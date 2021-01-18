"Укрзализныця" установит камеры наблюдения в электричках и "красную кнопку" в кабинах машинистов, - Жмак

"Укрзализныця" повысит уровень безопасности в пригородных поездах, в частности установит камеры наблюдения в вагонах и "красную кнопку" для вызова правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил председатель правления предприятия Владимир Жмак.

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - рассказал Жмак.

Также, по словам Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка" с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

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