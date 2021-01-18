Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 18 января провел большую пресс-конференцию по итогам 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В частности, речь шла о ситуации на Донбассе. Как считает Лавров, главная причина отсутствия прогресса в урегулировании заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.
Он уверен, что "представители официального Киева в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения минских соглашений".
"Поэтому сейчас для меня главное - это понять, что себе думают французы и немцы, - подчеркнул Лавров. - Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят".
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гамнаімперія задкувати не вміє
шкода, що до зеленого недонаполеону це ніяк не дійде
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fixed
Источник: https://censor.net/ru/n3242491
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"Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской (07.2020) вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить. Слова Зеленского приводятся на сайте украинского лидера.
«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», - сказал Зеленский.
По его словам, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». «Другая сторона» также должна продемонстрировать готовность их выполнять, отметил украинский президент."
Какие бы ни были дебильными эти "соглашения", но в них каждый следующий пункт выполняется после выполнения предыдущего. Если №№ пунктов перемешать, или заявить о том, что их часть "мы не в состоянии выполнить", то у говорящей лошади появляется повод обвинять в их невыполнении Украину, а не "ту сторону", которую Зеля так и не назвал до сих пор.
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