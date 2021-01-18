Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 18 января провел большую пресс-конференцию по итогам 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь шла о ситуации на Донбассе. Как считает Лавров, главная причина отсутствия прогресса в урегулировании заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Он уверен, что "представители официального Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения минских соглашений".

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"Поэтому сейчас для меня главное - это понять, что себе думают французы и немцы, - подчеркнул Лавров. - Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят".