Так громко, как "слуги", еще никто не падал, - Порошенко о результатах довыборов в Броварах
Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" отметил, что результаты голосования в Киевской области 17 января в очередной раз доказали - политсила является мощной общегосударственной проукраинской оппозиционной партией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Поздравляю с победой нашей команды на выборах мэра Борисполя. Она тем убедительна, что выиграли мы у единого кандидата от широкой неестественной коалиции. Ваш главный оппонент был единственным кандидатом от "слуг народа", от "Оккупационного платфомы", от "Батькивщины". Очевидно, люди решили, что это неестественный союз и правильно голосовать за представителя "Европейской Солидарности", - сказал Порошенко, поздравляя с победой в выборах Владимира Борисенко.
Лидер "ЕС" также сообщил, что на выборах в Броварской горсовет политсила лидирует среди парламентских партий и уступила лишь местному проекту: "Считаю, это тоже достойный и победный результат, особенно если учесть тот факт, что "слуги" докатились до того, что заняли в Броварах аж пятое место. Так громко еще никто не падал. "ЕС" в Броварах была единственной, кто боролся против ОПЗЖ".
По словам пятого президента, довыборы в Борисполе и Броварах стали последней жирной точкой в местных выборах: "Результаты и высокий уровень поддержки "ЕС" дают нам возможность еще раз перед всей страной заявить: "Европейская Солидарность" - главная оппозиционная сила, главная альтернативна власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областных советах во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место".
Он отметил, что в отличие от действующей власти "Европейская Солидарность" является командой, которая имеет стратегию развития - от ОТГ с децентрализацией до развития государства и его цивилизационного и геополитического вектора.
Порошенко призвал местные советы поддержать инициативу "ЕС" и требовать от властей увеличения объемов субсидий в Государственном бюджете.
Пятый президент также отметил, что еще одной насущной проблемой, требующей решения, является вакцинация от коронавируса. По его убеждению, из-за беспомощности правительства Зеленского местные органы власти должны предусмотреть финансирование для проведения вакцинации.
Напомним, ранее кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов.
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Та я вже нічому не дивуюсь . Після обрання клована президентом .. .
РАНО.
у вас досі ступор не пройшов..
ВІД ГРАНДІОЗНОСТІ ПРОЙО..У ВИБОРІВ БПРИГОЮ КЛОУНУ
Витри соплі павло , ну "не зрослось" в тебе з Борисполем , може вийде десь в селі під Жашковом . Вище ніс . ! .
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Мабуть тому, що хохловата двійочники, не знає ні української мови, ні "русского язьІка" хоча б на 7 балів, не говорячи про те, щоб коми-крапки правильно розставить.
Або хоча б бізнес замутить на півмільйона, для цього взагалі звивин немає!
А ворье борисенко такий же як і всі. Дерибанив аеропорт Бориспіль на посаді комерцдиректора в якійсь присосці аж гай шумів...
Российские деньги не пахнут?
31 декабря российский телеканал СТС выпустил видеоролик, в котором http://kvn.ru/news/16044 пригласил всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для комедийного шоу «Лига смеха».
Как известно, «Лига смеха» - это украинское телевизионное юмористическое шоу, которое было создано студией «Квартал 95» Зеленского в 2015 г. Ведущим шоу был сам Зеленский, пока не перешел работать на Банковую.
Если Кремль будет использовать это шоу для высмеивания и дискредитации Украины и украинцев, то наверняка найдутся украинские политики, которые будут прямо обвинять Зеленского в том, что он получает доход от информационной агрессии России против Украины.
Вопреки собственным санкциям.
Однако у этой истории есть и юридическая составляющая. И это уже точно не шутки.
14 мая 2020 г. под председательством Зеленского состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о применении персональных санкций к 377 физическим и 235 юридическим лицам. Это решение СНБО в тот же день было введено в действие указом Зеленского. В список юридических лиц, попавших под санкции, вошло под №40 ООО «СТС Медиа», г. Москва. Это медиахолдинг, которому принадлежит тот самый телеканал СТС, где теперь будет выходить шоу «Лига смеха».
Санкции к «СТС Медиа» введены Зеленским на три года и состоят из восьми ограничительных мер. Вот их полный перечень, как они записаны в документе СНБО: https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-412552 https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-41255 Очень трудно увидеть тут какую-то лазейку, которая оставляла бы место для взаимовыгодного сотрудничества «СТС Медиа» и «Квартала 95».
Ну хватит уже вспоминать Юлию Владимировну и Ваню Сулиму. Достаточно
Але відлуння його "приземлення" чутно й досі.
Та відлунь багато!
Ротердам+ работал - цены на э/э не поднимали....
Если газ был куплен по 250$- продавали по 8.50(транспортировка входила в цену!),то сколько бы стоил газ,купленный за 100$?!!!....
Ржи дальше.