РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11314 посетителей онлайн
Новости
2 812 30

"Укрзализныця" установит камеры наблюдения в электричках и "красную кнопку" в кабинах машинистов, - Жмак

"Укрзализныця" повысит уровень безопасности в пригородных поездах, в частности установит камеры наблюдения в вагонах и "красную кнопку" для вызова правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил председатель правления предприятия Владимир Жмак.

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - рассказал Жмак.

Также, по словам Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка" с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" намерена восстановить ж/д сообщение с граничащими с оккупированным Крымом территориями

Автор: 

безопасность (1099) Укрзализныця (2741) видеонаблюдение (176) электричка (114) Жмак Владимир (24)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Супер-реформа на УЗ от председателя правления с зарплатой 625 тыс.грн./месяц !
Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
показать весь комментарий
18.01.2021 17:04
+3
Ха... выбывают окна, ломают места для сидения, обссыкают тамбуры... Теперь у быдланов новое занятие появится, сломай камеру наблюдения. А вот с "красной кнопкой", тут интересно. Для чего этот гаджет? На сколько я знаю у машинистов есть связь со всеми дежурными по станциям на пути следования. Достаточно с ними связаться и вполне спокойно вызывается экстренная служба. Я так понимаю что установка одной такой "мегакнопки" выстрелит в крупную суму для УЗ.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:21
+3
Сколько ярдов обойдётся эта кнопка Украине ?
показать весь комментарий
18.01.2021 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ахренеть, красную кнопку машинисту
в Украине начали угонять электрички?
не зря все таки Леща смотрящим поставили
уже свою зарплату отбил
ну и это, если радио у машинистов нет, може айфоны им выдать?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:01 Ответить
Жмак напевне в електричках ніколи не їздив. Бо якби їздив, то знав би, що навіть у часи дрімучого совка у двох вагонах кожної електрички були жовті кнопки для виклику міліції. Мало того, натиском на кнопку вмикався селекторний зв'язок і будь-який пасажир між повідомити про проблему. Деякі з цих кнопок діють дотепер. Сам бачив. Нововведення Дмака - це заміна жовтого кольору на червоний?
показать весь комментарий
18.01.2021 18:27 Ответить
Супер-реформа на УЗ от председателя правления с зарплатой 625 тыс.грн./месяц !
Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
показать весь комментарий
18.01.2021 17:04 Ответить
"чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров" нужно электрошоковые плинтусы делать в тамбурах.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:05 Ответить
Это хорошо, камеры поставьте и в туалетах, и по часам уборки пускай включают для контроля наведения порядка проводниками , одновременно поставьте бактерицидные лампы в вагоны и туалеты, а то заходишь как в хлев. Это недорого.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:07 Ответить
Интересно, во сколько обойдется эта установка камер. По любому завысят цены, а потом распилят бабло
показать весь комментарий
18.01.2021 17:09 Ответить
Поо червону кнопку хотілося б більш детально. Ну нажав і що? Чому не можна просто зателефонувати?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:10 Ответить
Доставать телефон, набирать номер, объяснять, а обстоятельства разные могут быть.
А тут небольшое движение рукой или ногой и всё - сигнал тревоги пошел. Стоимость такой установки копеечная.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:24 Ответить
Нажав і все. А потім ще десять звилин їхати до станції. А черговий станції весь цей час думає поліцію викликати чи швидку, в який вагон.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:44 Ответить
У тебя личная неприязнь к "тревожным кнопкам"?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:57 Ответить
Абсолютно нормально відношусь до будь яких кнопок. Але це дуже великий розпил грошей. Ну побачив машиніст на моніторі що в четвертом вагоні якийсь негаразд, ну нажав кнопку. А що далі, як сигнао потрапить на станцію? Через іниернет? Якусь частоту виділять і передатчик поставлять? А можна просто нажати вде існуючу кнопку радіостанції і сказати що в четвертому вагоні п'ятнадцять чоловік нажрались і морди лупасять один одному.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:24 Ответить
Полный набор предвзятого отношения. Ты заранее решил что будет распил, ты не знаешь как это работает и поэтому тебе это не нравится, ты решил что правонарушение будет именно такая как ты ее описал.
Распил можно организовать и более незаметными способами. Если ты не понимаешь как это работает то это не значить что это плохо. Если грабят банк, то как ты думаешь - кассир набирает полицию или незаметно ногой нажимает тревожную педаль?
показать весь комментарий
18.01.2021 22:19 Ответить
Яким буде правопорушення? Ваш приклад.
показать весь комментарий
18.01.2021 22:58 Ответить
Неприлично задавать вопросы не ответив на мои.
Рвется стоп-кран или срабатывает пожарная сигнализация - машинист или помощник выходят из кабины узнать причину, конфликт с пассажиром или компанией пассажиров.
показать весь комментарий
18.01.2021 23:37 Ответить
На яке я не відповів питання, про банк? Банк і прїзд це зовсім різні речі. В поїзді, наприклад відкрили двері, що далі? Для чого давити на тривожну кнопку? Ваші ******** що поїзд викрадати будуть, чи що? В заручники всіх брати будуть? Ви взагалі при своєму розумі? Ви ще в автобусах поставте і в літаках.
показать весь комментарий
18.01.2021 23:55 Ответить
Ну вот пошли оскорбления. так же нельзя. Вы не знаете как работает "тревожная кнопка", а как оскорблять зато знаете.
показать весь комментарий
19.01.2021 00:45 Ответить
Я не хотів вас ображати, але якщо ви побачили це в моїх словах то я вибачаюсь.
показать весь комментарий
19.01.2021 06:48 Ответить
Не факт, що на станції будуть чекати менти. Коли чути смаленим, вони мають звичку хутко зникати. По-друге - ще треба ці 10 хвилин якось прожити.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:02 Ответить
По перше вони в закритій кабіні, по друге, а коли кнопку нажмеш, то поліція не втече?
показать весь комментарий
18.01.2021 18:14 Ответить
Якщо вони в закритій кабіні, то навіщо кнопка? Можна і по рації сказати. Тільки розпилювання грошей.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:44 Ответить
Катапульту им поставьте!!))
показать весь комментарий
18.01.2021 17:13 Ответить
Ха... выбывают окна, ломают места для сидения, обссыкают тамбуры... Теперь у быдланов новое занятие появится, сломай камеру наблюдения. А вот с "красной кнопкой", тут интересно. Для чего этот гаджет? На сколько я знаю у машинистов есть связь со всеми дежурными по станциям на пути следования. Достаточно с ними связаться и вполне спокойно вызывается экстренная служба. Я так понимаю что установка одной такой "мегакнопки" выстрелит в крупную суму для УЗ.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:21 Ответить
Вообще сама по себе "кнопка" недорогая. Но все может быть.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:48 Ответить
Жмак кнопку и ты на небесах..)))
показать весь комментарий
18.01.2021 17:37 Ответить
Как можно установить камеру, чтобы её не вырвали, не разбили и не залепили ?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:38 Ответить
Сколько ярдов обойдётся эта кнопка Украине ?
показать весь комментарий
18.01.2021 18:06 Ответить
Эх, помнится в 90-е оставаться в вагоне электричке вечерком одному стремно было. Особенное женщинам. И, порой, ментов боялись больше, чем шпану.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:31 Ответить
ну а туалети відремонтують?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:11 Ответить
может вместо камер и кнопок, наконец нормальные электрички, а не эти полу-сараи/полу-сортиры?
показать весь комментарий
18.01.2021 23:38 Ответить
 
 