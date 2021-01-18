РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11109 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
21 014 283

Так громко, как "слуги", еще никто не падал, - Порошенко о результатах довыборов в Броварах

Так громко, как

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" отметил, что результаты голосования в Киевской области 17 января в очередной раз доказали - политсила является мощной общегосударственной проукраинской оппозиционной партией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Поздравляю с победой нашей команды на выборах мэра Борисполя. Она тем убедительна, что выиграли мы у единого кандидата от широкой неестественной коалиции. Ваш главный оппонент был единственным кандидатом от "слуг народа", от "Оккупационного платфомы", от "Батькивщины". Очевидно, люди решили, что это неестественный союз и правильно голосовать за представителя "Европейской Солидарности", - сказал Порошенко, поздравляя с победой в выборах Владимира Борисенко.

Лидер "ЕС" также сообщил, что на выборах в Броварской горсовет политсила лидирует среди парламентских партий и уступила лишь местному проекту: "Считаю, это тоже достойный и победный результат, особенно если учесть тот факт, что "слуги" докатились до того, что заняли в Броварах аж пятое место. Так громко еще никто не падал. "ЕС" в Броварах была единственной, кто боролся против ОПЗЖ".

Также читайте: "Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко

По словам пятого президента, довыборы в Борисполе и Броварах стали последней жирной точкой в ​​местных выборах: "Результаты и высокий уровень поддержки "ЕС" дают нам возможность еще раз перед всей страной заявить: "Европейская Солидарность" - главная оппозиционная сила, главная альтернативна власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областных советах во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место".

Он отметил, что в отличие от действующей власти "Европейская Солидарность" является командой, которая имеет стратегию развития - от ОТГ с децентрализацией до развития государства и его цивилизационного и геополитического вектора.

Порошенко призвал местные советы поддержать инициативу "ЕС" и требовать от властей увеличения объемов субсидий в Государственном бюджете.

Пятый президент также отметил, что еще одной насущной проблемой, требующей решения, является вакцинация от коронавируса. По его убеждению, из-за беспомощности правительства Зеленского местные органы власти должны предусмотреть финансирование для проведения вакцинации.

Напомним, ранее кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов.

Читайте также: Порошенко: Подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту доказал, что силу воли и желание жить в свободной стране российскому агрессору не сломать

Автор: 

Бровары (337) местные выборы (2752) Порошенко (19584) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
Хозяева и их собаки
Так громко, как "слуги", еще никто не падал, - Порошенко о результатах довыборов в Броварах - Цензор.НЕТ 8944
показать весь комментарий
18.01.2021 17:23
+53
Оце трольнув зєшваль!
показать весь комментарий
18.01.2021 17:20
+51
Порошенко передал Зеленской страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика и которая должна была вступить в ЕС и НАТО. но Мтника все это перечеркнула и менее чем за год превратила Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан ...
показать весь комментарий
18.01.2021 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Так вот и я о чем. Прям близнецы братья. И младшенький еще и старшенького перещеголяет, как мне кажется.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:44 Ответить
Ніззя так , ти все ж поважай свій вибір . .
показать весь комментарий
18.01.2021 18:54 Ответить
Так я ж, на відміну від Вас, кумирів собі не створюю та маю сміливість зізнатися у своїх помилках. В решті решт не помиляється той хто нічого не робить. Але моя помилка стосується що до вибору Зеленського у другому турі. Що відносно до того, що я не голосував за Порошенка, то я і зараз вважаю, що не помилився в цьому.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:02 Ответить
Ну і вважай , як хочеш . Мені до тебе діла немає .. Обирай лайно і далі .
показать весь комментарий
18.01.2021 19:12 Ответить
Так в тому і проблема, що вам до виборців потенційних діла нема. А потім дивуєтесь, що не обрали вашого куміра.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:17 Ответить
Я дивуюсь ..?? Що в тебе за , якісь - нездорові фантазії .?

Та я вже нічому не дивуюсь . Після обрання клована президентом .. .
показать весь комментарий
18.01.2021 19:28 Ответить
ви не дивуєтесь..
РАНО.

у вас досі ступор не пройшов..
ВІД ГРАНДІОЗНОСТІ ПРОЙО..У ВИБОРІВ БПРИГОЮ КЛОУНУ
показать весь комментарий
18.01.2021 19:32 Ответить
А як там люлія , вже відійшла від грандіозного про..бу в першому турі президенських ..

Витри соплі павло , ну "не зрослось" в тебе з Борисполем , може вийде десь в селі під Жашковом . Вище ніс . ! .
показать весь комментарий
18.01.2021 20:27 Ответить
Ні не дотягне, складів з ************ більше немає.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:41 Ответить
Тепер головне урахувати помилки минулого і не йти на раздрай там де можна домовитися серед своїх, не звинувачувати, а переконувати надаючи розголошення проблемі, визвати суспільство на діалог. Кожен з нас вклав частинку себе у спільну працю, от тому ми такі ґонорові
показать весь комментарий
18.01.2021 18:02 Ответить
-Сара, почему эта Пизанская башня такая кривая?
- Моня, кто бы говорил.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:08 Ответить
Да уж . А билі врємєна ,, я даже на роялє бринькав . .
Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах - Цензор.НЕТ 3753.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:19 Ответить
.
Скачивайте и РАСПРОСТРАНЯЙТЕ !.
..
https://files.dp.ua/ru/hekXmx5LTc -
-
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ - - !1!..
.
.
.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:20 Ответить
От завжди задаюсь питанням, чому розумних і успішних, таких як Порошенко, так ненавидить хохловата?
Мабуть тому, що хохловата двійочники, не знає ні української мови, ні "русского язьІка" хоча б на 7 балів, не говорячи про те, щоб коми-крапки правильно розставить.
Або хоча б бізнес замутить на півмільйона, для цього взагалі звивин немає!
показать весь комментарий
18.01.2021 18:25 Ответить
Таких хитрожопих, які були при владі при всіх президентах?
показать весь комментарий
18.01.2021 18:31 Ответить
Оно то да, но если бы не сверхценные Насировы с Луценками и бриллиантовыми и прочее "коррупция бох с тобой" то небыло бы никаких слуг и гнусавых подшляпнвх президентоа, а так Медведчук и рыги процветали и процветают. По корупции было плохо, а стало очень плохо.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:32 Ответить
Зебилам пох , это животные которым побухать пожрать поспать , типичный раб
показать весь комментарий
18.01.2021 18:32 Ответить
ну прохвость! как такого проходимца земля украинская носит?!! петя! а ничего что "главный оппонент" БЫЛ С 2015 ГОДА ЧЛЕНОМ ТВОЕЙ ПЕТЯ "БПП"?!!! А НИЧЕГО ПЕТЯ, ЧТО ТЫ(ВЕЛИКИЙ "ПАТРИОТ") ВЗЯЛ ЭТУ "ТУШКУ" ИЗ..."ПАРТИИ РЕГИОНОВ"??!!! В 2015 ГОДУ ЦЕЛОВАТЬ В ЗАСОС НЕДОБИТЫХ РЫГОВ БЫЛО "ЕСТЕСТВЕННО", ДА ПЕТЯ??!!
показать весь комментарий
18.01.2021 18:37 Ответить
Борисенко виграв не тому що йшов від петі. Він виграв по склеївся федорчук який був переміг від нашого краю. І в жовні йому петя з тріском програв.
А ворье борисенко такий же як і всі. Дерибанив аеропорт Бориспіль на посаді комерцдиректора в якійсь присосці аж гай шумів...
показать весь комментарий
18.01.2021 18:38 Ответить
Зебіл? Голосував за Осла? А ну зізнавайся!
показать весь комментарий
18.01.2021 18:41 Ответить
Да канешна , то Федорчук вінават , а то б ви - УХ !!! Як пер..ли б ...! Спльовуй мовчки . .
показать весь комментарий
18.01.2021 20:50 Ответить
Де борщовий набір по Г+Г дівся? Де вбитого брата Порошенко закопав? Де обісрані від приходу Порошенка на Г+Г рейтузи Масійчучки?
показать весь комментарий
18.01.2021 18:40 Ответить
А нашо це Вам? Вам від того легше стане? Вам власне сам борщовий набір потрібен, чи щоб його оприлюднили на плюсах та ще й порівняли з ціною борщового набору за часів Петра наприклад 01-04-2019 року? Як на мене, то я б взагалі не радив би Вам цю тему підіймати. Для рейтингу Порошенка може дорожче вийти.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:16 Ответить
Ти, Масійчучка? А ну давай, порівняй. А ми поржом по приколу.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:19 Ответить
Ви дійсно цього бажаєте? Вас який набір цікавить? Мʼясний чи постний?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:22 Ответить
ФИрменный по рецепту Г+Г ..шоб ЗЕскот жрал аж захлёбывался от счастья как вкусно
показать весь комментарий
18.01.2021 20:31 Ответить
Сральник ,а почему нет.Ты же сказал ,что признаешь ошибки и голосовал на выборах не головой и мозгами,а набором мосейчучки с Г+г.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:24 Ответить
Ок. Я попереджав. Так ось. Згідно індексам борщового набору, що публікується на https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php сайті мінфіну (а Ви не знали - яка дивина) разом динамікою змін. На 01-04-2019 року ціна мʼясного борщового набору складала 101,51грн., постного 58,62 грн. Станом на 01-01-2021 ціна мʼясного борщового набору складає 66,37грн та постного 24,01грн. Ну а тепер можете поприколу ржати.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:30 Ответить
Піпець,тільки що показав дружині ціну м'ясного борщового набору від зебільного мінфіну.Сказала,що за такі гроші борщ можна зварити,але його й собаки їсти не захочуть.Ти по приколу поцікався динамікою цін на продукти хоча б за останні три місяці,особливо цукром і олією,а також молочкою з крупами,а потім публікуй туфту від мінфіну.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:53 Ответить
Це офіційна статистика від Мінфіну. Така сама яка була за часів Порошенка та не тільки його. Іншої обʼєктивної статистики взагалі немає. Тому якщо буду цікавитись дінамикою цін на продукти я знову звернусь до офіційної статистики. Якщо власні мої спостереження, то наприклад вчора брав картоплю по 10 грн за кіло наприклад. Яблука наприклад продають за ціною 8-14 грн. Свинину можна купити за 109 грн за кіло задня частина. Так на які товари Ви про динамику цін казали? На сайті Мінфіну на основні товари є динаміка цін та їх зміни. А цукор та олія у борщ ідуть у дуже незначний кількості. На загальну ціну борщового набору їх ціна мало впливає. А мова йшла саме за борщовий набор.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:37 Ответить
брехливая ЗЕбильная падаль...цены как минимум не стали меньше, откуда снижение аж в 2 раза???..Так не брехали даже при Януковоще, как вы скот ЗЕбильный брешете..
показать весь комментарий
18.01.2021 20:36 Ответить
Прежде чем обзывать людей потрудитесь пройти по ссылке и убедиться сами. Или у Вас есть своя статистика и ссылка на нее? Тогда потрудитесь ее предоставить. В противном случае Ваши высказывания попахивают быдлячеством.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:40 Ответить
ЗЕбил кремлёвская пропагандонская школа у тебя сразу видна..нах мне твоя ссылка ЗЕбил брехливый, я в магазин хожу каждый день , а он мне ссылки тычет ЗЕскот малоросский
показать весь комментарий
18.01.2021 20:42 Ответить
И я в магазин хожу каждый день и что? Я наверное Вас удивлю - все в магазины обычно практически каждый день ходят. И? Я заметил кстати такой момент, когда свидетелям соевого братства оппонировать нечем, то они сразу начинают разговаривать штампами из методичек относительно кремлевской пропаганды и т.д. А ссылку я дал на сайт Минфина. Так что относительно статистики все претензии Вы можете отослать им. Но у Вас даже такой статистики, как я понимаю, нет. Так о чем вы тогда вообще пытаетесь со мной спорить с такими контр аргументами? Вопрос естественно риторический. А стосовно малороського бидла, то хто б казав. Я відповів тією мовою на ваш пост, якою ви його написали. Я починав дискус власне українською. Ви відповіли чомусь мені російською. Так хто з нас малорос, який не знає рідної мови?
показать весь комментарий
18.01.2021 20:53 Ответить
Та перестань ти тратити час в полеміці з отим віртуальним зебілком. Таких ще можливо кілька відсотків лишилось. Решта любителів "хуже не будет" зі скрипом визнають що їх наї...ли. Ну і є такі "отказнікі" : Я не голосував за нього. Але ми все пам"ятаємо і воздамо їм по діяннях їхніх.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:10 Ответить
Можете вже починати "воздавать".
показать весь комментарий
19.01.2021 09:30 Ответить
Ты чего, зелебобик, в заслугу своей шмаркле ставишь то, что овощи хорошо уродили? Я смогу с этим согласиться только в одном случае: если вы признаете, что обосрались круче некуда и затопили говном всю округу, что сильно удобрило поля и послужило причиной высокого урожая овощей. Другой заслуги шмаркли в этом вопросе нет и быть не может.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:20 Ответить
Тут некий Игорь Коронел и aleks kyb очень борщевым набором интересовались. Прям сильно он их заботил и куда он делся тоже переживали. Так вот я по мере сил их попытался успокоить, что никуда он не делся. и присутствует на сайте минфина. Также информация по нему обновляется. Ну а то, что вам она не понравилась - я то тут причем?
показать весь комментарий
19.01.2021 09:33 Ответить
«Липецкая фабрика» давно закрыта, а «Лига смеха» на российском СТС - вот она, перед глазами, 25 января в Москве начинается открытый кастинг. И о бизнесе Порошенко не было слышно, что он действует в обход антироссийских санкций, а бизнес Зеленского сейчас упоминается всеми, кому не лень, в одной связке с московским холдингом «СТС Медиа», против которого Украина ввела санкции. К слову, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов был доверенным лицом Путина на выборах президента РФ в 2018 г.

