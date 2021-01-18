"Укрзализныця" установит камеры наблюдения в электричках и "красную кнопку" в кабинах машинистов, - Жмак
"Укрзализныця" повысит уровень безопасности в пригородных поездах, в частности установит камеры наблюдения в вагонах и "красную кнопку" для вызова правоохранителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил председатель правления предприятия Владимир Жмак.
"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - рассказал Жмак.
Также, по словам Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка" с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.
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в Украине начали угонять электрички?
не зря все таки Леща смотрящим поставили
уже свою зарплату отбил
ну и это, если радио у машинистов нет, може айфоны им выдать?
Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
А тут небольшое движение рукой или ногой и всё - сигнал тревоги пошел. Стоимость такой установки копеечная.
Распил можно организовать и более незаметными способами. Если ты не понимаешь как это работает то это не значить что это плохо. Если грабят банк, то как ты думаешь - кассир набирает полицию или незаметно ногой нажимает тревожную педаль?
Рвется стоп-кран или срабатывает пожарная сигнализация - машинист или помощник выходят из кабины узнать причину, конфликт с пассажиром или компанией пассажиров.