить
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Иго-го-го-го!

...
fixed
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18.01.2021 17:03 Ответить
Найдите Фокина, тот быстро добазарится...
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18.01.2021 17:05 Ответить
На мнение пидарокацапии помойки всем насрать
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18.01.2021 17:05 Ответить
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев - Цензор.НЕТ 9262
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18.01.2021 17:05 Ответить
Московия нарушила международные договоры и напала на Украину, отхватив часть ее территории, более того, является спонсором терроризма. Все, это суть, концентрат и итог ситуации, остальное излишне.
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18.01.2021 17:06 Ответить
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев - Цензор.НЕТ 304
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18.01.2021 17:06 Ответить
Лаврушу бы кто урезонил...
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18.01.2021 17:06 Ответить
Посмотри в зеркало и скажи: "********"
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18.01.2021 17:07 Ответить
КП откройте для начала. Дауны..Всё выдумываете причины тупорылые...
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18.01.2021 17:07 Ответить
какие тебе КП открыть терпила?
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18.01.2021 17:18 Ответить
якесь воно дурненьке. видно з росії воно.
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18.01.2021 17:08 Ответить
Подлейте ему в стакан каплю никотина.
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18.01.2021 17:08 Ответить
"Они уходят под корягу" грустно вздохнула лошадь. И показала корягу
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18.01.2021 17:09 Ответить
Смотрю на фото: Да выплюнь ты уже, Сережа, не мучайся!
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18.01.2021 17:12 Ответить
лаврушка, а если стена и ров с крокодилами то вы с путлером какие песни запоёте?
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18.01.2021 17:15 Ответить
Нанімаєш філліпич -главная причина отсутствия прогресса в урегулировании заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Источник: https://censor.net/ru/n3242491
Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ - Цензор.НЕТ 6023 .
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18.01.2021 17:18 Ответить
Чергова порція ідіоцької маєчні мерзотних рашисстов для читачив цензора.
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18.01.2021 17:19 Ответить
Для начала цитата:
"Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской (07.2020) вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить. Слова Зеленского приводятся на сайте украинского лидера.
«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», - сказал Зеленский.
По его словам, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». «Другая сторона» также должна продемонстрировать готовность их выполнять, отметил украинский президент."
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18.01.2021 17:20 Ответить
Одно из двух: или это написано и сказано имбецилом, или выперднуто под диктовку }{уйла.
Какие бы ни были дебильными эти "соглашения", но в них каждый следующий пункт выполняется после выполнения предыдущего. Если №№ пунктов перемешать, или заявить о том, что их часть "мы не в состоянии выполнить", то у говорящей лошади появляется повод обвинять в их невыполнении Украину, а не "ту сторону", которую Зеля так и не назвал до сих пор.
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18.01.2021 17:24 Ответить
Ниче, скоро эту старую лошадь поставят раком в стойло... Не долго осталось...
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18.01.2021 17:22 Ответить
Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ - Цензор.НЕТ 7617
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18.01.2021 17:24 Ответить
мировое сообщество оплошало не надев смирительную рубаху на рашистского безпредельника за оккупацию Грузии ,вот он и распоясался ,думая,что ему все позволено и в Украине пройдет тоже безнаказанно.
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18.01.2021 17:25 Ответить
Коняці сіно несвіже підігнали
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18.01.2021 17:27 Ответить
Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ - Цензор.НЕТ 4782.
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18.01.2021 17:29 Ответить
Ужас, биндеры свирепствуют! Дальше распинаю мальчиков в трусиках! В крым воду не дают! Не братаются! Не хотят нашим спутником обкалываться! Памагите, гейропа! Что еще раз доказывает, казлорылые должны быть утилизированы.
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18.01.2021 17:30 Ответить
Урезонивать нужно унылую коняку, а может быть его просто просто взнуздать
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18.01.2021 17:33 Ответить
Почему против Лаврова не возбуждено Уголовное производство. Его пора Арестовать.
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18.01.2021 17:34 Ответить
Лавров підерас, листаємо далі
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18.01.2021 17:41 Ответить
А миру, что сатану просить, чтобы остановил своё расейское создание.
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18.01.2021 18:09 Ответить
*****, заявляю, французы и немцы нипричем, украинцы ненавидят вас абсолютно сами и заслуженно.
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18.01.2021 18:12 Ответить
Лавруха маскирует недавние договорняки с Ермаком..


.
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18.01.2021 18:31 Ответить
Лавров-брехливая свинолошадь , что от такой твари все хотят? Он никогда врать не перестанет.
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18.01.2021 19:20 Ответить
Ну конечно перестанет, что за вздор! Не будет дышать и непременно перестанет.
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18.01.2021 19:38 Ответить
Лошадь была унылой, а теперь она еще и оху*вшая...
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18.01.2021 19:41 Ответить
А что эта татарская говорящая лошадь лавров, ещё и писать может??
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18.01.2021 20:33 Ответить
РОССИЯ ПОЗОР ВСЕГО МИРА !!!
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19.01.2021 08:37 Ответить
А Бубочку (Украину) уже не винит?
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19.01.2021 08:57 Ответить
 
 