Российские деньги не пахнут?
31 декабря российский телеканал СТС выпустил видеоролик, в котором http://kvn.ru/news/16044 пригласил всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для комедийного шоу «Лига смеха».
Как известно, «Лига смеха» - это украинское телевизионное юмористическое шоу, которое было создано студией «Квартал 95» Зеленского в 2015 г. Ведущим шоу был сам Зеленский, пока не перешел работать на Банковую.

Если Кремль будет использовать это шоу для высмеивания и дискредитации Украины и украинцев, то наверняка найдутся украинские политики, которые будут прямо обвинять Зеленского в том, что он получает доход от информационной агрессии России против Украины.

Вопреки собственным санкциям.

Однако у этой истории есть и юридическая составляющая. И это уже точно не шутки.

14 мая 2020 г. под председательством Зеленского состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о применении персональных санкций к 377 физическим и 235 юридическим лицам. Это решение СНБО в тот же день было введено в действие указом Зеленского. В список юридических лиц, попавших под санкции, вошло под №40 ООО «СТС Медиа», г. Москва. Это медиахолдинг, которому принадлежит тот самый телеканал СТС, где теперь будет выходить шоу «Лига смеха».

Санкции к «СТС Медиа» введены Зеленским на три года и состоят из восьми ограничительных мер. Вот их полный перечень, как они записаны в документе СНБО: https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-412552 https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-41255 Очень трудно увидеть тут какую-то лазейку, которая оставляла бы место для взаимовыгодного сотрудничества «СТС Медиа» и «Квартала 95».
показать весь комментарий
18.01.2021 18:45 Ответить
Логично предположить, что теперь к кварталу-95 должны быть применены санкции.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:23 Ответить
дякую пане президент я немаю на увазі зеленського
показать весь комментарий
18.01.2021 18:54 Ответить
А в 2019 году кто-то так упал, что до сих пор не понял, как и почему это произошло.
показать весь комментарий
18.01.2021 18:59 Ответить
Не упав а обисрали кловуни з квартала95. Понавидумували разом з макаками макшанськими фейків. А мудрий нарід, який хоче халяви, повівся на брехню Кловуна. Зараз Їдять гімно повною ложкою. Приемного апетиту!
показать весь комментарий
18.01.2021 19:06 Ответить
Упалобосраным
показать весь комментарий
18.01.2021 19:17 Ответить
Приемного апетиту!
показать весь комментарий
18.01.2021 19:20 Ответить
зачем флажки меняешь ЗЕбил недобитый?? или троль винторогий..
показать весь комментарий
18.01.2021 20:28 Ответить
А в 2019 году кто-то так упал, что до сих пор не понял, как и почему это произошло.

Ну хватит уже вспоминать Юлию Владимировну и Ваню Сулиму. Достаточно
показать весь комментарий
19.01.2021 02:39 Ответить
Какое падение, это-же местные выборы на которых всегда выбирают местных авторитетов, известных барыг(если не очень паскудили) и прикормивших место, а откуда у зеликов подобная публика, разве что на стороне нанять ,так Бровары не пуп земли
показать весь комментарий
18.01.2021 19:48 Ответить
Ну, Порошенко просто так високо не злітав...
Але відлуння його "приземлення" чутно й досі.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:03 Ответить
По платіжкам почув мбуть. По борщовому набору вже без м'яса.
Та відлунь багато!
показать весь комментарий
18.01.2021 22:15 Ответить
Переможний кандидат від ПЕСа колишній риг (які колишніми не бувають), що в свій час перебіг до БеПеПе. До речі, його опонент по біографії нічим не відрізняється, теж скакав по декількох партіях. То в чому ж "перемога", панство? Замість лайна обрали лайно, вибравши з двох лайн.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:12 Ответить
Чем выше шкаф, тем громче падает.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:17 Ответить
Красава Петро троль 80 лвл , трольнул ЗЕбилов так трольнул..теперь ЗЕскот бешенными слюнями будет три дня брызгать
показать весь комментарий
18.01.2021 20:26 Ответить
Так это Петру еще некогда троллить шмарклю. Ему же на инаугурацию собираться надо! ))) А вот у шмаркли времени полно. Будет сочинять херню типа "все ждут, пока посадят Порошенко"
показать весь комментарий
19.01.2021 09:27 Ответить
Пэдра троль 100500 лэвла! В 2019 грохнулся так, как никто и никогда! Люто плюсую, пукнул себе в рот.....
показать весь комментарий
18.01.2021 20:29 Ответить
Ниче удивительного в этом нету.Януковича валил ОДИН 5 КАНАЛ....Зеленского валят БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ каналов.....Каждый день народу давят на мозги....Он еще долго держится - Порошенко собиралса его снести за год...Короновирус наверно помешал).
показать весь комментарий
18.01.2021 20:39 Ответить
Забыл сказать как по Г+Г валили Порошенко на радость ЗЕскоту.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:45 Ответить
Найсильніше це непорозуміння на посаді президента валить сам нелох оманський зі своєю шоблою.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:16 Ответить
Порох - сила, порох - клас, ну а зебільо нах!
показать весь комментарий
18.01.2021 20:42 Ответить
Молодець, Петро Олексійович. Зелену плісняву треба завжди тримати нижче плінтусу, щоб навіть не рипалась.
показать весь комментарий
18.01.2021 21:06 Ответить
Знову клятий Порох зебілам в штанці насрав.
показать весь комментарий
18.01.2021 21:40 Ответить
Был бы сейчас Порошенко президентом,а Супрун министром - же начались бы бесплатные прививки западными вакцинами... Бесплатно...
Ротердам+ работал - цены на э/э не поднимали....
Если газ был куплен по 250$- продавали по 8.50(транспортировка входила в цену!),то сколько бы стоил газ,купленный за 100$?!!!....
показать весь комментарий
18.01.2021 22:12 Ответить
И еще трава была зеленее, небо голубее, девушки больше нравились...
показать весь комментарий
18.01.2021 23:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/376834 Был бы сейчас Порошенко президентом,а Супрун министром - же начались бы бесплатные прививки западными вакцинами... Бесплатно...

Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах - Цензор.НЕТ 9818
показать весь комментарий
19.01.2021 08:46 Ответить
Посмотрел последний видосик вислючка,для такого как ты лохтората? Ну-ну..
Ржи дальше.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:01 Ответить
Самый активны избиратель этих довыборов - купленный избиратель, на втором месте идейные или члены фан клубов (партиями эти секты назвать сложно), любой журналист может приехать в Бровары или Борисполь и провести опрос, каждый второй житель этих городов получал предложения продать голос, продал или нет это второй вопрос, который понятное дело останется без ответа, но вычислить эти схемы легко, дилеры скупали голоса используя телефон и банковские системы, первая половина мзды переводилась до выборов, вторая половина после фиксации на выходе избирательного участка, много флюгерного молодняка пришло на эти выборы руководствуюсь только денежной мотивацией, за нал скупалось тоже много и без стеснения, деньги в это дело были вкинуты немалые, все об этом наслышаны или знают, в том числе полиция, наиболее активная компания по подкупу велась представителями "майбах", но по правде этим грешили все политсилы (или же их представители, на свой страх и риск само собой), подкупом занимались все без исключения, по этому радостная констатация чьей либо победы... Не позорьтесь господа, демократия в этой стране умерла когда родился первый олигарх.
показать весь комментарий
18.01.2021 22:41 Ответить
как же не падал. а 23%?
показать весь комментарий
18.01.2021 23:33 Ответить
начал забывать
показать весь комментарий
19.01.2021 05:37 Ответить
Ну вообще-то 15,95%, после первого тура в 2019 году на фоне 54,7% в 2014 году
показать весь комментарий
19.01.2021 09:53 Ответить
а шо вовка-вырок-синьор-голодомор делает, чем думает... на пианине членом лабает? или стратегию следующих выборов за рюмкой чая обдумывает? хотя нет у вырока чем думать...
показать весь комментарий
19.01.2021 05:23 Ответить
Громче всех ты Петя упал. Причем под аплодисменты всей Украины. Уж очень ты всем надоел
показать весь комментарий
19.01.2021 09:31 Ответить
Твоє зелене гімно так гепне, що таких як ти і заляпає.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:57 Ответить
Страница 3 из 3
 
 